Премиерът: Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи

„Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс. Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи“. Това коментира пред журналисти министър-председателят Росен Желязков във връзка със случай на корупция в Държавна агенция „Автомобилна администрация“, който стана известен вчера.

Премиерът каза още, че страната ни е подготвена и ще действа по протокол за всеки български гражданин, който се нуждае от евакуация от Ивицата Газа. Той подчерта, че операцията, при която трима души бяха евакуирани вчера е била добре координирана, изтеглени са през Йордания със съдействието на генералното консулство, посолства и всички отговорни ведомства. По думите му това няма да бъде последната операция.

Министър-председателят още веднъж поздрави мъжкия национален отбор по волейбол на България, който днес се прибира от Истанбул в София с полет на Правителствения авиоотряд след спечеленото второ място на Световното първенство за 2025 година. „Благодаря на момчетата. Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат в Истанбул до довечера“, каза Желязков.

„Аз не помня от 94-та година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. Успехът им има две измерения. Първото е заради това, че те са нашите шампиони. Ние видяхме във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо. Но този отбор има потенциал, младостта дава гаранция за успехи занапред. И другото измерение е, разбира се, че нацията беше обединена, беше заедно. Беше народ“, подчерта премиерът Желязков.