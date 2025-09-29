„Антиспекула“: КЗП спести на търговските вериги до 10 млн. лв. глоби

Гражданската инициатива „Антиспекула“ алармира, че задължението на големите търговски вериги, които имат собствен уебсайт, ежедневно да публикуват ценови листи за 101 категории основни продукти, в сила от 8 август, масово не се спазва. Въпреки това, Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е наложила санкции в предвидения от закона размер. За сравнение, гръцките власти вече санкционираха вериги с общо 2,2 млн. евро през изминалата седмица.
„Законът за въвеждане на еврото предвижда глоби от 10 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лв. при повторно. Ако КЗП изпълняваше своите задължения и правомощия, за последните 2 месеца търговците нарушители трябваше да бъдат глобени с общо между 1 и 10 милиона лева.“, отбелязват от „Антиспекула“ в своя позиция в социалните мрежи.
Отбелязваме, че общият размер на санкциите до 10 млн. лв. би могъл да бъде наложен, ако КЗП глобяваше нарушителите още при първото неизпълнение на разпоредбите на чл. 55б от ЗВЕРБ - на 8 август. В тази хипотеза, всеки изминал ден след това, в който търговските вериги продължават да не изпълняват задълженията си по ЗВЕРБ, Комисията би могла да ги санкционира с до 200 хил. лв. за повторни нарушения.
От инициативата посочват и сериозен пропуск в публичната инфраструктура: два месеца след влизане в сила на промените в ЗВЕРБ, все още не функционира платформата kolkostruva.bg, предназначена за търговците без собствен уебсайт, които трябва да оповестяват там цените си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
20:06 29.09.2025
2 Ваня
Коментиран от #3, #21
20:06 29.09.2025
3 даже замислят
До коментар #2 от "Ваня":да назначават джебчии на договор да ти измъкват парите директно от джоба
20:13 29.09.2025
4 Данко Харсъзина
движението на материалните и духовните блага и лежи в основата на
икономическия живот на обществото. Няма икономическо отношение,
което едновременно да не е и правно отношение. В този смисъл
икономика и право са неделими. Разпределителната функция на
правото се проявява особено в отделни клонове на правото:
гражданското, търговското, застрахователното, банковото и др.
Коментиран от #5
20:22 29.09.2025
5 не дрънкай глупости
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":не виждаш ли че диваци ограбват България!
20:24 29.09.2025
6 оня с коня
Коментиран от #8
20:24 29.09.2025
7 Иван
Коментиран от #34
20:25 29.09.2025
8 Майна
До коментар #6 от "оня с коня":За н-ти път ще отбележа, че коня е в пъти по интелигентен от теб... даже и магарето ре превъзхожда значително.... позамисли се, ако имаш с какво
Коментиран от #17
20:27 29.09.2025
9 Емигрант
Коментиран от #13
20:28 29.09.2025
10 тая комисия
20:31 29.09.2025
11 Промяна
Коментиран от #12
20:37 29.09.2025
12 аа значи
До коментар #11 от "Промяна":политиците могат да лъжат и крадат а другите не така ли?
Коментиран от #15
20:39 29.09.2025
13 Промяна
До коментар #9 от "Емигрант":ЗАДАВИ СЕ ОТ ЗЛОБАТА СИ НЕВЕЖООООО Я СТИГА СИ ОБИЖДАЛ БЪЛГАРИЯ
20:39 29.09.2025
14 Бизнес с хранителни стоки
Коментиран от #18
20:39 29.09.2025
15 Промяна
До коментар #12 от "аа значи":ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО КАКВО Е ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО КОЙ Е СОРОС И КАКВО ВЛИЯНИЕ ИМАТ ТЕЗИ НПО И ИЗОБЩО КАКВИ АНТИТА СА ИЛИ ТАКА СИ ДРАСКАШ
20:40 29.09.2025
16 Гарван гарвано око не вади
20:42 29.09.2025
17 оня с коня
До коментар #8 от "Майна":Вярно е че за Н-ти път изказваш мнението си,но добре е да знаеш че след "Н" има още много букви,така че първо научи цялата азбука и тогава ме карай аз да се замислям за каквото и да е.
20:42 29.09.2025
18 Промяна
До коментар #14 от "Бизнес с хранителни стоки":ГЪРЦИЯ Е ДЪРЖАВА ЕВРОПЕЙСКА ОТ МНОГО МНОГО ГОДИНИ НЯМА МЕСТОЗА СРАВНЕНИЕ БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ ВАЛУТЕН БОРД ЗНАЕТЕ ЛИ
20:42 29.09.2025
19 Пич
20:43 29.09.2025
20 1488
демек дьржавата и кауфланд са в престъпна комбина
20:44 29.09.2025
21 Промяна
До коментар #2 от "Ваня":Досега НИКОГА не ми се е случвало НИ КО ГА
20:44 29.09.2025
22 Циганьо
20:44 29.09.2025
23 найс ми митю
20:44 29.09.2025
24 1488
ама кой съм аз де
20:45 29.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 селяк
До коментар #7 от "Иван":ми такаа кат търпят тиа продажници дето ни насадиха да ни управляват.
20:51 29.09.2025