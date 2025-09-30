Новини
България »
Мартин Димитров: Отиваме към повишаване на данъците заради изпуснатия дефицит

30 Септември, 2025 10:09 1 348 39

  • мартин димитров-
  • дефицит-
  • данъци

МВФ направи хубав анализ и показа проблемите на бюджета, но по отношение на "лечението" увеличението на данъците е голяма грешка, предупреди депутатът

Мартин Димитров: Отиваме към повишаване на данъците заради изпуснатия дефицит - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За 2025 г. дефицитът е изпуснат, бюджетът е пробит. Целта да бъде поддържан 3% дефицит вече се изплъзва от ръцете на правителството. Това мнение изрази Мартин Димитров от ДБ, председател на подкомисията за контрол на публичните разходи в Народното събрание, пo БНР.

"Явно новата цел е до 4,2%, което няма да бъде считано от ЕК за свръхдефицит, след като по изключение разходи за отбрана няма да се отчитат", обясни той.

В момента, в който разбраха, че са изпуснали дефицита, решиха да харчат 5,5 милиарда допълнително, което е нарушение на 25-годишен консенсус за стабилност на публичните финанси, посочи депутатът от ДБ. "Правителството се опитва да търси решения, наливайки бензин в огъня. Това наистина е да наливаш бензин в разгарящ се пожар."

"Отиваме към лош сценарий за повишаване на данъците", открои един от рисковете Димитров.

МВФ направи хубав анализ и показа проблемите на бюджета, но по отношение на "лечението" увеличението на данъците е голяма грешка, смята той.

Има сериозен ляв завой на това правителство, коментира Мартин Димитров. "Профилът на това правителство е вече категорично ляв, левичарски. Г-н Пеевски е генератор на лявата политика."

Като анализира заявката да се отворят 50 държавни магазина за хората до края на годината, Димитров нарече това "огромно разхищение на средства" и направи паралел с идеята за държавни бензиностанции, която е била спряна преди реализирането ѝ.

В Румъния се допуснаха големи бюджетни дефицити и цената вече се плаща. Ако нашият следващ бюджет продължи сегашното левичарско харчене, това ще доведе до румънски или, още по-лошо – до гръцки сценарий, предупреди Мартин Димитров.

Според него сме на финансов кръстопът, а засега няма нито една мярка за ограничаване или намаляване на разходи, или за по-голяма ефективност.

Освен това се създават инструменти за бухалки срещу бизнеса и гражданското общество, подчерта Димитров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Селянин

    40 5 Отговор
    Да. Защото правителството най-нагло излъга за приходната част на бюджета. Съвсем ясно им беше, че ще изтеглят няколко милиарда, който после ще откраднат през техни фирми за различни уж инвестиции. А маТряла ходи за гъби. Сега да им вдигнат данъците на тъпаните.

    Коментиран от #11, #14, #39

    10:11 30.09.2025

  • 3 Поправка

    38 12 Отговор
    Отиваме към повишаване на данъците заради нежеланото евро

    10:11 30.09.2025

  • 4 456

    40 11 Отговор
    Защото се издържа и Осрайна, както и навляцЙте им.

    10:11 30.09.2025

  • 5 123456

    39 5 Отговор
    Изроди крадливи !

    10:12 30.09.2025

  • 6 днес

    45 8 Отговор
    Лъжат за 3% инфлация, подаряват резерва на ЕЦБ (в случая на фалирала Франция), теглят заеми да дават мило и драго на Окарината, а ние ще плащаме по-високи данъци!!! Народеее!!!! Още ли спиш или само пиеш?

    10:13 30.09.2025

  • 7 Един

    29 9 Отговор
    Мръсника Мартинчо, който си изкара целия трудов стаж търкайки със задните си части столове и скутове в парламента...

    Не че не е така - ама точно този некадърен мръсник да го казва е нагло!
    Точно този, който им го гласува тоя бюджет, за да влезем в прокажената еврозона!
    Айде сега поне да си мълчи!

    10:14 30.09.2025

  • 8 питам си

    28 7 Отговор
    Ще излезе ли водапада - восъчен и да каже открито - какви суми се дават на навлеците от Осрайна?????

    10:14 30.09.2025

  • 9 Трол

    9 10 Отговор
    Ако не повишим данъците, няма да можем да влезем в еврозоната.

    Коментиран от #13

    10:14 30.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 факуса

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    а с таз суша и гъби няма да има,ще ядат полски гъбарчетата

    10:15 30.09.2025

  • 12 провинциалист

    21 2 Отговор
    "Като анализира заявката да се отворят 50 държавни магазина за хората до края на годината, Димитров нарече това "огромно разхищение на средства" и направи паралел с идеята за държавни бензиностанции, която е била спряна преди реализирането ѝ." - първо, не до края на годината, а до края на септември трябваше да бъде. Второ, бензиностанциите не бяха спряни преди реализиране - имало е назначено ръководство и към 2 години са получавали заплати. Някой подведен под отговорност?

