Стефан Янев: Нямаме тема какво искаме да постигнем като общество

Ние сме свидетели в нашия така наречен политически живот на едно риалити шоу, в което има много шум. Това заяви бившият служебен премиер Стефан Янев в студиото на "Денят ON AIR".

"Скандали има – съществуващи или измислени, но няма реален диалог. Няма реална идея как се поставят цели и как се реализират тези цели с политически средства. Това е нещото, което, за съжаление на всички нас гражданите, вероятно вече ни е омръзнало да гледаме като представление. И искаме някаква промяна, но тя не се случва. Защото ни се предлага още от същото", заяви Янев пред Bulgaria ON AIR.

Според него и управляващи, и опозиция еднакво допринасят за този хаос. Вместо конкретни цели и отговорност за тяхното постигане, обществото получава непрекъснати спорове и PR акции. Янев даде пример с липсата на национална визия.

"Може би, ако се върнем 20 години назад, когато като че ли в обществото имаше такава нагласа - искаме Европейски съюз, искаме НАТО. Политиците бяха приели тази нагласа – дали от обществото, или бяха наложени, няма значение – но като че ли имаше съгласие по темата. А сега нямаме съгласие по никаква тема", каза още бившият служебен премиер.

По думите му нямаме тема какво искаме да постигнем ние като общество. Той коментира и идеята службите за сигурност да не се назначават с президентски указ.

"Службите не са на президента, не са на партиите, не са на политическите лидери. Службите са на държавата. И начинът, по който ние като общество чрез нашите политици демонстрираме към тези служби, че хората, които работят в тях, са едва ли не в някаква конюнктура – кой ще ги назначава, кой ще ги ръководи, пред кого ще се отчитат", подчерта Янев.

Гостът предупреди за рисковете от политизация и припомни, че през годините често се е говорело за "овладяване" и използването им като "бухалка". На въпрос за предсрочни избори Янев заяви, че не очаква такива веднага, но през пролетта ситуацията може да се промени.

Причината според него е, че от януари въвеждането на еврото ще бъде използвано като оправдание за всички проблеми в страната.

"От първи януари чакаме еврото. И еврото ще бъде виновно за всичко. Досега бяха виновни, да кажем, времето, природата, засушаването и всичко останало, което е що-годе обективно. Но никога нямаме призната човешка грешка, политическа грешка. Така че ще бъде виновно еврото", заяви Янев.