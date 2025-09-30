Новини
България »
В сряда ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението и BG-ALERT

30 Септември, 2025 07:51 663 15

Системата се тества два пъти годишно

В сряда ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението и BG-ALERT - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще бъде тествана от 11:00 ч. на 1 октомври, сряда, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Системата BG-ALERT също ще бъде тествана от 11:00 до 11:30 ч. Това се съобщава на сайта на системата.

Тест на Националната система за ранно предупреждение ще има в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол и в населените места в 30 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, информират от МВР.

Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври - чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация, предупреди БТА.

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и за обучение на населението, добавят от МВР.


България
  • 1 Сталин

    9 1 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България,да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от Сащ,и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери.Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия,представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.

    Коментиран от #14

    07:59 30.09.2025

  • 2 Селянин

    8 1 Отговор
    Да си ги тестват. След тормоза им в неделя в 14 часа за предъпреждения за жеги съм ги деактивирал вовеки. Лесно е. Става от телефона.

    07:59 30.09.2025

  • 3 владко

    9 1 Отговор
    все по често ще се налага

    08:00 30.09.2025

  • 4 Грую

    5 1 Отговор
    ще ме хванете с дървения ми телефон на куково лято. ама и аз съществувам, и аз съм българин

    08:01 30.09.2025

  • 5 Святата християнска черква

    2 0 Отговор
    Австрийският художник ако не се беше провалил сега нямаше да има такива проблеми и отнемане на свободата ни от страна на талмудистките свине.

    08:01 30.09.2025

  • 6 Фифи

    4 0 Отговор
    Аха, други градове и села у България няма според вас?

    Коментиран от #8

    08:03 30.09.2025

  • 7 Карлос Друсар

    2 1 Отговор
    Как да сме сигурни, че е фалшива тревога, а не реално бедствие - например, че руснаците ще ни думнат, заради политиката на хунтата на дуото Пеевски-Борисов?

    08:07 30.09.2025

  • 8 Радвай се

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фифи":

    Това е тормоз, а не екстра. На живеещите около училищата им се плаче.

    08:07 30.09.2025

  • 9 Трол

    3 0 Отговор
    Най-разумно е да се тестват всеки ден.

    08:09 30.09.2025

  • 10 Сигурно

    5 0 Отговор
    Запряна ще вдига самолета !

    Коментиран от #15

    08:12 30.09.2025

  • 11 Фен

    3 0 Отговор
    Е то, членството в НАТО ни остави само сирените и бункерите. А, и две безполезни ефки. Дето, дори и да литнат някога, едва ли ще е над София за парад, че като паднат, голяма беля може да стане.

    08:26 30.09.2025

  • 12 Лъжливото оФчарче

    1 0 Отговор
    Когато наистина се случи нещо, тази система няма да сработи. Само дето потрошиха толкова пари.

    08:40 30.09.2025

  • 13 много е стара .

    0 0 Отговор
    от 60 те години . сирена има . и какво се прави в случай на пускане . укрития няма . тренинг как се завират в метрото . не е практично . елита в бункер , а народа в метрото . има практики от 2 световна война . следва се евакуация . влиза се в бомбоубежища . сега останали само сирените . а те са за защита . при опасност . да ги пускат много пъти в годината нужно ли е . не . 90 та беше годината на демокрацията . мир . нов ред . не на войната . и стана това в сръбска . сега милитаризации . скъпо и неефективно .

    09:06 30.09.2025

  • 14 Амии

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    те ламБите около парламента до нийде нема стигнат бре.

    09:16 30.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

