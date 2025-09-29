Новини
Зафиров увери, че режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

Зафиров увери, че режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

29 Септември, 2025 12:25 525 15

Вицепремиерът подчерта, че превантивните стъпки за намиране на алтернативен водоизточник за региона се предприемат навреме

Зафиров увери, че режим на водата във Велико Търново и областта няма да има - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има, каза вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Националния борд по водите. Той и министърът на регионалното развитие Иван Иванов, както и на околната среда и водите Манол Генов участваха в работно заседание с кмета на Велико Търново Даниел Панов и кметовете на общините от Великотърновска област.

По думите на Зафиров проблеми с водоподаването в отделни населени места в областта има, но на този етап опасност от воден режим, подобен на този в Плевен и в Ловеч няма.

Той посочи, че по темата с безводието във Великотърновска област има множество спекулации, които имат за цел да всяват страх и паника в хората и обслужват политически интереси и подчерта, че всяка политическа атака трябва да има някакви граници. Когато безсмислено се всява страх, там където няма повод за такъв, се отклонява вниманието към реалните проблеми, които трябва да бъдат решавани, каза Зафиров.

Вицепремиерът подчерта, че превантивните стъпки за намиране на алтернативен водоизточник за региона се предприемат навреме. Тук се работи усърдно по проекта язовир „Александър Стамболийски“, който има добри показатели като качество на водата, да бъде алтернативен източник на водоподаване в региона, каза Зафиров и допълни, че това ще бъде една от темите в предстоящото заседание на борда.

Зафиров подчерта, че държавата няма да допусне незаконно ползване на питейна вода, независимо как се казва инвеститорът, и дали става дума за ВЕЦ-ове, земеделски производители или промишлени предприятия. Това е в обхвата на борда, който работи по установяването на всички проблемни точки, допълни той.

Според вицепремиера 200 милиона лева за тази година и 350 милиона лева, включително европейски средства за следващата година, са предвидени за възстановяване на напоителните системи. Той уточни, че работата на борда върви в добър синхрон с местната власт, със законодателната власт и с Министерския съвет, който взима окончателните решения. Заседанието в сградата на Община Велико Търново продължава с участието на областния управител Юлия Ликоманова Мутафчиева, директора на ВиК „Йовковци“, народни представители от региона и други институции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    Заваляха дъждове.Сега ще има наводнения.

    12:26 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    6 13 Отговор
    Там кметът мина към Ново начало, вода ще има. Да се свети името му с главно Д.

    12:27 29.09.2025

  • 3 глоги

    0 0 Отговор
    областнАТА управителКА Юлия Ликоманова Мутафчиева,

    12:30 29.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тр,и бокл,ука има в са,йта

    1 1 Отговор
    Ей ги де са 1 и 2

    12:33 29.09.2025

  • 6 Бинго

    0 3 Отговор
    Всички тези "кризи" с вода, топлофикация, целят масови протести, и сваляне на правителството. Като имате в предвид кои са във властта, означава, че ДС(ППДБ) са в източването на топлофикация и водоснабдяване

    Коментиран от #9, #11

    12:36 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    6 0 Отговор
    Кой е зафироф, че ще уверява?! Един обикновен слуга, при това долен, от който нищо не зависи. Кой го брои тоа за някъв фактор, че той да уверява. Пълен смешник

    12:43 29.09.2025

  • 9 водопроводчик

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бинго":

    Докторът кмет в Плевен е от ГЕРБ. Така излиза, че ГЕРБ искат да се самосвалят?

    12:43 29.09.2025

  • 10 йнико

    2 0 Отговор
    Фритюрника, не е работил и 1 ден друго освен да пърди в парламента. Нищо. Не може да покаже и един кен еф дето да е направил, а сега отива и говори за ВиК система??? Ами той освен да краде и лъже друго не може тоя БСП боклук. Нищо не е направил. Задницата му вече е толкова голяма че на стол не се събира и трябва пейка за да седне. И тоя ще бори кризата??? Ами той и крадците от ГЕРБ са кризата. Какво само си разхождат гащите на държавна издръжка и се мъчат да излъжат хората. Оставка некадърници. Тези локуми дето сте се научили да ги разтягате вече Слава Богу не минават на хората дето нямат вода за пиене дори. Оставка некадърници. Ще борите ли кражбите на крадците от ГЕРБ или ще се гушкате и делите???

    12:48 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 БЪДЕЩЕ ЗА ПАВЛИКЕНИ

    4 0 Отговор
    ЗАВОДА В ВЪРБОВКА. СРЕЩУ КОЙТО ПРОТЕСТИРАХА ПАВЛИКЕНЧЕАНИ И РЕГИОНА ЗА СТЪКЛЕНА ВАТА НА РУМЕН ГАЙТАНСКИ ,ЩЕ ИМ СЕ ВИДИ КАТО ДЕТСКА ИГРАЧКА КАТО ИМ ВЗЕМАТ ВОДАТА ОТ ЯЗОВИР АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, И МИНАТ КАТО ПЛЕВЕН. И ЛОВЕЧ НА РЕЖИМ НА ВОДАТА,ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ В МОМЕНТА 5-6 СЕЛА В ОБЩИНАТА. НЯМАТ ВОДА. СА НА ВОДОНОЗКИ ИЛИ СА НА РЕЖИМ ПО НЯКОЛКО ЧАСА НА ДЕН!

    12:52 29.09.2025

  • 13 жзесд

    1 0 Отговор
    Колко търтей от БСП имат ВЕЦ на язовирите??? Име презиме и фамилия. Колко крадат и вода и ток??? Какво само обикаляте да лъжете??? Колко са от БСП, ГЕРБ, ДПС и ПП и ДБ??? Какво ни разправяте приказки за наивници??? Трите имена, води и показваи, да не се окаже че и вие тримата разногледи БСП боклуци сте с ВЕЦ?

    12:58 29.09.2025

  • 14 Бандера

    0 0 Отговор
    Ами то режим вече има. Половината села около Елена нямат вода по две седмици!

    13:00 29.09.2025

  • 15 Йабадабаду

    0 0 Отговор
    Флинтстоун вицето, вече и синоптичка ли стана? Обещава да завали дъжд и да напълни язовирите.

    13:03 29.09.2025

Новини по градове:
