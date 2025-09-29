Ивелин Михайлов: Влогър защитава тези на Пеевски и многократно заплашва с убийство от негово име

Да организираме пред НС среща с хората и никой няма да им ходи пред къщите. Хората искат да говорят с тях, нека излизат всеки ден пред НС, те са народни представители и трябва да дават отчет на хората, призова лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю пред БНР.

И допълни, че когато "Възраждане" съберат 70 подписа за вота си на недоверие към правителството, последните 10 подписа ги имат от "Величие". Така Ивелин Михайлов обеща подкрепа на Костадин Костадинов.

Той коментира заплахите срещу него през уикенда и твърди, че те са след серия от заплахи, отправени към него в различни предавания, спонсорирани вероятно от Пеевски и Борисов.

"Има влогър, който защитава винаги тези на Пеевски, многократно заплашва с убийство от негово име и насъсква трети лица срещу мен. Симеон Милков и Емил Русанов постоянно измислят разни теории и ме свързват с Костадин Костадинов и когато това се наслоява в публичното пространство, има хора със слаби нерви и могат да търсят саморазправа с мен", притеснява се Ивелин Михайлов.

Той смята, че са заплаха за Пеевски и Борисов, защото "Величие" разкриват престъпление и публикували видео с депутата Марио Ангелов от АПС, който си признава, че Пеевски е заплашвал дъщеря му и хора около него, и затова е напуснал:

"Той признава в записа, че половината депутати на ГЕРБ са на Делян Пеевски, което означава, че ДАНС трябва веднага да реагира и този човек да бъде арестуван, защото има злоупотреба с власт и склонява хора, избрани от народа, да променят своите възгледи. И това е престъпление, равно на държавна измяна".

Ивелин Михайлов се предложи да реши проблемът с водата в Плевен и каза:

"10 млн. лв. взимаме с Павел Стоименов и прекарваме вода на Плевен в рамките на 2 месеца - за 10 млн. лв.! Правителството ви гарантирам, че и за половин милиард няма да го направи това нещо".

Лидерът на "Величие" смята, че е неудобен, защото казвал "скритата истина".

"Силата ни е по-голяма от определяната от социологическите агенции. Аз не ходя с охрана, а и аз съм една личност, която е като звезда, където отида – поздравяват ме. Борисов и Пеевски, ако пътуват без охрана, ще видят реакцията на хората", коментира Ивелин Михайлов.