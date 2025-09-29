Новини
„Антиспекула“: КЗП спести на търговските вериги до 10 млн. лв. глоби

„Антиспекула“: КЗП спести на търговските вериги до 10 млн. лв. глоби

29 Септември, 2025 19:50 677 34

Гръцките власти санкционираха търговски вериги с 2,2 млн. евро, а нашите им спестиха по 10 млн. лв.

Венцислав Михайлов

Гражданската инициатива „Антиспекула“ алармира, че задължението на големите търговски вериги, които имат собствен уебсайт, ежедневно да публикуват ценови листи за 101 категории основни продукти, в сила от 8 август, масово не се спазва. Въпреки това, Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е наложила санкции в предвидения от закона размер. За сравнение, гръцките власти вече санкционираха вериги с общо 2,2 млн. евро през изминалата седмица.

„Законът за въвеждане на еврото предвижда глоби от 10 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лв. при повторно. Ако КЗП изпълняваше своите задължения и правомощия, за последните 2 месеца търговците нарушители трябваше да бъдат глобени с общо между 1 и 10 милиона лева.“, отбелязват от „Антиспекула“ в своя позиция в социалните мрежи.

Отбелязваме, че общият размер на санкциите до 10 млн. лв. би могъл да бъде наложен, ако КЗП глобяваше нарушителите още при първото неизпълнение на разпоредбите на чл. 55б от ЗВЕРБ - на 8 август. В тази хипотеза, всеки изминал ден след това, в който търговските вериги продължават да не изпълняват задълженията си по ЗВЕРБ, Комисията би могла да ги санкционира с до 200 хил. лв. за повторни нарушения.

От инициативата посочват и сериозен пропуск в публичната инфраструктура: два месеца след влизане в сила на промените в ЗВЕРБ, все още не функционира платформата kolkostruva.bg, предназначена за търговците без собствен уебсайт, които трябва да оповестяват там цените си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    10 1 Отговор
    Ама нашите защитници от спекулантите , получават хиляди левове месечно ,за да ги пазят а не да глобяват

    20:06 29.09.2025

  • 2 Ваня

    4 1 Отговор
    Системно в магазините цените обявени на стоките са различни от цената, която трябва се плаща на касата. Системно практика и никой не объща внимание. Писах и всичко си е пак същото, никакви мерки не се предприемат по този въпрос. Това не ми се случва само в големите вериги магазини, а и в малките. Гледат, че на големите вериги никой не им следи ценовата разлика от етикета на стоката до касата и малките почнаха същата практика.

    Коментиран от #3, #21

    20:06 29.09.2025

  • 3 даже замислят

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ваня":

    да назначават джебчии на договор да ти измъкват парите директно от джоба

    20:13 29.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Правото има и разпределителна функция. То регулира
    движението на материалните и духовните блага и лежи в основата на
    икономическия живот на обществото. Няма икономическо отношение,
    което едновременно да не е и правно отношение. В този смисъл
    икономика и право са неделими. Разпределителната функция на
    правото се проявява особено в отделни клонове на правото:
    гражданското, търговското, застрахователното, банковото и др.

    Коментиран от #5

    20:22 29.09.2025

  • 5 не дрънкай глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    не виждаш ли че диваци ограбват България!

    20:24 29.09.2025

  • 6 оня с коня

    4 3 Отговор
    Редовно/ежеседмично/ получавам от Веригите "Книжка с картинки" в пощенската си кутия където са посочени стоките и цените им,съответно и Бонус- намалението.Като вляза в магазина пък виждам и цени в лева и евро,надлежно написани.За какви Уеб-сайтове става дума тука и кому са нужни тия измишльотини?

    Коментиран от #8

    20:24 29.09.2025

  • 7 Иван

    5 1 Отговор
    А хората кучета ги яли.

    Коментиран от #34

    20:25 29.09.2025

  • 8 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    За н-ти път ще отбележа, че коня е в пъти по интелигентен от теб... даже и магарето ре превъзхожда значително.... позамисли се, ако имаш с какво

    Коментиран от #17

    20:27 29.09.2025

  • 9 Емигрант

    2 1 Отговор
    Така трябва на това стадо, като мълчи и търпи нека да го мачкат и да печелят от него мутри и корупционери, в края на краищата овцете си избраха корупцията и сега ще си я търпят и ще страдат без да мрънкат и реват тук, ще се хранят с ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ и ще стоят жадни ! Оказа се, че едни мутри са по-умни от един цял народ известен в света като стадо овце !

