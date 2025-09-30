Новини
От Фискалния съвет се обявиха против политиката на 3% бюджетен дефицит

30 Септември, 2025 16:48 1 148 12

Подобно на Международния валутен фонд от Фискалния съвет препоръчаха забавяне на ръста на заплатите в публичния сектор

От Фискалния съвет се обявиха против политиката на 3% бюджетен дефицит - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет се обяви против политиката на 3-процентен бюджетен дефицит. Това заяви председателят му Симеон Дянков на изслушване в Подкомисията за контрол на публичните средства в Народното събрание, съобщават от БНР.

На заседанието не присъстват депутати от управляващата коалиция и от "ДПС-Ново начало":

Подобно на Международния валутен фонд от Фискалния съвет препоръчаха забавяне на ръста на заплатите в публичния сектор.

От Фискалния съвет предупредиха, че икономиката в Европа се забавя и това ще се отрази и в България. Очакванията са в частния сектор заплащането да се забави до ръст от около 5 %, а безработицата малко да се покачи.

В отсъствието на управляващите от Фискалния съвет признаха, че поканата им в Народното събрание е първата официална за консултативния орган. Очакването е, че тази година дефицитът има възможност да е под три процента, но се работи с данни само за първите седем месеца:

"Аз вярвам, че правителството - и това е реалистично, правителството ще финишира с бюджет в рамките на 2,9% от брутния вътрешен продукт и евентуално, тъй като в момента ние не знаем точно на начислена база колко ще бъдат оценени военните разходи, с добавка за военните разходи, които се признават по дерогацията в момента, което е одобрено", каза Любомир Дацов от Фискалния съвет.

Председателят на Съвета Симеон Дянков предупреди, че политиката на 3-процентен дефицит крие опасности:

"Защото, ако направиш предварително бюджет около 3%, винаги има изненади, те обикновено са негативни. И точно затова един от разговорите, които се надявам в следващите седмици да имаме с вас, е как да се избегне в бъдеще това да програмираме бюджет, знаейки че ще е много трудно, и след това да ни изненада или ситуацията в Европа, или митата на президента Тръмп, или някои външен удар, така да се каже, върху който ние нямаме пряко влияние".

Необходима е сериозна реформа на пенсионния модел, предупредиха още от Фискалния съвет, но не и на данъчната система, която е сред най-модерните в Европа.


