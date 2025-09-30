От 8 октомври ще има санкции за търговците, които не спазват Закона за еврото

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото.
На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си, припомни премиерът Желязков.
Министър-председателят изтъкна също, че съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница.
Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg). Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона, посочи още Желязков.
Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите. При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков.
Вярвам, че пазарът в момента има достатъчно механизми и достатъчно правилно отношение към потребителите, за да не бъде приписвано на еврото качване на цените там, където няма никакви икономически предпоставки за това, добави още министър-председателят.
През утрешния ден предстои да се разглеждат в Народното събрание промените в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи в сектор „Храни“, които прави КЗК. Вярваме на експедитивността на народните представители, тъй като въпросите, свързани с нормалното функциониране на пазара и по отношение на санкциониране на нелоялните търговски практики и изкривяването на конкуренцията ще бъдат взети предвид, особено с оглед на предстоящите месеци, които политически ще нагнетяват темата с така наречения ръст на цените, добави още премиерът Росен Желязков.
1 Този закон
14:12 30.09.2025
2 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #8
14:22 30.09.2025
3 Софийски селянин,
За концерта на гнома ингилизин и за посрещането на националите по волейбол юруш като офце..
А не можахме да защитим единственото достойнство което имахме, Жалко...
Ами така ни се пада,такъв народ си заслужава съдбата и няма бъдеще...
14:22 30.09.2025
4 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
А в Нидерландия парламента вече гласува против въвеждането на цифрова валута (CBDC), но министърът въпреки това подписа споразумение в ЕС.
Какво е мнението на народа? Също против. Но ЕС пуска CBDC още тази година, а следващата година ще се появи цифровия портфейл Nlid.
„Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи“ евроатлантически глупаци
Коментиран от #9, #11, #13
14:36 30.09.2025
5 хаха
И как Желязков реши, че няма икономически предпоставки за покачване на цени? Правил е анализ на всеки бизнес? Примерно са се вдигнали разходите на човек с 1000лв чист приходи месечно за него си/печалба с 100лв, защото са поскъпнали СОТ на работилничката му, обслужване на касовия апарат, трябвало е да купи нов касов апарат за фирмата да работи с евро, счетоводителите са вдигнали цената, защото плащат за промени по счетоводната програма. Защо да не вдигне цените с 10% и да си покрие новите разходи, за да остане пак с 1000лв? Нали еврото трябваше даже да ни прави по-богати, т.е. да почне да взима по 2000лв?
14:36 30.09.2025
6 Тома
14:37 30.09.2025
7 селяк
14:41 30.09.2025
8 Пецо
До коментар #2 от "Шопо":Баце кажи ми само кои та излъга, че в България имаме право на глас???? :Д
14:42 30.09.2025
9 хаха
До коментар #4 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Остави ЕС. Заради същото с цифров портфейл и Стармър във Великобритания обяви, че ще има безплатно и доброволно цифрова идентификация. Дотолкова доброволно, че без нея не може да работиш. И целта- тя да е после и идентификатор на портфейла ти.
Нещо много забързаха с плановете за заробване. Явно им трябва да държат раята изкъсо и без много опции да се репчи и да протестира или гласува за неправилните, че искат все пак да воюват с Русията. При цифров потртфейл без кеш няма бягане. Украинците избягаха, защото имаха пари за подкупи и да живеят в чужбина. С 0 стотинки докъде може да се избяга или да се криеш да не те пратят за пушечно месо? Ще протестираш? Ако те хванат на 1км от протест, просто ти орязват всичко и сам ще се предадеш и ще ревеш бодро "Слава на Урсула!".
14:42 30.09.2025
10 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
„Дигиталното евро е програмируема валута (...) Това означава, че например от хиляда евро можете да програмирате 300 за храна, 200 за гориво ... след като кредитът за гориво се изчерпи, няма да можете да зареждате с гориво, дори и да ви останат пари.“
Сега съберете 2+2 и ще разберете защо ни натресоха еврото и на нас. Когато остане само дигиталното евро за да ви е "по-лесно", да не носите "мръсни хартиени пари", "да не трябва да броите" и други такива овчи благинки, свободата ви ще е занулена. Всичко ще се контролира от тези, които натискат копчетата и програмират алгоритъма. Те ще решават дали ще ядете, дали ще си купите дрехи и дали ще пътувате. Може и да го програмират така че да можете да купувате само определени храни, например да нямате право на месо, я само на "полезни насекоми". Ако сега ви си струва смешно, само почакайте.
Безродните евроатлантици ще квичат, но ше е късно. Пракическия комунизъм няма да пожали никой.
Коментиран от #12
14:43 30.09.2025
12 хаха
До коментар #10 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Да. И става още по-интересно, като се замислиш. При такова програмиране има ли смисъл от пестене? Парите ти ще са блокирани и няма да ти дадат да купиш нещо скъпо, нова кола, нова техника или да инвестираш в собствен бизнес. Буквално ще отнемат спестяванията, защото ще може да се тегли само до определен отгоре лимит спрямо това колко слушкаш властта и на каква позиция си. Ама то и спестяванията на хората отдавна ги дразнят, че не се въртят по борсите и така да има за лапкане повече. Сега ще държат 1% резерви за оборота в лимитите и останалите 99% ще "инвестират" в далавери, пардон, облигации за оръжие, рискови стартъпи, зелени програми и т.н. и ще има яко лапкане.
14:48 30.09.2025
13 тутуту
До коментар #4 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Джордж Оруел - 1984 в действие
14:48 30.09.2025
14 еврорезултат
14:48 30.09.2025