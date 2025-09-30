АПИ с нов срок за откриването на новата отсечка на АМ „Хемус“

До края на септември ще бъде пусната новата отсечка от 17 км на магистрала "Хемус". Този ангажимент на държавата не беше спазен, съобщава бТВ.
От Пътната агенция заявиха, че в момента се тества безопасността на трасето.
„Към днешна дата в момента на място има комисия за съставяне на акт 15. Сега искаме след комисията, с цел безопасност, да направим окончателни огледи на участъка и може да бъде пуснато движението“, обясни инж. Стоян Николов от АПИ.
Магистралата вече ще заобикаля Български извор, а хората там нямат търпение опасният трафик да излезе от селото.
От Агенция "Пътна инфраструктура" уверяват, че до края на седмицата новото трасе ще бъде пуснато в експлоатация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 историк
21:13 30.09.2025
2 Гост
21:13 30.09.2025
3 Обективни истини
21:24 30.09.2025
4 Силиций
Голяма мъка и големи разходи без реални резултати
" Тука е така" и ще продължава да бъде "така" в държавата с голяяямо "Д". ,а държавата с голямо"Б"
- пасти да яде.
21:29 30.09.2025