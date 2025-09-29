Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 29 септември: Остава облачно, на много места ще вали

29 Септември, 2025 05:06, обновена 29 Септември, 2025 05:10 321 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури - между 15° и 20°, за София – около 15°

Времето днес, прогноза за понеделник, 29 септември: Остава облачно, на много места ще вали - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над страната ще преобладава облачно време, предаде БТА. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество.

Отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Максималните температури - между 15° и 20°, за София – около 15°.

Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. Към края на деня ще започне да се повишава.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна със слаби валежи от дъжд, главно в крайните северни и крайните южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.


България
