МВнР потвърди задържането на българка в Русия

Българска гражданка попадна в ареста на органите на МВР на Руската федерация, потвърдиха от Министерството на външните работи, предаде БТА.

Към момента не се съобщава нейното име, нито допълнителни подробности за самоличността ѝ.

Според получената предварителна информация в Посолството на България в Москва, задържането е заради подозрение в извършване на престъпление по чл. 159, ал. 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Става въпрос за мошеничество чрез измама или злоупотреба с доверие.

"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", посочиха от министерството.

От МВнР не уточняват дали са отправили запитване за останалите български гражданки, за които имаше съобщения, че са задържани в Русия.

Преди дни медиите разпространиха неофициална информация, според която 24-годишна студентка от България е задържана в Русия по обвинение в измама, съобщи БНТ.

Отделно от този случай, името на 31-годишната Даниела Златомирова Кехайова от Хасково се появи в списък на Федералната служба по финансов мониторинг на организациите и физическите лица, за които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм. В списъка срещу нейното име и националност няма повече информация - не е посочено какъв е поводът тя да се намира там, дали пребивава в Русия постоянно, както и нейното местожителство.