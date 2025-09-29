Новини
Стефан Янев: Нямаме тема какво искаме да постигнем като общество

29 Септември, 2025 21:41 480 19

Политикът предупреди за рисковете от политизация

Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова

Ние сме свидетели в нашия така наречен политически живот на едно риалити шоу, в което има много шум. Това заяви бившият служебен премиер Стефан Янев в студиото на "Денят ON AIR".

"Скандали има – съществуващи или измислени, но няма реален диалог. Няма реална идея как се поставят цели и как се реализират тези цели с политически средства. Това е нещото, което, за съжаление на всички нас гражданите, вероятно вече ни е омръзнало да гледаме като представление. И искаме някаква промяна, но тя не се случва. Защото ни се предлага още от същото", заяви Янев пред Bulgaria ON AIR.

Според него и управляващи, и опозиция еднакво допринасят за този хаос. Вместо конкретни цели и отговорност за тяхното постигане, обществото получава непрекъснати спорове и PR акции. Янев даде пример с липсата на национална визия.

"Може би, ако се върнем 20 години назад, когато като че ли в обществото имаше такава нагласа - искаме Европейски съюз, искаме НАТО. Политиците бяха приели тази нагласа – дали от обществото, или бяха наложени, няма значение – но като че ли имаше съгласие по темата. А сега нямаме съгласие по никаква тема", каза още бившият служебен премиер.

По думите му нямаме тема какво искаме да постигнем ние като общество. Той коментира и идеята службите за сигурност да не се назначават с президентски указ.

"Службите не са на президента, не са на партиите, не са на политическите лидери. Службите са на държавата. И начинът, по който ние като общество чрез нашите политици демонстрираме към тези служби, че хората, които работят в тях, са едва ли не в някаква конюнктура – кой ще ги назначава, кой ще ги ръководи, пред кого ще се отчитат", подчерта Янев.

Гостът предупреди за рисковете от политизация и припомни, че през годините често се е говорело за "овладяване" и използването им като "бухалка". На въпрос за предсрочни избори Янев заяви, че не очаква такива веднага, но през пролетта ситуацията може да се промени.

Причината според него е, че от януари въвеждането на еврото ще бъде използвано като оправдание за всички проблеми в страната.

"От първи януари чакаме еврото. И еврото ще бъде виновно за всичко. Досега бяха виновни, да кажем, времето, природата, засушаването и всичко останало, което е що-годе обективно. Но никога нямаме призната човешка грешка, политическа грешка. Така че ще бъде виновно еврото", заяви Янев.


Оценка 1 от 3 гласа.
Оценка 1 от 3 гласа.
  • 1 Боже мили ,

    6 1 Отговор
    какви "мъдрости" избльовал само , коя от коя по - ненужни !

    21:45 29.09.2025

  • 2 1488

    4 4 Отговор
    Наритай българин !
    Предоврати измама, кражба или убийство !

    Коментиран от #6

    21:46 29.09.2025

  • 3 Ма н аф

    4 2 Отговор
    Стефка Янева да не си пъха оная работа навсякъде.

    21:49 29.09.2025

  • 4 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 2 Отговор
    Стефан Янев е толкова изпаднал и неадекватен, че не виждам защо се опитват отново да го "реанимират". Със същият успех могат да върнат в политиката и Яне Янев.

    21:51 29.09.2025

  • 5 Охх

    4 1 Отговор
    Янев и тебе те употребиха ,беше на място за което не ставаш,но взе кинтите и сега ръсиш мозък

    21:51 29.09.2025

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Явно досега не си опитвал да риташ Българи,щом Тиквата ти е здрава.

    21:52 29.09.2025

  • 7 Гледай

    5 1 Отговор
    си военното общество и не се занимавай с цивилните граждани , гърбещи като изоглавени и плащащи данъците си коректно ! А хрантутниците само мозък ръсят и консумират .

    21:52 29.09.2025

  • 8 След

    3 2 Отговор
    10 години ще сме най пропадналата държава не в Европа а в Африка

    21:54 29.09.2025

  • 9 Помак

    5 0 Отговор
    Ас мисля ,че българите са на грешен път с това .."ние победихме ..ние тр да имаме цел"...ще кажа че поне 1 млн млади хора българи до 30 г. Живеещи в чужбина са германци ,италианци ,испанци ,че и американци...те няма да се върнат тук ...явно автора визир дядовци и баби ...а да кажа валейболистите до кълчеха езика се Ено са чужди...

    21:54 29.09.2025

  • 10 Поръчаме, ядем, плащаме

    2 4 Отговор
    България направи каквото поиска. Влезе в НАТО, ЕС и прие евро за национална валута. Каква друго искаме? Отговора е даден. Русия нарушава въздушното ни пространства и шведски самолет го поразява. Тогава България като член на НАТО обявява война на Русия. Всеки член на НАТО може да ни забърква във война.

    21:54 29.09.2025

  • 11 Младите имат избор

    3 2 Отговор
    Бъди мутра или работи на мутрите!

    21:56 29.09.2025

  • 12 Криза

    3 0 Отговор
    Как да не обществото , напротив знаем много добре .Всички мъже като теб са в криза на средната възраст и си мечтаят да имат 20години по-млада любовница или съпруга като твоята.

    21:57 29.09.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Искаме СССР!

    21:59 29.09.2025

  • 14 Българин

    2 2 Отговор
    Тоя е лъжец! Народа иска да се върнем към Русия, те да се грижат за нас и да определят съдбата ни, а не брюкселските зелки! Никой не ви ще измислената демонокрация, избори и подобни дивотии. Да се върне както си беше, да си имаме Държавен ръководител като бай Живков, да си живеем спокойно и в богатсво, като на времето!

    22:00 29.09.2025

  • 15 Ограниченията на скоростта

    2 2 Отговор
    да се изписват и в км. и в мили до приемане на милята !

    22:00 29.09.2025

  • 16 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    БАКТЪН от КОМУНЯГИ !

    22:03 29.09.2025

  • 17 Абе къде

    1 0 Отговор
    се покри Пеевски ,изчезна човека!

    22:08 29.09.2025

  • 18 Завършен тъпак

    3 0 Отговор
    Комуне.

    22:08 29.09.2025

  • 19 ТИР

    0 0 Отговор
    Тоя защо тълкува каква нагласа е имало общвството като никой не го е питал,,,

    22:22 29.09.2025

