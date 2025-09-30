Новини
България »
Времето днес, прогноза за вторник, 30 септември: Предимно слънчево, следобед ще вали в крайните североизточни райони

Времето днес, прогноза за вторник, 30 септември: Предимно слънчево, следобед ще вали в крайните североизточни райони

30 Септември, 2025 03:00 453 5

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 16 и 21, в София – около 16

Времето днес, прогноза за вторник, 30 септември: Предимно слънчево, следобед ще вали в крайните североизточни райони - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10°, в София – около 6, на морския бряг - 13 - 14° , а максималните - между 16 и 21, в София – около 16, по Черноморието - от 18 до 21°, предаде БНТ.

Ще преобладава слънчево време, с превалявания следобед в крайните североизточни райони.

Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. По Черноморието облачността ще е променлива, а след обяд над крайните северни райони на места ще превали. И там ще бъде ветровито, но вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е 21 - 22°. В планините утре ще преобладава слънчево време, но ще бъде много ветровито, с временно силен вятър от запад-северозапад.

Превалявания ще има и в сряда, но все още слаби и на отделни места, главно в свероразападните и югозападните райони от страната.

В четвъртък и петък ще вали в цялата страна. Очакват се значителни количества, с вероятност в отделни райони само за две денонощия да надхвърлят месечните норми за октомври. Ще бъде ветровито и все по-студено, а границата между сняг и дъжд през втория ден в планините от Западна България е възможно да падне под 1000 метра.

В събота в Северна България ще продължи да вали през по-голямата част от деня, но в останалата част от страната ще започне спиране на валежите и разкъсване на облачността.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    03:05 30.09.2025

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    03:05 30.09.2025

  • 3 име

    0 1 Отговор
    Аз съм Козлодуй.
    Свобода или Смърт,
    много съм дърт, много съм дърт.
    67 години спя и ям ряпа,
    и чакам момента да скоча в трапа.
    Аз съм от Лом и съм говедо,
    но се представям за козлодуйско чедо.
    Радиацията мен не може да ме хване,
    душата ми от памперса,
    често се храни.
    Правя си аз ношки редовно,
    и всички ми викат че съм гоовнюю.
    Най-добрият аз съм в сайта,
    мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
    Много обичам аз да досаждам,
    и на Стамаат на члена да се угаждам.
    Кара ме той като трудовашка каруца,
    целия ми диференциал, горко скрибуца.
    Много ви моля не ми се сърдете,
    искам всички дружно да ме наебете....,!

    03:05 30.09.2025

  • 4 име

    0 0 Отговор
    лека нощ

    03:32 30.09.2025

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    Козлодуйския неpез напусна форума и се нагълта отново с хапове и заспа като yмрял

    03:32 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове