Росен Желязков: Договорът с „Боташ“ вече е задължил „Булгаргаз“ с над 600 милиона лева

30 Септември, 2025 11:33 1 272 49

Този договор поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителство с много кратък мандат – за цели 13 години напред. В своя потенциал, с цялостната ескалация, договорът би струвал на държавата около 6 млрд. лева, коментира още премиерът

Росен Желязков: Договорът с „Боташ“ вече е задължил „Булгаргаз“ с над 600 милиона лева - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Договорът с турската държавна енергийна компания „Боташ“ вече е задължил „Булгаргаз“ с над 600 милиона лева, които дружеството не може да изплаща.“ Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който участва в кръгла маса на тема: „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“, организирана от Института за стратегии и анализи. Това съобщават от пресцентъра на правителството.

Министър-председателят подчерта, че въпросът не бива да се свежда само до политическа полемика, а изисква професионален подход и експертни решения. „Поставили сме на едната страна на везните бъдещето на „Булгаргаз“, а на другата – начинът, по който функционира икономиката на страната през политически решения. Необходимо е да се търсят устойчиви решения с дългосрочна логика, а не краткосрочни политически ходове“, каза още премиерът.

Желязков посочи, че проблемът с договора с „Боташ“ е не само финансов, а и поставя принципни въпроси. „Този договор поставя въпроса доколко дългосрочните решения могат да се вземат от правителство с много кратък мандат – за цели 13 години напред. В своя потенциал, с цялостната ескалация, договорът би струвал на държавата около 6 млрд. лева. Когато се разглежда този негов дългов потенциал, трябва да се зададе въпросът какъв е неговият приходен потенциал. Основният въпрос е доколко се защитава държавният интерес – не само в момента, а през целия жизнен цикъл на договора“, сподели още Желязков.

Премиерът изтъкна, че договорът прекалено много е бил натоварен с политически контекст и това е попречило да се вземат конкретни и комплексни решения за неговата реализация, изменение или прекратяване. „Не можем да подминаваме проблемите в енергетиката, които са резултат от неправилни решения и се превръщат в част от политическия дебат. Въпросът за „Боташ“ е именно такъв – той трябва да се решава професионално, с оглед на държавния интерес и устойчивостта на енергийния сектор.“

По думите на премиера правилните политики са в основата на устойчивото развитие на сектора и предпоставка за привлекателна инвестиционна среда. Росен Желязков бе категоричен, че енергията вече не е просто ресурс, а е новата валута на глобалната политика: „Основният въпрос е доколко държавният интерес е защитен в целия жизнен цикъл на дългосрочните договори.“

В речта си Росен Желязков акцентира и върху необходимостта от последователни политики, които да създават предвидима среда за инвеститорите. „Развитието на новите енергийни коридори, развитието на ядрения потенциал, инвестициите, но и разумното инвестиране във възобновяемите източници и балансиращи мощности са амбициозни проекти. Те могат да бъдат успешно реализирани само когато има професионален и социален консенсус. Най-важното за инвеститорите е стабилността, предвидимостта и икономическата логика в дългосрочен план“, подчерта Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 17 Отговор
    По-добре подарете Булгаргаз на Боташ, щото иначе на арбитража, хептен не можете се разплатите.

    11:40 30.09.2025

  • 2 Зевс

    50 7 Отговор
    Директора на водопада много ги разбира нещата, иначе да търси проблема в ЕС, те ни накараха да спрем руската газ и да търсим алтернативи.

    Коментиран от #10

    11:40 30.09.2025

  • 3 пешо

    46 6 Отговор
    къде са чантите с парите за магистрала хемус

    Коментиран от #22

    11:41 30.09.2025

  • 4 пешо

    45 6 Отговор
    кажи нещо за водопада стигате с тоя боташ

    Коментиран от #8

    11:42 30.09.2025

  • 5 Боташ не ви пречи

    35 6 Отговор
    Пречат ви ръцете.

    11:42 30.09.2025

  • 6 наблюдател

    35 6 Отговор
    Тиквата е закупил бракувани самолети.

    11:43 30.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    25 10 Отговор
    Росен Желязков спира руският газ и остава само Боташ

    Коментиран от #18

    11:44 30.09.2025

  • 8 питам си

    27 3 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Да каже и как се разговаря с восъчна фигура!!!

    11:47 30.09.2025

  • 9 Роско

    27 3 Отговор
    Кажи за водопадите !? На кой си задлъжнял ?! Жена ти ли оправя сметките ?!

    Коментиран от #11

    11:48 30.09.2025

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Много по нисък от Тръмп на снимката равен Изпипвайте детайлите Има хора които не пасат трева Стига сте лъгали и крали Не наядохте се

    11:49 30.09.2025

  • 11 пешо

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Роско":

    къде сметките къде нещо друго оправя

    Коментиран от #15

    11:49 30.09.2025

  • 12 А договорът ти с краварите за атомни реа

    18 3 Отговор
    ...за чертежи на атомнини реактори с колко ни задължи бе, хотелиери и!? С 30 милиарда или повече!?....Ти как си плащаш кредида по хотела бе!? Плащаш ли го въобще или тия 11 милиона са гарантиран от държавата, т е. от народа кредит от ББР като на оня Вълка...

