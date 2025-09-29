Новини
България »
Желязков: Загубите по водопроводната система в „Дружба“ достигат 80%

Желязков: Загубите по водопроводната система в „Дружба“ достигат 80%

29 Септември, 2025 13:36 693 35

  • росен желязков-
  • вода-
  • плевен

В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода

Желязков: Загубите по водопроводната система в „Дружба“ достигат 80% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да бъдат намалени водозагубите, призова премиерът Росен Желязков в Плевен, където е заради водната криза. Изказването на министър-председателя бе излъчено на фейсбук страницата на Министерския съвет. Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.

Росен Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите за същите. В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.

В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.

И тази неделя в Плевен граждани се събраха на протест срещу безводието.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ком

    19 0 Отговор
    Това безхаберие е наследено от 15г управление на ГЕРБ-СДС!

    Коментиран от #26

    13:37 29.09.2025

  • 2 важното е да има пари за осраййна !

    10 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    13:38 29.09.2025

  • 3 на нищо НЕ ставаа

    17 0 Отговор
    А тоз винаги ми е приличал на изпразнен ресерветив

    13:39 29.09.2025

  • 4 Дедо

    19 0 Отговор
    Абе нали за водопада на хотела ще има вода. Кво ти пука? Тоя няма срам. И не иска да подава оставка.

    13:39 29.09.2025

  • 5 Сисо

    18 0 Отговор
    Добре че бяха лошите руснаци да направят язовири тръби и енергетика у нас щот вие за 10г един язовир и АЕЦ не можете да направите дори да ги започнете!

    13:39 29.09.2025

  • 6 знам кои е виновен желязков съм

    13 1 Отговор
    тодор живков е виновен че не сложи тръби от титан да изкарат 300 години

    13:39 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    10 0 Отговор
    Брях !!! И ся , като сложите сребърните тръби за пет милиона на километър , ще оправите ли нещата...?!

    13:40 29.09.2025

  • 9 град КОЗЛОДУЙ

    10 0 Отговор
    само боклуции избирате да ни управляват

    13:40 29.09.2025

  • 10 Ами

    13 0 Отговор
    плащайте с Боко и шайката ви !

    13:40 29.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    А загубите от водопада в хотел Хаяши колко е?

    13:41 29.09.2025

  • 12 данък нова тръба наложете

    9 0 Отговор
    сложете по висок данък водомер , да избиете рибата сега

    и данък тръба да не забравите да сложите на овчия народ

    13:41 29.09.2025

  • 13 И ""добрият ученик""

    7 0 Отговор
    КАЗА ПАК ДРУГИ СА ВИНОВНИ. А НЯКОИ МУ ИМ ВЯРВАТ И ТАКА ДО КОНЧИНАТА НА БГ.

    13:42 29.09.2025

  • 14 Факт

    2 0 Отговор
    Венеция, да ама е лъжа

    13:42 29.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Там има концесионер, който не е вложил и един лев.

    13:43 29.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тото

    6 0 Отговор
    А ще има ли вода за водопада?

    13:45 29.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    а ВОДОПАДЪТ май ПАДНА от шестия на третия етаж❗❗❗

    13:46 29.09.2025

  • 19 Карлос Друсар

    4 0 Отговор
    Нали знаете как ГЕРБ се отнасят към кметовете, които не са от герб - спират им парите! Предният шeбек Спартански не беше от ГЕРБ. Естествено при това положение, градът виждаше пари през крив макарон за някакви по-съществени проекти години наред.
    Наричам това евтин пиар, настъпен жабок Желязков, евтин пиар.

    Коментиран от #21

    13:48 29.09.2025

  • 20 Ами спри водопада бе

    10 0 Отговор
    Нагло нищожество!

    13:50 29.09.2025

  • 21 водопроводчик

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Карлос Друсар":

    Дружба е квартал на 40г. ИК инсталацията на този квартал е с годност 100г. Ако имаше такива загуби то от Дружба надолу към Плевен щеше да тече водопад по-голям от този на Росен от хотела.

    13:53 29.09.2025

  • 22 ШЕФА

    4 0 Отговор
    А от тебе загубата е 1080 %ти си позор Бе,да се снимаш с фигурки и да лъжеш че си имал среща с Тръмп,да крадеш като най долния престъпник и накрая да лъжеш че си спестил от закуски тридесет милиона за хотел,два пъти си арестуван за престъпления и вместо да си в затвора престъпника Буда те направи Мин.председател,това е не чувано и не виждано !

