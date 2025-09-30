По данни на МВР: От януари до септември тази година нападенията над медицински лица са 75

Полицейската статистика показва, че през 2023 г. за нападение над медицински лица са регистрирани 96 престъпления. През 2024 г. те са 99. За периода от първи януари 2025 г. до 10 септември те са 75. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на събитието на тема: "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?", предават от БТА. Форумът е част от Националната кампания на Съсловната организация срещу насилието над медици #ПребориГнева.

Общият брой на регистрираните посегателства срещу медицински специалисти остава обезпокоителен, каза заместник-министърът. Той заяви, че институциите и съсловните организации трябва да работят заедно за справяне с агресията над медици. Тодоров увери, че МВР е ангажирано с каузата да се опазят медиците.

По думите на заместник-министъра анализът на сигналите показва тенденция, че нападенията над лекари преобладават в определени региони на страната, като причините за това може да са комплексни. Очертава се и ясен профил на извършителя на подобни посегателства, като това са хора от социално уязвими групи с нисък икономически статус и образователен ценз, каза Тони Тодоров.