Изоставена кола на релсите забави движението на влака София - Силистра

С близо 90-минутно закъснение са пристигнали на жп гарата в Силистра пътуващите с пътническия влак София – Силистра. Това съобщиха за БТА от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).
По тяхна информация около 6:00 тази сутрин работещите на гарата в Дулово са били уведомени, че върху релсите, на място без железопътен прелез, е бил изоставен лек автомобил. Колата е била с видими повреди и в нея не е имало хора.
Пътниците са били прехвърлени на друг влак. На мястото са дошли органите на реда и е уведомено ръководството на железниците. Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра. Изчаква се екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който да премести автомобила.
1 Стефанов
10:25 30.09.2025
2 Как
ТОЛКОВА ЛИ НЕ МОГАТ ДВАМА КАНТОНЕРА ДА ИЗБУТАТ КОЛАТА ОТ РЕЛСИТЕ И ДА ОСВОБОДЯТ ПЪТЯ , АМИ ЩЕ ЧАКАТ , ПОЛИЦИЯ , ПОЖАРНА ,БЕДСТВИЯ И АВАРИИ!
Коментиран от #7
10:32 30.09.2025
3 Този
10:46 30.09.2025
4 това са шведи
а деянието си е чист тероризъм
10:56 30.09.2025
5 Животновъд
Извиняваме се на пътниците БФЖ.
Предстои временно преустановяване на влаковите композиции на гара Разпределителна
11:06 30.09.2025
6 злополуките с влакове напоследък
11:09 30.09.2025
7 Чалгатрон с БМВ
До коментар #2 от "Как":Ако не искаш да те съдят - чакаш си процедурата и по административен път!
Самоуправство счужда собственост и понеже има престъпление - ще ти лепнат и съучастник!
Такива работи се правят без свидетели - и двама да сте - единият ще стане предател, това е в кръвта на българина!
11:16 30.09.2025
8 натофска мастия
Коментиран от #9, #10
11:25 30.09.2025
9 верно ли
До коментар #8 от "натофска мастия":Колата НЕ Е била на прелез.
11:26 30.09.2025
10 ма тя маати
До коментар #8 от "натофска мастия":ней натюфска а дунаворусямилска
11:31 30.09.2025