Ивелин Михайлов: Влогър защитава тези на Пеевски и многократно заплашва с убийство от негово име

29 Септември, 2025 15:06 1 226 31

  • ивелин михайлов-
  • заплахи-
  • влогър-
  • пеевски

Той коментира заплахите срещу него през уикенда и твърди, че те са след серия от заплахи, отправени към него в различни предавания, спонсорирани вероятно от Пеевски и Борисов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да организираме пред НС среща с хората и никой няма да им ходи пред къщите. Хората искат да говорят с тях, нека излизат всеки ден пред НС, те са народни представители и трябва да дават отчет на хората, призова лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю пред БНР.

И допълни, че когато "Възраждане" съберат 70 подписа за вота си на недоверие към правителството, последните 10 подписа ги имат от "Величие". Така Ивелин Михайлов обеща подкрепа на Костадин Костадинов.

Той коментира заплахите срещу него през уикенда и твърди, че те са след серия от заплахи, отправени към него в различни предавания, спонсорирани вероятно от Пеевски и Борисов.

"Има влогър, който защитава винаги тези на Пеевски, многократно заплашва с убийство от негово име и насъсква трети лица срещу мен. Симеон Милков и Емил Русанов постоянно измислят разни теории и ме свързват с Костадин Костадинов и когато това се наслоява в публичното пространство, има хора със слаби нерви и могат да търсят саморазправа с мен", притеснява се Ивелин Михайлов.

Той смята, че са заплаха за Пеевски и Борисов, защото "Величие" разкриват престъпление и публикували видео с депутата Марио Ангелов от АПС, който си признава, че Пеевски е заплашвал дъщеря му и хора около него, и затова е напуснал:

"Той признава в записа, че половината депутати на ГЕРБ са на Делян Пеевски, което означава, че ДАНС трябва веднага да реагира и този човек да бъде арестуван, защото има злоупотреба с власт и склонява хора, избрани от народа, да променят своите възгледи. И това е престъпление, равно на държавна измяна".

Ивелин Михайлов се предложи да реши проблемът с водата в Плевен и каза:

"10 млн. лв. взимаме с Павел Стоименов и прекарваме вода на Плевен в рамките на 2 месеца - за 10 млн. лв.! Правителството ви гарантирам, че и за половин милиард няма да го направи това нещо".

Лидерът на "Величие" смята, че е неудобен, защото казвал "скритата истина".

"Силата ни е по-голяма от определяната от социологическите агенции. Аз не ходя с охрана, а и аз съм една личност, която е като звезда, където отида – поздравяват ме. Борисов и Пеевски, ако пътуват без охрана, ще видят реакцията на хората", коментира Ивелин Михайлов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    5 3 Отговор
    а що ше заплашва с убийство от негово име ???

    Коментиран от #11

    15:08 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    5 17 Отговор
    Това ще е само оня Шибанистанецът. Имам чувството, че и тук пише с 15-16 ника.

    15:09 29.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 8 Отговор
    такива като тоя са много редки птици-почти никой от пирамидата му не застана срещу него / харизматичен някакъв и доста комбинативен

    Коментиран от #13

    15:10 29.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Пеевски събира башибозук от турските села да прави контрапротест.

    15:12 29.09.2025

  • 5 Са, обяснете моля що то

    2 2 Отговор
    Влогър?

    15:13 29.09.2025

  • 6 Наказателен Вот на следващите Избори!

    8 2 Отговор
    Вот за Величие, Меч и Възраждане, отсега го казвам ще има Наказателен Вот на следващите Избори?

    Как е Българи, забогатявате ли?

    Коментиран от #12

    15:16 29.09.2025

  • 7 мунчо в затвора!

    8 8 Отговор
    Ивилина е изтривалка на мунчо, путинска изтривалка и съпруга на Дудука.

    15:22 29.09.2025

  • 8 Абсурдистан

    7 8 Отговор
    Отново тоя прозд фараон плещи безумици и недоказани дивотии. Ако са го заплашвали да ги съди или да се оплаче на Путлер.

