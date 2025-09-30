Новини
Ограничават движението по част от магистрала „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Ограничават движението по част от магистрала „Тракия“

30 Септември, 2025 08:21 624 1

Продължава текущият ремонт на платното от пътен възел „Зимница“ в посока автомагистрала „Тракия“ край Ямбол

Ограничават движението по част от магистрала „Тракия“ - 1
Снимка: АПИ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временно ограничение в движението по автомагистрала „Тракия” в участъка от 285-ти до 289-ти км в посока Бургас се въвежда на 30 септември от 7:00 до 19:00 ч. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), като уточниха, че причината е извършване на кърпежи по пътната настилка.

При изпълнение на дейностите по отсечката на територията на област Ямбол поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата, посочиха от dariknews.bg.

Междувременно, продължава текущият ремонт на платното от пътен възел „Зимница“ в посока автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Дейностите обхващат 200-метров участък от пътния възел при връзката с път I-7. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г.


  • 1 ГЕРазрухаБ

    0 0 Отговор
    Задръстала Тракия!

    09:31 30.09.2025

