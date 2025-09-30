Мартин Димитров: Отиваме към повишаване на данъците заради изпуснатия дефицит

За 2025 г. дефицитът е изпуснат, бюджетът е пробит. Целта да бъде поддържан 3% дефицит вече се изплъзва от ръцете на правителството. Това мнение изрази Мартин Димитров от ДБ, председател на подкомисията за контрол на публичните разходи в Народното събрание, пo БНР.
"Явно новата цел е до 4,2%, което няма да бъде считано от ЕК за свръхдефицит, след като по изключение разходи за отбрана няма да се отчитат", обясни той.
В момента, в който разбраха, че са изпуснали дефицита, решиха да харчат 5,5 милиарда допълнително, което е нарушение на 25-годишен консенсус за стабилност на публичните финанси, посочи депутатът от ДБ. "Правителството се опитва да търси решения, наливайки бензин в огъня. Това наистина е да наливаш бензин в разгарящ се пожар."
"Отиваме към лош сценарий за повишаване на данъците", открои един от рисковете Димитров.
МВФ направи хубав анализ и показа проблемите на бюджета, но по отношение на "лечението" увеличението на данъците е голяма грешка, смята той.
Има сериозен ляв завой на това правителство, коментира Мартин Димитров. "Профилът на това правителство е вече категорично ляв, левичарски. Г-н Пеевски е генератор на лявата политика."
Като анализира заявката да се отворят 50 държавни магазина за хората до края на годината, Димитров нарече това "огромно разхищение на средства" и направи паралел с идеята за държавни бензиностанции, която е била спряна преди реализирането ѝ.
В Румъния се допуснаха големи бюджетни дефицити и цената вече се плаща. Ако нашият следващ бюджет продължи сегашното левичарско харчене, това ще доведе до румънски или, още по-лошо – до гръцки сценарий, предупреди Мартин Димитров.
Според него сме на финансов кръстопът, а засега няма нито една мярка за ограничаване или намаляване на разходи, или за по-голяма ефективност.
Освен това се създават инструменти за бухалки срещу бизнеса и гражданското общество, подчерта Димитров.
