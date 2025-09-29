„Антиспекула“: КЗП спести на търговските вериги до 10 млн. лв. глоби

Гражданската инициатива „Антиспекула“ алармира, че задължението на големите търговски вериги, които имат собствен уебсайт, ежедневно да публикуват ценови листи за 101 категории основни продукти, в сила от 8 август, масово не се спазва. Въпреки това, Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е наложила санкции в предвидения от закона размер. За сравнение, гръцките власти вече санкционираха вериги с общо 2,2 млн. евро през изминалата седмица.

„Законът за въвеждане на еврото предвижда глоби от 10 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лв. при повторно. Ако КЗП изпълняваше своите задължения и правомощия, за последните 2 месеца търговците нарушители трябваше да бъдат глобени с общо между 1 и 10 милиона лева.“, отбелязват от „Антиспекула“ в своя позиция в социалните мрежи.

Отбелязваме, че общият размер на санкциите до 10 млн. лв. би могъл да бъде наложен, ако КЗП глобяваше нарушителите още при първото неизпълнение на разпоредбите на чл. 55б от ЗВЕРБ - на 8 август. В тази хипотеза, всеки изминал ден след това, в който търговските вериги продължават да не изпълняват задълженията си по ЗВЕРБ, Комисията би могла да ги санкционира с до 200 хил. лв. за повторни нарушения.

От инициативата посочват и сериозен пропуск в публичната инфраструктура: два месеца след влизане в сила на промените в ЗВЕРБ, все още не функционира платформата kolkostruva.bg, предназначена за търговците без собствен уебсайт, които трябва да оповестяват там цените си.