    10:21 30.09.2025

  • 13 провинциалист

    22 5 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    "Ако не повишим данъците, няма да можем да влезем в еврозоната." - първо, еврозоната на няколко пъти беше обявявана за неотменима. Нещо променило ли се е? Второ, на кой не му е ясно, че еврозоната означава обедняване на данъкоплатците (раята)?

    Коментиран от #26

    10:23 30.09.2025

  • 14 провинциалист

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    " А маТряла ходи за гъби." - а неходилия за гъби получи толуп и свиня. Нищо, че беше гласувал за изчегъртвачите. И понеже имаше достатъчно негъбари, изборите се зачетоха да законни.

    10:25 30.09.2025

  • 15 Хасковски каунь

    12 3 Отговор
    Да знаете колко хубаво ще е в еврозоната. Пари ще потекат .

    10:28 30.09.2025

  • 16 604

    9 2 Отговор
    Койту гу е испуснъл да гу плащъ...всички минаваме на черно бъал съм въ в крадливити дупки.!. Аз войни с никой не водя нит крадъ!

    10:30 30.09.2025

  • 17 Сталин

    23 2 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #19

    10:30 30.09.2025

  • 18 400 000 чиновници

    15 2 Отговор
    +50% увеличени заплати, а честито

    10:33 30.09.2025

  • 19 2020

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    В България винаги е имало данък наследство - това не е нов данък, просто бе премахнат временно заради Царят - премиер на Републиката и после забравиха да го върнат!!!! За жалост е така.... Само плащаш иначе всичките бокклуци се изредиха по телевизорите да твърдят - колко е богато в еврозоната - та нали вече 20 държави ги заробиха в този капан!!!! Чак Германия и Франция фалираха, а бедните - да не говорим....

    10:34 30.09.2025

  • 20 Белчо и Сивушка да опъват

    6 2 Отговор
    Контрабандата и дилърите са на черно. Корупцията и пране на пари също. Това е 2/3 от икономиката.

    10:34 30.09.2025

  • 21 име

    9 1 Отговор
    Дефицит има щото такива като теб, вместо да работят и плащат данъци, паразитират в парламента и усвояват грантове.

    10:37 30.09.2025

  • 22 Егати

    12 4 Отговор
    Май ще плачем за лошия социализъм.... Щото колцина ще са богаташите, другите да му мислят

    Коментиран от #31

    10:37 30.09.2025

  • 23 Абе

    7 2 Отговор
    Язе лично отивам към намаляване на моите данаци чрез преминаване в сивия сектор.

    10:44 30.09.2025

  • 24 всички заедно

    3 2 Отговор
    Нито лев от данъци за антинародния репресивен режим. Да им спрем кражбите и воденето на чужди войни.Кой както може да заобикаля финансовия рекет на душманите на народа!

    10:47 30.09.2025

  • 25 обръщам играта

    2 2 Отговор
    Аз обявих фалит и вече ще съм на гърба на държавата след консултация с адвокати.Омръзна ми държавата да ме тероризира.

    Коментиран от #30, #34

    10:49 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гай Турий

    4 1 Отговор
    ГРОБарите-Все сини ДСари ще изпълнят пъклената си роля и погребат България в угода на световната сатанинска мафия. Анит НС да прекрати всякакви формули за автоматично вдигане на заплати в публичния сектор. Край. Това безумие вдигна инфлацията и дефицита в немислими размери. Стигагадове!

    10:58 30.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Стоян

    1 1 Отговор
    кучето си лае, но кервана си върви !!! заспала нация !!!

    11:00 30.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 604

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Егати":

    Тогавъ всички бехме бедни, но нямаше бездомни, мутри...войни и сбъркъни жендъри наркози., бехме спокойни за децата си....помня как децата се радваха на изтребителите като прелитаха..винаги бяха във V формация и по много...

    11:02 30.09.2025

  • 32 8888

    1 3 Отговор
    като чета коментарите, то почти всички са от платени тролове!!!

    11:02 30.09.2025

  • 33 Промяна

    3 1 Отговор
    МЛТИНЧОООО ТИ ИЗОБЩО КАКВО РАБОТИШ ИЗМАМНИК СЕДИ В ПАРЛАМЕНТА ЗА 20 К И ЛЪЖЕ

    11:02 30.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    МАлТИНЧО, ДАНО ГОСПОД ДА ВИ НАКАЖЕ ЗА ВСИЧКИ ЗЛИНИ КОИТО ПРИЧИНИХТЕ НА РОД И РОДИНА!

    11:14 30.09.2025

  • 37 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    С Вас сме, господин Президент. До ппдб - Вие, жълтопаветни "умници", сега плащате цената на това, че вместо да се заемете с изчегъртването на герберастията-- вие се заехте с рязане на паметници, шарларани такива! А Хр. Иванов стоеше в скута на Пеевски…

    11:22 30.09.2025

  • 38 Граовец

    1 0 Отговор
    какъва практика има това лице, че та ка се изказва!! не, че това което казва не е истина, но какъв му е професионалният път или преповтаря чужди изречения

    11:23 30.09.2025

  • 39 разкаян избирател на тиква

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    да увеличат на нас данъците дето сме избирали 20г некадърни и прибиращи

    11:27 30.09.2025

