Румен Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България,

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, а за 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12.3 млрд. евро. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с представители на Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa /ГБИТК/. В срещата участваха президентът на камарата д-р Хорст Щюер и главният управител на ГБИТК Соня Миклай.
"Инвестиционният и икономически обмен между България и Германия следва да води до задълбочаване на трансфера на технологии и индустриалното сътрудничество", коментира той.
По думите на Радев за стокообменът допринасят взаимното доверие между държавите и активния двустранен диалог на всички равнища. „Динамичното технологично развитие на България в областта на високите технологии и изкуствения интелект също създават предпоставки за засилване на инвестиционния интерес от германския бизнес към страната ни“, посочи президентът.
Обща бе позицията, че голямата българска общност в Германия дава възможност както на германския бизнес да привлича квалифицирани кадри за реализацията на инвестиционните си проекти у нас, така и за държавата ни да противодейства на негативните демографски тенденции.
С връщането на образовани млади българи от чужбина България печели и от внедряването на успешни модели на взаимодействие между институциите, бизнеса и науката. Президентът подчерта също така необходимостта от повишаване на прозрачността в работата на институциите за подобряване на икономическия и инвестиционен климат, за гарантиране на частната собственост и на върховенството на правото.
От Германо-Българската индустриално-търговска камара призоваха за повече предвидимост и устойчивост в отношенията между държавата и бизнеса. Те отбелязаха големия интерес на германски компании за последващи инвестиции в реалната икономика в България, което зависи и от устойчивостта на правната рамка, регламентираща условията за бизнес. От ГБИТК призоваха също така за диалог в процеса на нейното разработване, публично обсъждане и приемане, така че да се постигнат най-добрите решения от взаимен интерес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
а по мое време на това място беше милата ми русия.
18:41 29.09.2025
2 Файда
18:42 29.09.2025
3 Пич
Коментиран от #4
18:45 29.09.2025
4 си дзън
До коментар #3 от "Пич":Преди да изнесат плащат данък печалба, за разлика от Лукойл, който не е платил един
лев данък печалба за 30 години. Така са руснаците - не плащат и доят БГ до кръв
Коментиран от #5
18:47 29.09.2025
5 честен ционист
До коментар #4 от "си дзън":И защо някой да ти плаща данък след като ти доставя стратегическа суровина? Мислиш навремето Ганчо е плащал с валута, или с консерви по-точно..
18:50 29.09.2025
6 адаша
18:55 29.09.2025
7 мали
19:01 29.09.2025
8 Анонимен
19:09 29.09.2025
9 Фори
Прави всичко против интересите на държавата ни.
19:10 29.09.2025
10 Анонимен
19:12 29.09.2025