    11:49 30.09.2025

  • 13 !!!?

    19 4 Отговор
    За Мистър Кеш, Шиши, и Боко съд и затвор !

    11:50 30.09.2025

  • 14 Промяна

    9 17 Отговор
    ПРО РУСКИЯ ПРЕДАТЕЛ РАДЕВ ДОСЕГА Е ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 600 МИЛИОНА И СЛЕД МЕСЕЦ ОТ 1 МИЛИОН НА ДЕН СТАВАТ 1 МИЛИОН И 250 ХИЛЯДИ НА ДЕН ОСТАВКА И ЗАТВОР ЗА РАДЕВ

    11:51 30.09.2025

  • 15 Роско

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "пешо":

    Оправя сметките с (М) винетките...

    11:52 30.09.2025

  • 16 Калъчев

    24 4 Отговор
    А кой принуди България да се откаже от руската газ, кой се репчеше на Путин и искаше да го пляска, кой развали всички полезни икономически връзки с РФ, кой ни лиши от огромните пазари на РФ!!??? Кажи бе артист, селфаджия на восъчни статуи, смотанспуканпрезе...тив??! После Радев ви е виновен. Тъпанари винаги е имало в МС, а вие къде бяхте да се противите за такъв долгосрочен договор. Айде сега като Юръба се откаже от руска газ, ами активирайте боташа на макс!

    11:52 30.09.2025

  • 17 Логично

    21 1 Отговор
    " начинът, по който функционира икономиката на страната през политически решения " / След решението да се прави мръсно на Русия , по идиотския начин да се купува руски газ оскъпен от Турция . Сега всички българи ще плащат заради наредените ни властници .

    11:53 30.09.2025

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Руски газ е текъл през България тече и ще тече Пътят на коприната е минавал през България минава и ще минава Без Роската си може без Русия не може И те така те

    11:53 30.09.2025

  • 19 Град Симитли

    18 4 Отговор
    Договорът на Светиня Му Бою с "Локийд" с задължил България с милиарди, на туй отгоре платки и маркучи текат!

    11:54 30.09.2025

  • 20 Анонимни

    5 23 Отговор
    Желязков истински ПРЕМИЕР Българин Радев крадец в Затвора

    11:54 30.09.2025

  • 21 604

    9 2 Отговор
    Мой ли дъ принасяш газ по държавнъ тръбъ и дъ губиш....къде съ танкириту? Ей дрането ви е минълу..мамиту ви!

    11:55 30.09.2025

  • 22 Гошо

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Питайте Комитова.На нея се присънили куфарите и тя спря строежа.Ако не беше го спряла днес щеше да е готова.Какво пречеше да ги търсят а работата да не спира.На пък за награда я направиха депутат.Така ще си вдигне и без това високата пенсия.Честито.Построи и два хотела на Черно море на двете си дъщери,да са живи и здрави.

    11:55 30.09.2025

  • 23 604

    6 2 Отговор
    Саму дету чоръпъ не е подписвъл нищу, нъл е куклъ, а ако е тъй той крив зъ всичку..нэл ни набутъ натювскити розуви понитъ, а те що поразия надробихъ...

    11:59 30.09.2025

  • 24 ООрана държава

    12 1 Отговор
    Друго имате ли или само тая дъвка всеки ден ще дъвчете?

    Коментиран от #29

    12:03 30.09.2025

  • 25 Умник

    3 8 Отговор
    Пеевски ви трябва на вас. Всички да ви вземе и да ви навре в миша дупка. Това го умее. не че ще сме по-добре, ама на вас ще ви е по-зле. Следващия път ще гласувам за Пеевски, да ви вземе всичко. А ако сега вземе и партията на Бойко, съм твърдо за него.

    12:11 30.09.2025

  • 26 България от Ботев

    2 1 Отговор
    До Боташ
    Открийте разликите

    12:15 30.09.2025

  • 27 КАУН-БОТАШ ООД

    4 4 Отговор
    Каунчо да ги плаща !!!

    12:18 30.09.2025

  • 28 лесно е

    3 6 Отговор
    600 милиона е процента комисион който е получил нищоправеца за да загроби България за 13 години.

    12:21 30.09.2025

  • 29 Има

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "ООрана държава":

    обаче не е за приказване.

    12:21 30.09.2025

  • 30 БОТАШ е прокси

    1 9 Отговор
    Парите заминават през Боташ директно за Москва. С милион на ден България плаща заплатите на руските убийци в Украйна.

    Коментиран от #42

    12:22 30.09.2025

  • 31 БСТ

    6 3 Отговор
    Ашкусун , вземайте руска газ на тройна цена , като са ви слаби мозъците ...

    Коментиран от #33

    12:22 30.09.2025

  • 32 Режим на отоплението с газ

    3 2 Отговор
    като в Германия,Топлофикация да подава отопление в часовете от 21ч. до 5.сутрин,така ще намали разхода на газ с 2/3 и ще се спаси от фалит и приватизация,през деня с ток отопление,топлата вода да си остане 24ч.,така икономията на газ ще е 50%.

