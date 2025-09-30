Новини
Изоставена кола на релсите забави движението на влака София - Силистра

Изоставена кола на релсите забави движението на влака София - Силистра

30 Септември, 2025 10:13

Колата е била с видими повреди и в нея не е имало хора

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С близо 90-минутно закъснение са пристигнали на жп гарата в Силистра пътуващите с пътническия влак София – Силистра. Това съобщиха за БТА от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).

По тяхна информация около 6:00 тази сутрин работещите на гарата в Дулово са били уведомени, че върху релсите, на място без железопътен прелез, е бил изоставен лек автомобил. Колата е била с видими повреди и в нея не е имало хора.

Пътниците са били прехвърлени на друг влак. На мястото са дошли органите на реда и е уведомено ръководството на железниците. Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра. Изчаква се екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който да премести автомобила.