    Коментиран от #13

    20:28 29.09.2025

  • 10 тая комисия

    1 1 Отговор
    не трябва ли да лови богаташи а не да ги спасява?

    20:31 29.09.2025

  • 11 Промяна

    1 1 Отговор
    ЗАЩО ЕДНИ СОРОСКИ НПО ПОСТОЯННО ЛЪЖАТ СЪЗДАВАТ СТРАХОВЕ ЗАБЛУДИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ТРЪМ Е ЗАПОЧНАЛ РАЗСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ СОРСКИТЕ ОТВОРЕНИ ОБЩЕСТВО КОГА И ТУК ТИЯ ЩЕ РАЗСЛЕДВАТ И ЩЕ СПРАТ ДА ЛЪЖАТ БЕЗНАКАЗАНО

    Коментиран от #12

    20:37 29.09.2025

  • 12 аа значи

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    политиците могат да лъжат и крадат а другите не така ли?

    Коментиран от #15

    20:39 29.09.2025

  • 13 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Емигрант":

    ЗАДАВИ СЕ ОТ ЗЛОБАТА СИ НЕВЕЖООООО Я СТИГА СИ ОБИЖДАЛ БЪЛГАРИЯ

    20:39 29.09.2025

  • 14 Бизнес с хранителни стоки

    2 1 Отговор
    Само че в България за разлика от Гърция няма власти, политици-бизнесмени, които взимат процент от веригите.Така че не очаквайте политиците да си ощетят бизнеса.

    Коментиран от #18

    20:39 29.09.2025

  • 15 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "аа значи":

    ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО КАКВО Е ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО КОЙ Е СОРОС И КАКВО ВЛИЯНИЕ ИМАТ ТЕЗИ НПО И ИЗОБЩО КАКВИ АНТИТА СА ИЛИ ТАКА СИ ДРАСКАШ

    20:40 29.09.2025

  • 16 Гарван гарвано око не вади

    1 1 Отговор
    Българска поговорка!

    20:42 29.09.2025

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Вярно е че за Н-ти път изказваш мнението си,но добре е да знаеш че след "Н" има още много букви,така че първо научи цялата азбука и тогава ме карай аз да се замислям за каквото и да е.

    20:42 29.09.2025

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бизнес с хранителни стоки":

    ГЪРЦИЯ Е ДЪРЖАВА ЕВРОПЕЙСКА ОТ МНОГО МНОГО ГОДИНИ НЯМА МЕСТОЗА СРАВНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД ЗНАЕТЕ ЛИ

    20:42 29.09.2025

  • 19 Пич

    1 1 Отговор
    Спокойно , всичко е под контрол !!! Нищо не са им спестили , разделили са си ги ! Пет милиона за рушвети на комисиите , пет милиона за веригите ! Ред си има тука !!!

    20:43 29.09.2025

  • 20 1488

    1 1 Отговор
    спести на търговските вериги глоби
    демек дьржавата и кауфланд са в престъпна комбина

    20:44 29.09.2025

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ваня":

    Досега НИКОГА не ми се е случвало НИ КО ГА

    20:44 29.09.2025

  • 22 Циганьо

    0 1 Отговор
    Търговските вериги, както и всички бизнесмени се отчитат на Боко и Шиши. Кой тогава ще ги накаже? Тоя закон за въвеждане на еврото е само за приспиване на общественото мнение. Борисов вдига сега цените ударно, за да може след Нова година да каже: "Обещах ли ви да не се вдигнат цените? Обещах ви!". А за шампионското вдигане на цените до тогава ще бъде обвинен клетият български лев.

    20:44 29.09.2025

  • 23 найс ми митю

    0 1 Отговор
    безплатна лютеница и туршия сакат 😂

    20:44 29.09.2025

  • 24 1488

    1 1 Отговор
    а мене обикновено като ме фане кат на секундата ме глобява
    ама кой съм аз де

    20:45 29.09.2025

  • 34 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    ми такаа кат търпят тиа продажници дето ни насадиха да ни управляват.

    20:51 29.09.2025