    12:23 30.09.2025

  • 33 тройната цена

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "БСТ":

    пак е в пъти по-ниска от братската цена.

    Коментиран от #36

    12:23 30.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Фактчекър

    1 1 Отговор
    Румен Радев се е срещал с ръководството на Газпром в Истанбул на 9 декември 2022 г. Срещата е била в двореца „Вахдеттин“ в Истанбул. На същата дата турският президент Реджеп Тайип Ердоган е имал отделна среща с президента на Газпром Алексей Милер. По време на срещата между Радев и Ердоган са обсъждани въпроси като миграционния натиск, икономическото и енергийното сътрудничество, като темата за газовите доставки е била част от разговора.

    Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "БОТАШ" е подписан на 24 декември 2022 г. в Турция. Това предварително споразумение е било постигнато след преговори и срещи в Истанбул на 22 и 24 декември 2022 г. и включва тристранно споразумение между "Булгаргаз", "БОТАШ" и "Булгартрансгаз" за срок от 13 години. По договора България плаща на Турция значителни суми за достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната инфраструктура, като договорът е в сила от началото на 2023 г.

    12:27 30.09.2025

  • 36 БСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "тройната цена":

    Заради лошата политика е висока цената .

    Коментиран от #38

    12:28 30.09.2025

  • 37 СЛАМЕНИЯ ХОТЕЛИЕР

    6 2 Отговор
    Шиши е хванал Роско за топките с хотела.

    12:30 30.09.2025

  • 38 как кайш

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "БСТ":

    А кат бехме братя бе в пъти по-лоша цената. Като за братя.

    Коментиран от #41

    12:30 30.09.2025

  • 39 Селянин

    6 2 Отговор
    Питайте дебелите как се прави. Прехвърляте Булгаргаз на безимотен ром и спирате да плащате. Елементарно е. По тази схема НАП има да взема 11 милиарда невземаеми данъци.

    12:33 30.09.2025

  • 40 Не съм гласувал за Желязков

    4 2 Отговор
    Той не ми е премиер и не може да ме представлява !

    Не ми е никакъв и не може да взима решения.

    12:36 30.09.2025

  • 41 БСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "как кайш":

    Данните за пропан-бутан в началото на 90-те години са оскъдни, тъй като горивото навлиза масово в България едва в края на десетилетието. През 1998–1999 средната цена е около 0,40–0,45 лв./л

    Коментиран от #45

    12:37 30.09.2025

  • 42 Тореро

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "БОТАШ е прокси":

    Уникален тъпанар

    12:37 30.09.2025

  • 43 КРАЖБИ НА ЕДРО

    6 2 Отговор
    За Росенчо - по важните примери
    - 2 милиарда от магистралите в чували
    - 1 милиард за язовири - няма язовири и вода
    - 4 милиарда от КТБ
    - 6 милиарда кражба от турски поток - построен после с пари от бюджета
    - 2 милиарда предплатени Ф16 - доставени 2 втора ръка, не летят
    6-7 милиардо от бюджета само тази година деректно откраднати

    12:38 30.09.2025

  • 44 Опорка

    1 1 Отговор
    Клиничният русофоб осъжда русофобските политически решения. Яко шизофрения.
    Патологичната истерична русофобия е много лоша основа за политически решения, но - такава "държава" сте си направили. Радвайте й се.

    12:38 30.09.2025

  • 45 братски пари

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "БСТ":

    Газпром е трябвало да намали цената на природния газ за България с около 18 лева на мегаватчас от началото на 2023 г. спрямо прогнозната цена от 204,14 лв./MWh. Очакваното намаление е било посочено от „Булгаргаз“ като част от ценовия микс и диверсификация на доставките.

    Що се отнася до надвзетите суми, България води дело срещу Газпром за прекратените доставки на газ с искане за възстановяване на над 400 млн. лева, които се смятат за надвзети пари от предходни периоди и прекратени доставки.

    Това намаление и исканията за връщане на пари са част от сложните преговори и съдебни действия между България и Газпром през 2023 г

    12:39 30.09.2025

  • 46 Българин

    1 2 Отговор
    Тоя не разбира, че ако не си плащаме на турците, те ще унищожат България. Така че, всичко трябва да се плаща стриктно, ако не искаме да си имаме сериозни проблеми!

    Коментиран от #47

    12:45 30.09.2025

  • 47 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    Турците са пред война със Сирия, но щели с България да се закачат. Че си нямат иначе други проблеми.

    12:46 30.09.2025

  • 48 Хмм

    1 1 Отговор
    Петков като премиер ни скара с ЕС, като цитира лайен как го съветвала да заобиколи изискванията за шенген и еврозоната, този ще ни скара с турция за да отклони вниманието от водопада си който строи при водна криза в страната, газът договорен от Турция може да се получава и продава, но не те са готови да дават народна пара, за да дискредитират президента, който няма кеш 1 млн. евро като пеевски или водопад за милиони като пишман премиера

    13:02 30.09.2025

  • 49 ахааа

    1 0 Отговор
    тази гнида имали смисъл да се коментира

    13:06 30.09.2025

