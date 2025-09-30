Новини
Премиерът: Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи

Премиерът: Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи

30 Септември, 2025 10:36

Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс.

Премиерът: Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс. Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи“. Това коментира пред журналисти министър-председателят Росен Желязков във връзка със случай на корупция в Държавна агенция „Автомобилна администрация“, който стана известен вчера.

Премиерът каза още, че страната ни е подготвена и ще действа по протокол за всеки български гражданин, който се нуждае от евакуация от Ивицата Газа. Той подчерта, че операцията, при която трима души бяха евакуирани вчера е била добре координирана, изтеглени са през Йордания със съдействието на генералното консулство, посолства и всички отговорни ведомства. По думите му това няма да бъде последната операция.

Министър-председателят още веднъж поздрави мъжкия национален отбор по волейбол на България, който днес се прибира от Истанбул в София с полет на Правителствения авиоотряд след спечеленото второ място на Световното първенство за 2025 година. „Благодаря на момчетата. Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат в Истанбул до довечера“, каза Желязков.

„Аз не помня от 94-та година колективен спорт да е събрал толкова много емоции. Успехът им има две измерения. Първото е заради това, че те са нашите шампиони. Ние видяхме във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено, спортното напрежение е голямо. Но този отбор има потенциал, младостта дава гаранция за успехи занапред. И другото измерение е, разбира се, че нацията беше обединена, беше заедно. Беше народ“, подчерта премиерът Желязков.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    20 2 Отговор
    Браво, поредната агенция, която ще бъде шапка на другите агенции и най-вече място за хранилка на разни корумпета, уволнени АПИ и други бушончета.

    Коментиран от #24

    10:38 30.09.2025

  • 3 Трол

    13 2 Отговор
    Ще бъде единен контролен орган с две сфери на дейност.

    10:39 30.09.2025

  • 4 Зевс

    15 2 Отговор
    Нали, всичко да е централизирано и да се отчитат в правилните чекмеджета, а не като двамата от ДАИ, дето са трупали в кутии от цигари.

    10:39 30.09.2025

  • 5 Бай Ху (By Who)

    19 2 Отговор
    Този господин е директор на водопад.

    Коментиран от #6

    10:41 30.09.2025

  • 6 Йоко

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Ху (By Who)":

    Хаяши Сан, окаримаска

    10:42 30.09.2025

  • 7 ЧАДДЪР медии и държава

    10 2 Отговор
    За хотел Хаяши за няма контролен орган?

    10:44 30.09.2025

  • 8 Селянин

    12 2 Отговор
    Няма как да стане. Още много имоти трябва да се купят със рушветите. Всеки иска да лапа, никой не иска да бачка.

    10:46 30.09.2025

  • 9 Гост

    12 2 Отговор
    Престани с тия корумпирани органи бе, хаяши. Само корупция създавате и бутате още корумпирани "приятели" по тия органи, комисии. Да те у....долното корумпе и тебе....

    10:47 30.09.2025

  • 10 Жан Клод ( с двата ножа)

    1 0 Отговор
    Контрола след контрола!

    Коментиран от #12

    10:49 30.09.2025

  • 11 12340

    1 0 Отговор
    Дай им по някой лев, че 22 годишен, 205 сантиметров волейболист не се изхранва с твойте приказки! :))

    10:51 30.09.2025

  • 12 Радка без забрадка

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Жан Клод ( с двата ножа)":

    Тия нъ взехъ за двуноги мамуни...

    10:51 30.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 До Росен Костинбродски

    8 3 Отговор
    Повредата на Старият-нов български F-16 e констатирана още преди 5 месеца,
    но все още не е отстранена!
    Състоянието на доставените два броя F-16 е следното:
    Първият получен изтребител F-16D е с проблеми в горивната система. Има теч от един от резервоарите.
    За състоянието на втория F-16С няма нито дума от министерството на Войната!

    Коментиран от #17

    10:55 30.09.2025

  • 15 А ти

    8 2 Отговор
    тихом мълком вдигна семеен хотел за 90 милиона , а ?

    10:56 30.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 всичко е точно

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "До Росен Костинбродски":

    Е втория служи за части на първия.

    11:02 30.09.2025

  • 18 платка за ф16

    1 1 Отговор
    Резорвара или платката е по-важно за 2 млдр долара?Какво да изберем за да бъдем могъщи както останалите натовци?

    11:06 30.09.2025

  • 19 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Само органът на Народния съд ще оправи всяко едно положение, на първо време вас ГРОБарите! Предатели, жалки слуги на сатаните, продажници, лекета, грабители, мафия!

    Коментиран от #22

    11:08 30.09.2025

  • 20 хихи

    3 1 Отговор
    Правилно - Всички подкупи на едно място...

    11:10 30.09.2025

  • 21 604

    4 1 Отговор
    Ако имъх хотел с водопад нямаше да политиканствъм, а щях да се покрия.тия говедъ срам немът а органите ги обслужват. да ви питкэм на демокрациятъ.

    11:11 30.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 трият боклуци ГЕРБ

    3 1 Отговор
    Роско, ГЕРБ боклук, ще се снимаш ли с децата или ще отидеш да се снимаш в восъчните фигури на Тръмп и Мелания??? Лъжец, я кажи как си разговарял с восъчни фигури??? Ти си шампион бе боклук, в цяла свят няма друг като теб да си говори с восъчни фигури. Хотела с водопада как е бе мишок??? Ще има ли вода във водопада щото в Плевен и Ловече нямат??? Оставка ГЕРБ боклук. Оставка. Слава Богу успя да се наакаш много бързо, така че да се махаш спешно, мИрси.

    11:14 30.09.2025

  • 24 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Само длъжности и длъжности за софиянци ... уж контрольори!
    От министерствата започва корупцията !!!

    11:16 30.09.2025

  • 25 Баба Яга

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "604":

    Съгласни! Няма против. А дано!

    11:19 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тези

    0 0 Отговор
    И тези големи наглеци.Даиаджиите отдавна изнудва и срамят БГ.На Станишев брат му също бе шеф и с колко милиона го хванаха.Още една далавера за който вземе властта. Гр.Караджов не знаел.Не се награбиха.

    11:32 30.09.2025

  • 28 Българите саКуку

    0 0 Отговор
    Всичко е МВР,и на този в главата му влезнаха луди полицаи!

    11:33 30.09.2025

