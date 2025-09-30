Новини
Ексшеф на КАТ: С глоби не можем да изградим възпитание по пътищата

30 Септември, 2025 19:40 339 8

Aлекси Кесяков коментира и случая с искания от служители на ИААА подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Истината е винаги някъде по средата, но е редно специализираните органи да дадат отговор дали случилото се е инцидент или системно действие. Така бившият директор на КАТ Алекси Кесяков коментира случая с искания от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” подкуп от шофьори, превозвали техника на Роби Уилямс. В ефира на NOVA NEWS Кесяков определи казуса като „морална обида” за обществото ни.

„Много силно се надявам станалото да е било случайно, единичен случай. Имаше подробна информация по случая – институциите очевидно работят сериозно, но обществото няма как да преглътне такава обида, особено на фона на еуфорията от последните дни”, каза Кесяков. Той изрази предположение, че провинилите се служители са извършили действието без притеснение, както обикновено се действа при пътна проверка.

Според Кесяков подобни случаи трябва да бъдат пример не за назидание, а да бъдат възможност за дискусия относно проблема, за да може той да бъде изолиран и разрешен по начин, който да не вреди на авторитета на институциите и служителите в тях.

„Лично аз се надявам това да е единична грешка. Важно е да има дискусии, за да може да бъде отстранен проблема- да спрем условията, при които може да има възможност за изнудване. Добрите взаимовръзки в екипа са важни, защото в структурите има и други служители, които с чест изпълняват задълженията си”, каза още бившият шеф на КАТ.

По отношение на новите законодателни промени за измерването на средна скорост Кесяков обясни, че те не биха попречили на водачи, които спазват правилата за движение по пътищата. Високата скорост по пътищата той определи като основен фактор за войната по пътищата.

„При тези промени се отмерва скоростта в началото на дадена отсечка и после в края ѝ. Трябва обаче да се прецизира заснемането, защото все още има риск да бъдат обвинени хора, които на практика не са извършили нарушения. Важно е всичко да бъде администрирано и да се изпълнят изискванията за техниката, която се използва”, посочи Кесяков и допълни, че разликата по отношение на безопасността, макар и малка, след въвеждането на правилата, е вече видима.

„Когато говорим за наказания е важно да помним, че на пътя всички трябва да се пазим и да сме осъзнати. За това е важно и пешеходците да бъдат отговорни – да следят за реакциите на водачите и да помнят, че не винаги са с предимство. С глоби не можем да изграждаме възпитание у хората”, каза още той.


