В сряда ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението и BG-ALERT

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана от 11:00 ч. на 1 октомври, сряда, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Системата BG-ALERT също ще бъде тествана от 11:00 до 11:30 ч. Това се съобщава на сайта на системата.
Тест на Националната система за ранно предупреждение ще има в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информират от МВР.
Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври - чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация, предупреди БТА.
Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението, добавят от МВР.
