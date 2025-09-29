Новини
Румен Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България

29 Септември, 2025 18:40 447 10

За 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12.3 млрд. евро

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, а за 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12.3 млрд. евро. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с представители на Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa /ГБИТК/. В срещата участваха президентът на камарата д-р Хорст Щюер и главният управител на ГБИТК Соня Миклай.

"Инвестиционният и икономически обмен между България и Германия следва да води до задълбочаване на трансфера на технологии и индустриалното сътрудничество", коментира той.

По думите на Радев за стокообменът допринасят взаимното доверие между държавите и активния двустранен диалог на всички равнища. „Динамичното технологично развитие на България в областта на високите технологии и изкуствения интелект също създават предпоставки за засилване на инвестиционния интерес от германския бизнес към страната ни“, посочи президентът.

Обща бе позицията, че голямата българска общност в Германия дава възможност както на германския бизнес да привлича квалифицирани кадри за реализацията на инвестиционните си проекти у нас, така и за държавата ни да противодейства на негативните демографски тенденции.

С връщането на образовани млади българи от чужбина България печели и от внедряването на успешни модели на взаимодействие между институциите, бизнеса и науката. Президентът подчерта също така необходимостта от повишаване на прозрачността в работата на институциите за подобряване на икономическия и инвестиционен климат, за гарантиране на частната собственост и на върховенството на правото.

От Германо-Българската индустриално-търговска камара призоваха за повече предвидимост и устойчивост в отношенията между държавата и бизнеса. Те отбелязаха големия интерес на германски компании за последващи инвестиции в реалната икономика в България, което зависи и от устойчивостта на правната рамка, регламентираща условията за бизнес. От ГБИТК призоваха също така за диалог в процеса на нейното разработване, публично обсъждане и приемане, така че да се постигнат най-добрите решения от взаимен интерес.


  • 1 си дзън

    1 1 Отговор
    Румен Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България,
    а по мое време на това място беше милата ми русия.

    18:41 29.09.2025

  • 2 Файда

    2 0 Отговор
    НиквЪ

    18:42 29.09.2025

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    И кво от тва ?! Кау фЛ и Ле Дл си изнасят печалбата и тук нищо не остава !!!

    Коментиран от #4

    18:45 29.09.2025

  • 4 си дзън

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Преди да изнесат плащат данък печалба, за разлика от Лукойл, който не е платил един
    лев данък печалба за 30 години. Така са руснаците - не плащат и доят БГ до кръв

    Коментиран от #5

    18:47 29.09.2025

  • 5 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    И защо някой да ти плаща данък след като ти доставя стратегическа суровина? Мислиш навремето Ганчо е плащал с валута, или с консерви по-точно..

    18:50 29.09.2025

  • 6 адаша

    0 1 Отговор
    Колко кАмари има в Българиия? Германо - Българска, Испано -Българска, Френско - Българска ...? Колко ?! Представяте ли си, какво чудо от комисионери имаме ?! Това не е кАмари. Това са камАри от чедата на дъртите комундета.

    18:55 29.09.2025

  • 7 мали

    2 0 Отговор
    сикаджииската банкянска мутра ще се изяде,че не можа той да го съобщи

    19:01 29.09.2025

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Два пъти се хващаме с германците и все сме от страната на булката

    19:09 29.09.2025

  • 9 Фори

    0 1 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ и не го крие вече!
    Прави всичко против интересите на държавата ни.

    19:10 29.09.2025

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Санкциите работят. Големите фирми се изнасят от Германия

    19:12 29.09.2025

