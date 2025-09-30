Meteo Balkans: Идва циклон! Водата ще е много!

Meteo Balkans публикуваха предупреждение за предстоящ циклон, който идва към Варна и Бургас. "Отново обръщаме внимание на предстоящата в края на седмицата обстановка, свързана с циклон. В четвъртък и петък (2-и и 3-и октомври) ще бъде с повсеместни и интензивни валежи, в много райони с трицифрени (и много над нормите) количества.", прогнозират от сайта.
От Meteo Balkans предупреждават, че очакваните валежи във Варненско и Бургаско за период от около 48 часа е около 200-300 л/кв.м.
"Без да плашим и без да подценяваме дъжда в останалата част от страната, но смятаме, че точно по крайбрежието времето ще бъде най-опасно откъм риск от наводнения, защото по това време на годината, заради топлото море, става "екшън".
Надяваме се деретата да са почистени или да се вземат някакви мерки в тази посока, докато още е рано и има време. Навсякъде. Водата ще е МНОГО!", казват още от сайта.
1 Само
14:23 30.09.2025
2 604
14:24 30.09.2025
3 Варна е руска губерния!
Коментиран от #15
14:25 30.09.2025
4 Нека
14:26 30.09.2025
5 Селянин
14:27 30.09.2025
6 Ем.
Това е в следствие на остатъка от тропическата буря която мина през Испания, нещо от което метеоролозите се опасяваха да не стане
14:29 30.09.2025
7 Стефко
14:30 30.09.2025
8 Всичко
14:30 30.09.2025
9 Карлос Друсар
14:34 30.09.2025
10 Софийски селянин,
Зимата студено лятото горещо,на нас все ни пречи нещо...
Киша суша и пак под кривата круша..
14:36 30.09.2025
11 Тома
14:38 30.09.2025
12 Читател
14:41 30.09.2025
13 явер
Коментиран от #17
14:41 30.09.2025
14 Сталин
14:42 30.09.2025
15 !!!!!
До коментар #3 от "Варна е руска губерния!":В ДЕСЯТКАТА !
А ДАНО !!!
Но..... червенокосата, вече руса ще докара дреги на тяхно място 😭
14:46 30.09.2025
16 мииии
14:55 30.09.2025
17 Риболовеца
До коментар #13 от "явер":Камчията беше много спаднал преди около 3 седмици. Говорихме с местен човек - каза, че водохранилището се пълни най-добре, когато завали нагоре към изворите на реката. А там се секат дървета като за световно. После искаме да има вода през лятото.
14:55 30.09.2025