    Коментиран от #14

    15:22 29.09.2025

  • 9 Майора

    8 7 Отговор
    Ало Фараоне , колкото оправи т.н. Исторически парк , толкова ще оправиш водата на Плевен! Ами вземи че си изплати задълженията , с също и спонсорите ти дължащи много по висока сума!И вероятно има само в теория на вероятностите!

    Коментиран от #15

    15:22 29.09.2025

  • 10 Юрист

    8 2 Отговор
    Защо другите партийни лидери не получават заплахи?? Защото са контролирана опозиция 😉

    15:23 29.09.2025

  • 11 Българин

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Щото не можаха да го купят

    15:23 29.09.2025

  • 12 мунчо в затвора!

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Наказателен Вот на следващите Избори!":

    Тия три групи путински отпадъци ще са на боклука.Виж какво стана вчера в Молдова, и тук ще е така.

    Коментиран от #17, #28

    15:24 29.09.2025

  • 13 Акционер

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм готов да умра за Ивелин Михайлов - новият Васил Левски!

    15:24 29.09.2025

  • 14 Юрист

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Абсурдистан":

    Как ще съдиш пеевски като той е съдията и прокурора 😆

    15:25 29.09.2025

  • 15 Програмист

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Майора":

    А ти даже и жена си не можеш да оправиш 🤣🤣🤣🤣

    15:26 29.09.2025

  • 16 БАЙ СТАВРИ

    4 6 Отговор
    НЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ТРЯБВА ОТНОВО ДА ПОСТАВЯТ ВЪПРОСА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ОТНОСНО РАЗСЛЕДВАНЕТО ВЪВ ПРЕДНИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА ВРЕМЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ.ЗАЩОТО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ТАЗИ КОМИСИЯ АДВОКАТ ЦВЕТА РАНГЕЛОВА ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ТОГАВА ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ И БЯХА НУЖНВИ И ТО БЪРЗО ЧЕТЕНЕ ЗА ДА ИЗЧЕТЕ ДОКЛАДА ПО РАЗСЛЕДВАНЕТО И АКО ИМАШЕ СЪД И ПРОКУРАТУРА КАКТО ТРЯБВА ДА СА БЕЗПРИСТРАСТНИ СЕГА ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ НЯМАШЕ ДА Е ВЪВ ПАРЛАМЕНТА И ДА СИ ЧЕШЕ УСРАНИЯТ ЗАДНИК ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ,А КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО ВЪВ ЗАТВОРА.

    Коментиран от #20

    15:26 29.09.2025

  • 17 Софиянец

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо в затвора!":

    РАДЕВ ПРЕМИЕР!!!

    15:27 29.09.2025

  • 18 иванова

    5 8 Отговор
    Като прочета нещо ,казано от това недоразумение и губя всяка надежда за България !

    Коментиран от #21

    15:29 29.09.2025

  • 19 пламен

    7 1 Отговор
    Ами прав е в случая Ивелин Пеевски е шеф на мафията

    15:31 29.09.2025

  • 20 Има ни пак

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "БАЙ СТАВРИ":

    По големи глупости не бях чел. Има невролози. Възползвай се.

    Коментиран от #23

    15:33 29.09.2025

  • 21 Има ни пак

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "иванова":

    Да ама това "недоразумение" ходи сред хората спокойно, а твоите явни кумири не са стъпвали на тротоар.

