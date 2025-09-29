Диана Русинова: В МТС корупцията върви с пълна сила, а министърът е един шут, който шета из телевизиите

Подборът на кадри в Министерство на транспорта е интересен феномен. Министерство, на чиято врата не трябва да пише МТС, а ОПГ.

Преди месец оперен певец с отнето СУМПС се оказа, че е ръководител на онези изпитващи, които са дали книжка на онова недоразумение, което се вряза в автобус на булевард в София. Последва проверка, която удобно нищо не установи. Министърът в отчаянието си да прикрие гафа, чак ходи да се прави на пътен полицай по магистрала "Тракия".

Преди това пък камион се вряза в бензиностанция при село Радомирци. Мигновена проверка, която също нищо не установи. Министърът ходи на крака и каза най-голямата глупост, която съм чувала, че в проверяваната фирма нямало камиони с два тахографа. Кой му ги говори тези неща и той чак пък толкова ли нищо не разбира, от това което работи?

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Ето и още от нейния анализ:

Сега двама служители на подчинената на МТС Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ни вкараха в международен скандал, като са поискали рушвет от водачи на английски камиони. Познайте кой се оправдава?

В МТС корупцията върви с пълна сила, а министърът е един шут, който шета из телевизиите, за да не се разбере, че всъщност рибата смърди откъм главата.

Докато това министерство е фабрика за рушвети, подкупи или с две думи едно ОПГ, до тогава безопасност в България няма да има.

Между другото ние European Center for Transport Policies поискахме да бъдем включени като наблюдатели при проверките на ИААА, за да гарантираме прозрачността и именно министърът, този същият с двата тахографа, ни отказа. Не можело да правим проверки, ама пък ние не сме и искали такова нещо, просто искахме да присъстваме и да гледаме. Защо ли се страхува да ни допусне, щом нищо не крие?