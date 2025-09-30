Новини
Иван Хиновски: Инженерната политика на "Топлофикация София" се води от хора без техническа експертиза

30 Септември, 2025 09:40 714 13

  • иван хиновски-
  • топлофикация софия-
  • инженерна политика-
  • техническа експертиза

„Топлофикация" няма дори схема на подземната си инфраструктура – не се знае къде точно минават тръбите, какви са, с какви диаметри, кога са сменяни, какво е тяхното експлоатационно състояние“, посочи енергийният експерт

Иван Хиновски: Инженерната политика на "Топлофикация София" се води от хора без техническа експертиза - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Топлофикация София“ от дълго време се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка лица. Тя е като черна кутия. Това обясни в „Здравей, България” председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, коментирайки спирането на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София заради ремонт на топлопреносната мрежа в квартала.

По думите му най-големият проблем на дружеството не е финансовият, а кадровият – инженерната политика на компанията се води от хора без техническа експертиза. „Не може юристи и икономисти да вземат инженерни решения за един толкова сложен енергиен обект“, коментира той.

Според Хиновски течовете са само част от много по-мащабен проблем. „Топлофикация" няма дори схема на подземната си инфраструктура – не се знае къде точно минават тръбите, какви са, с какви диаметри, кога са сменяни, какво е тяхното експлоатационно състояние“, посочи Хиновски.

Той коментира и един важен въпрос - може ли парното да бъде по-евтино? "Да, може, но трябва да бъдат направени няколко неща незабавно", категоричен е експертът.

И подчерта, че "Топлофикация" първо трябва да се преструктурира, второ – да се отвори пазарът за частни производители на топлинна енергия и трето – да започне незабавно поетапна модернизация. "Само така можем да говорим за по-ниски сметки и по-висока ефективност“, завърши Хиновски.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Обективен

    14 1 Отговор
    С две думи - Калинки ,но най - лошото е че са навсякъде и подкрепят ГРОБ.

    Коментиран от #8

    09:48 30.09.2025

  • 2 честен ционист

    10 7 Отговор
    Вече 20 год гербаджии, бивши сервитьори, лафкаджии, всякакви треньорчета по глупави спортове са по върховете на държавата без експертиза и неспособни да свършат елементарно действие без преди това да са звънали на Царь Батюшката за потвърждение.

    09:49 30.09.2025

  • 3 Факт

    0 0 Отговор
    Той не беше ли от там?

    10:00 30.09.2025

  • 4 Вине Ту

    6 0 Отговор
    Некомпетентните от инженерна гледна точка лица са навсякъде. Много вожд, малко индианец.

    10:14 30.09.2025

  • 5 явер

    8 0 Отговор
    Такива големи държавни фирми трябва да се ръководят от инженери, не от икономисти и юристи. Може ли "В и К", "Топлофикациите", "Булгартрансгаз", "Тецовете", АЕЦ и много други да се управляват от хора, който понятие си няммат от техника, завършили УНСС. Гриша Ганчев, казваше, че му трябвали 2г. да обучават завършилите счетоводство в УНСС, защото нямали подготовка. Такива са всички директори, по партийна линия назначени послушковци.

    10:15 30.09.2025

  • 6 Дик диверсанта

    8 0 Отговор
    Ако доскоро в държавата цареше трудно управляема цигания, то вече е неуправляема. Едно поколение няма да може да отстрани щетите, които ГЕРБ нанесе на България.

    10:25 30.09.2025

  • 7 Като не си плащат реалната цена

    6 1 Отговор
    Кога Булгаргаз ще спре газта? Защо богатите софиянци са на субсидия

    Коментиран от #13

    10:31 30.09.2025

  • 8 Перо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обективен":

    ГРОБ има закован процент електорат, само от получаващи обществени поръчки и държавна администрация! Те са единствения гласоподавател, който се убеждава, че работното му място е зависимо от ГРОБ и ще остане безработен, ако друга партия спечели изборите! Това са предимно зависими, слабо грамотни хора и техните корумпирани началници!

    10:34 30.09.2025

  • 9 Стефанов

    3 0 Отговор
    Впрочем и бившите ченгета.

    10:36 30.09.2025

  • 10 Перо

    4 0 Отговор
    Има ли институция, в която няма пълно разложение, корупция и пълна кадрова необезпеченост! Престъпната, криминална политическа система беше създадена в началото на 90-те от СДС с криво разбраната демокрация и си върви така до днес! Нарекоха го за благозвучие “преход”, който ще си остане нескончаем! Накрая загубите и кражбите се плащат от населението!

    10:39 30.09.2025

  • 11 Oщe в учeбникa пo физикa

    1 0 Отговор
    e oбяcнeнo, чe тoплoфикaциятa e икoнoмичecки изгoднa само aкo зa цeлтa ce изпoлзвa oтпaднaтa тoплинa при прoизвoдcтвoтo нa eлeктрoeнeргия. Нaшитe тoплoфикaциoнни дружecтвa нe ca ТEЦ, a пo-cкoрo ТЦ - тoплo-цeнтрaлa зa прoизвoдcтвoтo нa пaрa. Oттaм ниcкият к.п.д. и виcoкитe цeни. Няма как да се отопляваш на газ и да ти е скъпо, а на централно парно пак на газ да ти е по-евтино. Централното парно има километри тръби и съответно топлинни загуби, пари за поддръжка, администрация, топлинни счетоводители и немалко корупция.

    11:00 30.09.2025

  • 12 Тoплиннaтa мoщнocт

    1 0 Отговор
    нa Тoплoфикaция "Coфия" e над 3000 МВт, a eлeктричecкaтa e само 280МВт. Тaкa, чe e пo-cкoрo ТЦ oткoлкoтo ТEЦ. Aкo нe ca държaвнитe дoтaции oщe oт врeмeтo нa coцa и ceгaшнoтo зaтъвaнe в дългoвe и нeплaщaнe нa прирoдния гaз - дa ca фaлирaли oтдaвнa. Имa eдин Зaкoн зa зaпaзвaнe нa eнeргиятa и нeгo мoжe дa гo oтмeни caмo Тoзи, кoйтo Гo e cъздaл.

    11:01 30.09.2025

  • 13 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Като не си плащат реалната цена":

    "Богатите софиянци" не са на субсидии. Първо ТЕЦ-ът произвежда ток и го продава. Продава и "топлото", НО то е остатъка от производството на електроенергия. Та вместо да се охлажда водата във водоеми и трябва да ги изградиш, и подържаш, а цялата тая олелия е, че искат да фалират ТЕЦ-а и да го прилапат безплатно. После нещата ще ги натаманят. Ще стане по - голяма какафония от тази с мини ВЕЦ-овете, фотоволтаиците и перките.

    11:32 30.09.2025