    15:36 29.09.2025

  • 22 Кире потника

    1 4 Отговор
    оо велики фараоне как са инвеститорите в зоопарка

    Коментиран от #25

    15:41 29.09.2025

  • 23 БАЙ СТАВРИ

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Има ни пак":

    ГЛУПОСТ Е ТОВА ЧЕ СИ СЕ РОДИЛ.СЛУШАХ ДОКЛАДА НА АДВОКАТ ЦВЕТА РАНГЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ФАРАОНА,ПАРДОН ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ОТ ТРИБУНАТА НА ПРЕДНОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И АКО ИМА СЪД И ПРОКУРАТУРА БЕЗПРИСТРАСТНИ СЕГА ФАРАОНА НЯМАШЕ ДА СИ ВЕЕ КАПАТА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА ,ЩЕШЕ ДА Е КЪДЕТО МУ Е МЯСТОТО ВЪВ ЗАТВОРА.ВЪЗРАЖДАНЕ ДОРИ И ТРЕНД ПРЕДИ СЕДМИЦА НЯКЪДЕ ДАДОХА ГО ПО НОВА ВЪВ ПРОУЧВАНЕ АКО СЕГА СА ИЗБОРИТЕ ИМ ДАВАТ 13.9 ПРОЦЕНТА СЛЕД ГЕРБ-СДС КОИТО ИМ ДАВАТ 26.9 ПРОЦЕНТА И ПРЕД ДПС-НОВО НАЧАЛО НА КОИТО ДОВОТ 13.5 ПРОЦЕНТА,А НА ДВУЛИЧИЕ ИМ ДАВАТ КАТО ПАСЛЕДНА ОСМА ПАРТИЯ 4.2 ПРОЦЕНТА.АПС-ИЗПАДАТ СЪС ПОД 3 ПРОЦЕНТА.

    Коментиран от #27

    15:44 29.09.2025

  • 24 в кратце

    2 3 Отговор
    Майката на Ивелин Михайлов имала 137 имота.

    15:46 29.09.2025

  • 25 Добър

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кире потника":

    За великия фараон незнам, обаче явно пропускаш умишлено кой граби цялата държава в момента и кой ни държи на последно място по всичко с десетилетия. И е депутат с имунитет.

    15:47 29.09.2025

  • 26 Убавец , си

    1 5 Отговор
    Ивелина , убавец си ... Ка да не му е кеф на човек , ти го пъхне ...

    15:48 29.09.2025

  • 27 Има ни пак

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "БАЙ СТАВРИ":

    Путин събира доброволци. Там ти е мястото. Сещаш ли се? И утре като тръгнеш на работа гледай да не си забравиш гегата.

    Коментиран от #29, #30

    15:50 29.09.2025

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо в затвора!":

    АКО СЕ ВДИГНАТ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ КОИТО ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА НА БУНТ И ИЗМЕТЪТ ТАЗИ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА ИЗМЕТ КОЯТО ЗА 36 ГОДИНИ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА УНИЩОЖИ И РАЗРУШИ РОДИНАТА НИ ЩЕ ВИДИШ ПУТИНСКИ ОТПАДЪЦИ.ОТПАДЪКА Е ЕВРАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА.

    15:56 29.09.2025

  • 29 БАЙ СТАВРИ

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Има ни пак":

    ЕМИ ВИЕ ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА СТЕ МАЛЦИНСТВО И ЗА ТОВА БЯГЙТЕ ДА ЛИЖЕТЕ ОНАЯ РАБОТА НА УРСУЛА БРЮКСЕЛСКА.НАЛИ НЕ СТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ПРОЦЕНТА СЪС КУПЕНИ ИКОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ И 30-35 ПРОЦЕНТА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

    15:59 29.09.2025

  • 30 БАЙ СТАВРИ

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Има ни пак":

    А ЩО СЕ ОТНАСЯ ЗА ГЕГАТА ,АЗ ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ ВЕЧЕ СЪМ ПЕНСИОНЕР И НЕ ХОДЯ НА РАБОТА ЯМ СИ ПЕНСИЯТА.

    16:03 29.09.2025

  • 31 български интелектуалец

    1 1 Отговор
    Можете ли да си представитетози този бивш фатмак Ивелин да бъде в някакво
    правителстрво (пропутинско) и да му видят физиономията в Европа.Имиджа на България
    отива на 0.Поставете го до Желязков и сравнявайте!

    16:12 29.09.2025

