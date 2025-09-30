Иван Хиновски: Инженерната политика на "Топлофикация София" се води от хора без техническа експертиза

"Топлофикация София“ от дълго време се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка лица. Тя е като черна кутия. Това обясни в „Здравей, България” председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, коментирайки спирането на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София заради ремонт на топлопреносната мрежа в квартала.
По думите му най-големият проблем на дружеството не е финансовият, а кадровият – инженерната политика на компанията се води от хора без техническа експертиза. „Не може юристи и икономисти да вземат инженерни решения за един толкова сложен енергиен обект“, коментира той.
Според Хиновски течовете са само част от много по-мащабен проблем. „Топлофикация" няма дори схема на подземната си инфраструктура – не се знае къде точно минават тръбите, какви са, с какви диаметри, кога са сменяни, какво е тяхното експлоатационно състояние“, посочи Хиновски.
Той коментира и един важен въпрос - може ли парното да бъде по-евтино? "Да, може, но трябва да бъдат направени няколко неща незабавно", категоричен е експертът.
И подчерта, че "Топлофикация" първо трябва да се преструктурира, второ – да се отвори пазарът за частни производители на топлинна енергия и трето – да започне незабавно поетапна модернизация. "Само така можем да говорим за по-ниски сметки и по-висока ефективност“, завърши Хиновски.
До коментар #1 от "Обективен":ГРОБ има закован процент електорат, само от получаващи обществени поръчки и държавна администрация! Те са единствения гласоподавател, който се убеждава, че работното му място е зависимо от ГРОБ и ще остане безработен, ако друга партия спечели изборите! Това са предимно зависими, слабо грамотни хора и техните корумпирани началници!
До коментар #7 от "Като не си плащат реалната цена":"Богатите софиянци" не са на субсидии. Първо ТЕЦ-ът произвежда ток и го продава. Продава и "топлото", НО то е остатъка от производството на електроенергия. Та вместо да се охлажда водата във водоеми и трябва да ги изградиш, и подържаш, а цялата тая олелия е, че искат да фалират ТЕЦ-а и да го прилапат безплатно. После нещата ще ги натаманят. Ще стане по - голяма какафония от тази с мини ВЕЦ-овете, фотоволтаиците и перките.
11:32 30.09.2025