Ивелин Михайлов: Влогър защитава тези на Пеевски и многократно заплашва с убийство от негово име

Да организираме пред НС среща с хората и никой няма да им ходи пред къщите. Хората искат да говорят с тях, нека излизат всеки ден пред НС, те са народни представители и трябва да дават отчет на хората, призова лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю пред БНР.
И допълни, че когато "Възраждане" съберат 70 подписа за вота си на недоверие към правителството, последните 10 подписа ги имат от "Величие". Така Ивелин Михайлов обеща подкрепа на Костадин Костадинов.
Той коментира заплахите срещу него през уикенда и твърди, че те са след серия от заплахи, отправени към него в различни предавания, спонсорирани вероятно от Пеевски и Борисов.
"Има влогър, който защитава винаги тези на Пеевски, многократно заплашва с убийство от негово име и насъсква трети лица срещу мен. Симеон Милков и Емил Русанов постоянно измислят разни теории и ме свързват с Костадин Костадинов и когато това се наслоява в публичното пространство, има хора със слаби нерви и могат да търсят саморазправа с мен", притеснява се Ивелин Михайлов.
Той смята, че са заплаха за Пеевски и Борисов, защото "Величие" разкриват престъпление и публикували видео с депутата Марио Ангелов от АПС, който си признава, че Пеевски е заплашвал дъщеря му и хора около него, и затова е напуснал:
"Той признава в записа, че половината депутати на ГЕРБ са на Делян Пеевски, което означава, че ДАНС трябва веднага да реагира и този човек да бъде арестуван, защото има злоупотреба с власт и склонява хора, избрани от народа, да променят своите възгледи. И това е престъпление, равно на държавна измяна".
Ивелин Михайлов се предложи да реши проблемът с водата в Плевен и каза:
"10 млн. лв. взимаме с Павел Стоименов и прекарваме вода на Плевен в рамките на 2 месеца - за 10 млн. лв.! Правителството ви гарантирам, че и за половин милиард няма да го направи това нещо".
Лидерът на "Величие" смята, че е неудобен, защото казвал "скритата истина".
"Силата ни е по-голяма от определяната от социологическите агенции. Аз не ходя с охрана, а и аз съм една личност, която е като звезда, където отида – поздравяват ме. Борисов и Пеевски, ако пътуват без охрана, ще видят реакцията на хората", коментира Ивелин Михайлов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #11
15:08 29.09.2025
2 честен ционист
15:09 29.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13
15:10 29.09.2025
4 Последния Софиянец
15:12 29.09.2025
5 Са, обяснете моля що то
15:13 29.09.2025
6 Наказателен Вот на следващите Избори!
Как е Българи, забогатявате ли?
Коментиран от #12
15:16 29.09.2025
7 мунчо в затвора!
15:22 29.09.2025
8 Абсурдистан
Коментиран от #14
15:22 29.09.2025
9 Майора
Коментиран от #15
15:22 29.09.2025
10 Юрист
15:23 29.09.2025
11 Българин
До коментар #1 от "1488":Щото не можаха да го купят
15:23 29.09.2025
12 мунчо в затвора!
До коментар #6 от "Наказателен Вот на следващите Избори!":Тия три групи путински отпадъци ще са на боклука.Виж какво стана вчера в Молдова, и тук ще е така.
Коментиран от #17, #28
15:24 29.09.2025
13 Акционер
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм готов да умра за Ивелин Михайлов - новият Васил Левски!
15:24 29.09.2025
14 Юрист
До коментар #8 от "Абсурдистан":Как ще съдиш пеевски като той е съдията и прокурора 😆
15:25 29.09.2025
15 Програмист
До коментар #9 от "Майора":А ти даже и жена си не можеш да оправиш 🤣🤣🤣🤣
15:26 29.09.2025
16 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #20
15:26 29.09.2025
17 Софиянец
До коментар #12 от "мунчо в затвора!":РАДЕВ ПРЕМИЕР!!!
15:27 29.09.2025
18 иванова
Коментиран от #21
15:29 29.09.2025
19 пламен
15:31 29.09.2025
20 Има ни пак
До коментар #16 от "БАЙ СТАВРИ":По големи глупости не бях чел. Има невролози. Възползвай се.