    13:55 29.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този си е

    3 0 Отговор
    Абсолютен безсрамник. Защо никой не го ревизира за този хотел с водопад? Как стават тези неща? Как може да е премиер министър докато има съмнения спрямо него и този изникнал хотел с водопад на съпругата му актриса с фирма за почистване. Ние изобщо държава ли сме?

    13:59 29.09.2025

  • 26 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ком":

    Безхаберие е наследство от Софиянски ,който отдадесофийска вода на концесия . А в България концесионерите само прибират печалби без да инвестиран нищо обратно в инфраструктурата.

    14:02 29.09.2025

  • 27 Пепи

    1 0 Отговор
    А в хотела на ж-на ти колко е

    14:07 29.09.2025

  • 28 мнение

    3 0 Отговор
    Друго сие да дадат на съпругата ти 10 милиона кредит за 2000 лева. Сламен Желязков да се ориентира към сградата на ГМ Димитров. До седмица ще бъде свален като премиер

    14:11 29.09.2025

  • 29 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ФАКТ Е,ЧЕ ЗАГУБАТА НА ВОДА В ЖК "ДРУЖБА" ПЛЕВЕН Е 80 %, НО Е И ФАКТ, ЧЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА В СТРАНАТА СЕ ПОЛЗВА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ЧАСТНИ БАСЕЙНИ С ОЛИМПИЙСКИ РАЗМЕРИ,ЗА ИЗКУСТВЕНИТЕ ИМ ВОДОПАДИ, ЗА ПОЛИВАНЕ НА ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И Т.Н. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е КОГАТО ХОРАТА НЯМАТ ВОДА ЗА ПИЕНЕ И ГОТВЕНЕ ОТ ВОДОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ, РАЗНИ ЛИГЛЬОВЦИ ЗАБОГАТЕЛИ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН ДА МИ СЕ ЛИГАВЯТ НА ТЕХЕН ГРЪБ. ЦЯЛАТА СТРАНА Е В КРИТИЧНА НУЖДА ЗА ВОДА, А ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ Е АБДИКИРАЛА И НЕ ГО ИМА ТОВА ЗА НЕЙНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, А Е АБДИКИРАЛА, ЗАЩОТО ТЯ СЪЩО Е В ЧИСЛОТО НА ПРЕСТЪПНО ЗАБОГАТЕЛИТЕ. ТОЗИ СЪЩИЯ, КОЙТО ДЕМОНСТРИРА ЗАГРИЖЕНОСТ СЕГА ЗА ПЛЕВЕН СЪЩО Е В ТОВА ЧИСЛО, ДА НЕ СИ МИСЛИ, ЧЕ НАРОДА НЕ ЗНАЕ.

    14:12 29.09.2025

  • 30 отговор

    3 0 Отговор
    Вещицата Фандъкова превърна София в едно ромско гето избиратели, но Ваня Григорова й би шута

    14:12 29.09.2025

  • 31 Я виж Ти

    2 0 Отговор
    Туриста жилязкоф разбирал и от водопроводи!?!? Е сега вече ще вържем! Само цветята и овошките цъфтят преди връзване...

    14:16 29.09.2025

  • 32 европиец

    0 0 Отговор
    Социализма е виновен ! Направили водопроводи в цялата държава , но не ги направили да издържат 100-200 години , а само 50 години и то без никаква подръжка .Негодници !

    Коментиран от #35

    14:17 29.09.2025

  • 33 Невероятно

    0 0 Отговор
    Ако 80% изтичат, това река ще има!!

    14:39 29.09.2025

  • 34 Корабът потъва

    0 0 Отговор
    Джилякзов , гледай в хотела да има вода за водопада , иначе шефа ще ти дърпа ушите. Нас не ни мисли, ние пикаме под душа , докато се къпем , за да пестим от водата по идея на фъфлещия ти колега

    14:39 29.09.2025

  • 35 Отто

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "европиец":

    Повечето водопроводи и язовири са строени 30те, от Германци. И голяма част от летищата, също.

    14:41 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове