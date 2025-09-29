Един от самолетите ни F-16 е с теч на гориво

На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът е публикуван на интернет страницата на Народното събрание.
Депутатският въпрос е относно доставените за българските Военновъздушни сили самолети F-16 Block 70.
Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета, обяснява министърът.
С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, посочва още Атанас Запрянов.
Военновъздушните сили провеждат регулярно консултации с американската страна, като същевременно са направени заявки за доставка на допълнителни консумативи и материали, отбелязва министърът.
Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочва още Запрянов.
България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.
Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август.
5 Георги Г.
Все пак Радев е прав.
Тенекетата на ББ не стават и за старо желязо.
Гласувайте пак за него - на вас да ви свалят и долните гащи, за да бута на САЩ - да не го пишат и него в Магнитски ...
6 Баце ни откупи
До коментар #2 от "срам голям":Всеки истински българин се моли никога и да не полетят.
17:17 29.09.2025
Краят на септември е утре!Кво правиме ако не дойде до края на следващия септември?
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ДА СИ КУПИШ КОТЕШКА ХРАНА КАЧЕСТВЕНА и не препикаваи вратата от която те хранят
17:22 29.09.2025
които са гласували сделката в затвора.
17:29 29.09.2025
17:30 29.09.2025
24 az СВО Победа80
И само като си представя, че Запрянката иска да воюва срещу Русия!
Сега разбирате ли колко нелепи са всички от партията на войната в България????
17:30 29.09.2025
До коментар #17 от "Всичко е наред!":Напротив. Единият така и не полетя, още чака няква част по DHL. Другият полетя и протече. Вече и той не лети. Добрата новина е, че като и двата не летят, не харчим държавни пари за гориво, гуми, въздушна винетка и автомивка.
30 Аве, за всеки технически проблем, ще
Амчи, тогава те фърчила са неизползваеми, на война като на война, а не чакаме Механик от Локхийд Мартин да оправи два маркуча за гориво един и един за кислорода на шофера?
17:34 29.09.2025
До коментар #25 от "Рогач":следващите 8 поне не са платени предварително, сделката е с президента, искаше една ескадрила за обучение на летците
17:35 29.09.2025
До коментар #11 от "Сатана Z":Е,как каво ще гоправим.В Крумово си имаме добър музей на авиацията.Готвели десеттина фундамента за нови експонати.За кого мислиш че са,а?
До коментар #5 от "Георги Г.":Аа, не е само тулупа. ПроститеПарчета и ДайБългария ни уредиха с втори договоз за още 8 броя от същите употребявани бракми. Ама на ПроститеПарчета поне се знае част от комисионната - над 800 милиона лева по линия на УСАИД за 3г са получили.
До коментар #36 от "Мисит":Бе направо да му шибнат в резервоара един буркан с компот от дренки ! Също затяга !!! :-))))
Написали са "един", като че ли имаме десетки F-16, вместо да напишат "единият", което автоматично означава, че имаме само два.....
Естествено пак всичко е умишлено!
🤣🤣🤣
До коментар #39 от "име":Вторият договр вече включва поддръжка на самолетите и някакво прилично въоръжение. И точно за това, всички българомразци са срещу него. Щото бойко ги поръча с 5 ракети за 8 самолета и без никакви резеврни части.
До коментар #17 от "Всичко е наред!":Чудесен хумор.Само 50%.Ами ако и на другия се окаже някоя недозатегната бурма?
До коментар #45 от "ТЕЧ":Ами когато пожарникар поръчва самолети,така се получава.Ако аз поръчам хирургическите инструменти за предстоящата операция,пациента как ли ще се чуства?
Затова бавят и другите самолети. Заради копеите.
До коментар #48 от "Хаха":от магнитски откупуване няма, него го спасява, че е лидер на партия, затова доган направи пеевски съпредседател на ДПС, но веднъж наложени санкциите магнитски могат да се отменят само ако си лоялен към САЩ, а пеевски поддържаше Байдън.
Та така е и с старата ефка. Просто времето и отдавна е минало и сега има къде к