Коментиран от #23
15:33 29.09.2025
21 Има ни пак
До коментар #18 от "иванова":Да ама това "недоразумение" ходи сред хората спокойно, а твоите явни кумири не са стъпвали на тротоар.
15:36 29.09.2025
22 Кире потника
Коментиран от #25
15:41 29.09.2025
23 БАЙ СТАВРИ
До коментар #20 от "Има ни пак":ГЛУПОСТ Е ТОВА ЧЕ СИ СЕ РОДИЛ.СЛУШАХ ДОКЛАДА НА АДВОКАТ ЦВЕТА РАНГЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ФАРАОНА,ПАРДОН ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ОТ ТРИБУНАТА НА ПРЕДНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И АКО ИМА СЪД И ПРОКУРАТУРА БЕЗПРИСТРАСТНИ СЕГА ФАРАОНА НЯМАШЕ ДА СИ ВЕЕ КАПАТА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ,ЩЕШЕ ДА Е КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО ВЪВ ЗАТВОРА.ВЪЗРАЖДАНЕ ДОРИ И ТРЕНД ПРЕДИ СЕДМИЦА НЯКЪДЕ ДАДОХА ГО ПО НОВА ВЪВ ПРОУЧВАНЕ АКО СЕГА СА ИЗБОРИТЕ ИМ ДАВАТ 13.9 ПРОЦЕНТА СЛЕД ГЕРБ-СДС КОИТО ИМ ДАВАТ 26.9 ПРОЦЕНТА И ПРЕД ДПС-НОВО НАЧАЛО НА КОИТО ДОВОТ 13.5 ПРОЦЕНТА,А НА ДВУЛИЧИЕ ИМ ДАВАТ КАТО ПАСЛЕДНА ОСМА ПАРТИЯ 4.2 ПРОЦЕНТА.АПС-ИЗПАДАТ СЪС ПОД 3 ПРОЦЕНТА.
Коментиран от #27
15:44 29.09.2025
24 в кратце
15:46 29.09.2025
25 Добър
До коментар #22 от "Кире потника":За великия фараон незнам, обаче явно пропускаш умишлено кой граби цялата държава в момента и кой ни държи на последно място по всичко с десетилетия. И е депутат с имунитет.
15:47 29.09.2025
26 Убавец , си
15:48 29.09.2025
27 Има ни пак
До коментар #23 от "БАЙ СТАВРИ":Путин събира доброволци. Там ти е мястото. Сещаш ли се? И утре като тръгнеш на работа гледай да не си забравиш гегата.
Коментиран от #29, #30
15:50 29.09.2025
28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #12 от "мунчо в затвора!":АКО СЕ ВДИГНАТ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА НА БУНТ И ИЗМЕТЪТ ТАЗИ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА ИЗМЕТ КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИ И РАЗРУШИ РОДИНАТА НИ ЩЕ ВИДИШ ПУТИНСКИ ОТПАДЪЦИ.ОТПАДЪКА Е ЕВРАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА.
15:56 29.09.2025
29 БАЙ СТАВРИ
До коментар #27 от "Има ни пак":ЕМИ ВИЕ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА СТЕ МАЛЦИНСТВО И ЗА ТОВА БЯГЙТЕ ДА ЛИЖЕТЕ ОНАЯ РАБОТА НА УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА.НАЛИ НЕ СТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ПРОЦЕНТА СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ И 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ
15:59 29.09.2025
30 БАЙ СТАВРИ
До коментар #27 от "Има ни пак":А ЩО СЕ ОТНАСЯ ЗА ГЕГАТА ,АЗ ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ ВЕЧЕ СЪМ ПЕНСИОНЕР И НЕ ХОДЯ НА РАБОТА ЯМ СИ ПЕНСИЯТА.
16:03 29.09.2025
31 български интелектуалец
правителстрво (пропутинско) и да му видят физиономията в Европа.Имиджа на България
отива на 0.Поставете го до Желязков и сравнявайте!
16:12 29.09.2025