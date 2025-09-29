Желязков: Загубите по водопроводната система в „Дружба“ достигат 80%

Да бъдат намалени водозагубите, призова премиерът Росен Желязков в Плевен, където е заради водната криза. Изказването на министър-председателя бе излъчено на фейсбук страницата на Министерския съвет. Премиерът беше запознат с актуалната обстановка.
Росен Желязков отбеляза, че дори когато се доставя вода и оросява, водозагубите за същите. В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той.
В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев.
И тази неделя в Плевен граждани се събраха на протест срещу безводието.
1 Ком
Коментиран от #26
13:37 29.09.2025
2 важното е да има пари за осраййна !
13:38 29.09.2025
3 на нищо НЕ ставаа
13:39 29.09.2025
4 Дедо
13:39 29.09.2025
5 Сисо
13:39 29.09.2025
6 знам кои е виновен желязков съм
13:39 29.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
13:40 29.09.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
13:40 29.09.2025
10 Ами
13:40 29.09.2025
11 Последния Софиянец
13:41 29.09.2025
12 данък нова тръба наложете
и данък тръба да не забравите да сложите на овчия народ
13:41 29.09.2025
13 И ""добрият ученик""
13:42 29.09.2025
14 Факт
13:42 29.09.2025
15 Данко Харсъзина
13:43 29.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тото
13:45 29.09.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:46 29.09.2025
19 Карлос Друсар
Наричам това евтин пиар, настъпен жабок Желязков, евтин пиар.
Коментиран от #21
13:48 29.09.2025
20 Ами спри водопада бе
13:50 29.09.2025
21 водопроводчик
До коментар #19 от "Карлос Друсар":Дружба е квартал на 40г. ИК инсталацията на този квартал е с годност 100г. Ако имаше такива загуби то от Дружба надолу към Плевен щеше да тече водопад по-голям от този на Росен от хотела.
13:53 29.09.2025
22 ШЕФА
13:55 29.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този си е
13:59 29.09.2025
26 Това
До коментар #1 от "Ком":Безхаберие е наследство от Софиянски ,който отдадесофийска вода на концесия . А в България концесионерите само прибират печалби без да инвестиран нищо обратно в инфраструктурата.
14:02 29.09.2025
27 Пепи
14:07 29.09.2025
28 мнение
14:11 29.09.2025
29 ФАКТ
14:12 29.09.2025
30 отговор
14:12 29.09.2025
31 Я виж Ти
14:16 29.09.2025
32 европиец
Коментиран от #35
14:17 29.09.2025
33 Невероятно
14:39 29.09.2025
34 Корабът потъва
14:39 29.09.2025
35 Отто
До коментар #32 от "европиец":Повечето водопроводи и язовири са строени 30те, от Германци. И голяма част от летищата, също.
14:41 29.09.2025