Meteo Balkans: Идва циклон! Водата ще е много!

30 Септември, 2025 14:21 1 865 17

Очакваните валежи във Варненско и Бургаско за период от около 48 часа е около 200-300 л/кв.м.

Meteo Balkans: Идва циклон! Водата ще е много! - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Meteo Balkans публикуваха предупреждение за предстоящ циклон, който идва към Варна и Бургас. "Отново обръщаме внимание на предстоящата в края на седмицата обстановка, свързана с циклон. В четвъртък и петък (2-и и 3-и октомври) ще бъде с повсеместни и интензивни валежи, в много райони с трицифрени (и много над нормите) количества.", прогнозират от сайта.

От Meteo Balkans предупреждават, че очакваните валежи във Варненско и Бургаско за период от около 48 часа е около 200-300 л/кв.м.

"Без да плашим и без да подценяваме дъжда в останалата част от страната, но смятаме, че точно по крайбрежието времето ще бъде най-опасно откъм риск от наводнения, защото по това време на годината, заради топлото море, става "екшън".

Надяваме се деретата да са почистени или да се вземат някакви мерки в тази посока, докато още е рано и има време. Навсякъде. Водата ще е МНОГО!", казват още от сайта.


България
  • 1 Само

    8 7 Отговор
    да не ни отнесе или да препълни Лайноморието !

    14:23 30.09.2025

  • 2 604

    11 2 Отговор
    Плевен вадете кофите и легените...дъ ге!

    14:24 30.09.2025

  • 3 Варна е руска губерния!

    5 15 Отговор
    А дано се издавят!

    Коментиран от #15

    14:25 30.09.2025

  • 4 Нека

    12 0 Отговор
    НСО да пази водопада на Железото да не прелее и да отнесе хотела !

    14:26 30.09.2025

  • 5 Селянин

    17 2 Отговор
    Деретата по черноморието по стара гробарска рецепта се запълват с боклуци и отгоре се сртой от техни хора и с техни фирми. После се чудят що така стана.

    14:27 30.09.2025

  • 6 Ем.

    4 0 Отговор
    Яко
    Това е в следствие на остатъка от тропическата буря която мина през Испания, нещо от което метеоролозите се опасяваха да не стане

    14:29 30.09.2025

  • 7 Стефко

    5 0 Отговор
    Колко вода?

    14:30 30.09.2025

  • 8 Всичко

    6 0 Отговор
    По Марица да почистят, че е само дървета! Арееее!

    14:30 30.09.2025

  • 9 Карлос Друсар

    7 0 Отговор
    Тази страница я държи едно рязaно тypче, хал хабер си няма от тези неща. Прогнозите му се основават на хвърляне на боб, карти и гледане на кафе. Не може да познае времето след 15 минути какво ще е. Предната страница му я докладвахме и я махната от Фейскeнефа, дано и сега така да стане.

    14:34 30.09.2025

  • 10 Софийски селянин,

    8 1 Отговор
    Сега ще ревнат оле мале наводнения...
    Зимата студено лятото горещо,на нас все ни пречи нещо...
    Киша суша и пак под кривата круша..

    14:36 30.09.2025

  • 11 Тома

    3 0 Отговор
    Значи да вадим лодките понеже улиците ще са реки

    14:38 30.09.2025

  • 12 Читател

    2 0 Отговор
    Значи приготвяне за наводнения по ред причини

    14:41 30.09.2025

  • 13 явер

    2 1 Отговор
    Ако е в Бургаско да се излее всичката вода в яз. Камчия и яз.Цонево

    Коментиран от #17

    14:41 30.09.2025

  • 14 Сталин

    2 1 Отговор
    Абе кой е луд да чисти деретата в България

    14:42 30.09.2025

  • 15 !!!!!

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Варна е руска губерния!":

    В ДЕСЯТКАТА !
    А ДАНО !!!
    Но..... червенокосата, вече руса ще докара дреги на тяхно място 😭

    14:46 30.09.2025

  • 16 мииии

    0 0 Отговор
    Аз затуй цел ден пердашим пастърма...после ше разредим с вода.

    14:55 30.09.2025

  • 17 Риболовеца

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "явер":

    Камчията беше много спаднал преди около 3 седмици. Говорихме с местен човек - каза, че водохранилището се пълни най-добре, когато завали нагоре към изворите на реката. А там се секат дървета като за световно. После искаме да има вода през лятото.

    14:55 30.09.2025

