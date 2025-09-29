Новини
МВнР потвърди задържането на българка в Русия

МВнР потвърди задържането на българка в Русия

29 Септември, 2025

От МВнР не уточняват дали са отправили запитване за останалите български гражданки, за които имаше съобщения, че са задържани в Русия

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българска гражданка попадна в ареста на органите на МВР на Руската федерация, потвърдиха от Министерството на външните работи, предаде БТА.

Към момента не се съобщава нейното име, нито допълнителни подробности за самоличността ѝ.

Според получената предварителна информация в Посолството на България в Москва, задържането е заради подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Става въпрос за мошеничество чрез измама или злоупотреба с доверие.

"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", посочиха от министерството.

От МВнР не уточняват дали са отправили запитване за останалите български гражданки, за които имаше съобщения, че са задържани в Русия.

Преди дни медиите разпространиха неофициална информация, според която 24-годишна студентка от България е задържана в Русия по обвинение в измама, съобщи БНТ.

Отделно от този случай, името на 31-годишната Даниела Златомирова Кехайова от Хасково се появи в списък на Федералната служба по финансов мониторинг на организациите и физическите лица, за които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм. В списъка срещу нейното име и националност няма повече информация - не е посочено какъв е поводът тя да се намира там, дали пребивава в Русия постоянно, както и нейното местожителство.


  • 1 Лоши руснаци

    9 3 Отговор
    Сега ще има дружен вой
    на духовия оркестър на урсуланковците...

    22:40 29.09.2025

  • 2 Назе

    4 3 Отговор
    Ни интерендруса дупчиле ли са е? Помпале ли са е?

    22:41 29.09.2025

  • 3 Гориил

    5 5 Отговор
    Българските граждани в Русия страдат от амнезия на съвестта, паметта и благоприличието.Руските власти винаги са се стремили да влияят на хората с развит морален и етичен потенциал със сдържаност, снизхождение и доброжелателност. Но Русия няма да толерира омраза.

    Коментиран от #4

    22:45 29.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    тц тц,,тва от Комсомолско дело ли е цитат?

    22:47 29.09.2025

  • 5 горски

    9 1 Отговор
    Нека Руското Правителство изпрати списъци и тука, с имената на всички, които трябва да бъдат задържани и профилактирани. Иначе сегашното фашистко управление ще ни докара до война! И у нас евроатлантическите неонацисти ги чака същото. Българите в Русия са наясно какви ги вършат в държава по време на война и трябва да си поемат отговорността. Никой не ги е закарал там насила.

    22:49 29.09.2025

  • 6 до всички копейки

    5 7 Отговор
    ХОДЕТЕ СИ В РАША!!!

    22:51 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ристю Гр0зния Д0н0сник

    8 3 Отговор
    Такава патардия да бяха вдигнали медиите и псих0десните, когато задържаха българските гастарбайтери в ингилизко. Там по абсолютно скалъпени обвинения ги осъдиха и набутаха в затвора. Разни там фризьорки, чистачки и строителни работници. Даже ингилизите няколко пъти променяха обвиненията, че звучаха абсурдно и българската държава нищо. Тишина.

    22:53 29.09.2025

  • 9 Сандо

    4 2 Отговор
    Щом е друга страна е длъжна да спазва законит и.А защо нашето мощно и загрижено МВнР не се бореше за наши граждани,арестувани в други страни по заповед на САЩ и откарани в щатски затвори?

    23:15 29.09.2025

  • 10 червени фашисти ленинци

    2 1 Отговор
    Ако е направила това, което правхме по времето на "великия и непобедим" СССР направо е загазила. Едно време пътувахме с влак , като сменяхме талигите на Унгени за да пренесем куфарите пълни с фалшиви дънки, маратонки Ромика и дъвки. Търговията , до колкото разграбването може да се нарече търговия беше умопомрачителна. И понеже руснаците газеха икономически всичките си "братя " в СИВ / съвет за икономическа взаимопомощ - икономическия еквивалент на Варшавския договор /, рублата имаше висока стойност и тук в България беше изгодно да се купуват долари. Кеш рублата беше малко по-евтина от "преводната рубла" но вършеше работа. Имаше отработени канали заради българите, дето сечехе дърва в Коми АССР. А доларите харчехме в Югославия или Кореком. Това днес си е ".... екстремистка дейност или тероризъм...." , защото жалките, измъчени руснаци усещат колко са зле и колко са ги вързали за Китай. Ако на етикета пише EU , цената е в пъти по-висока. Доберете се до кочината, ама не Москва и Санкт Петербург . Мръднете 50 км в страни. Не гледайте млади жени с нови Лади. Те имат пари и още са опиянени от победата си в живота. Успели са да пробутат мъжа си алкохолик в армията, където се е самоубил или са го бастисали украинците. После ще си пишем пак

    23:38 29.09.2025

  • 11 Свободен

    0 1 Отговор
    Трябва да си луд за да отидеш в Русия!!
    Дори нашите копейки не смеят да го направят!!

    23:43 29.09.2025

