Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.

Договорът с турската енергийна компания "Боташ" струва 6 милиарда на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност „Булргаргаз”. Това обяви премиерът Росен Желязков на енергийната Национална конференция "Компас 2025". По думите му казусът поставя въпроса доколко дългосрочни решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Във форума участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, която върна топката като разкритикува работата на управляващите относно енергийната стратегия.

„Разговорът в обществото за договора с „Боташ” е важен, защото много се натовари с политика и невъзможността да бъдат взимани конкретни комплексни решения по неговото изменяне и прекратяване. Оставям настрана практическия контекст, но той е проблем, защото е задължил „Булгаргаз” с над 600 млн. лева, които не може да изплаща. Това е проблем, който върви към неплатежоспособност”, заяви премиерът Желязков.

„У нас често вместо да говорим за предимствата и да спазваме правилата в публично-частното партньорство, се подозираме в лобизъм или още по-тежко - в корупционни практики. Докато се лутаме между възможните решения, партньори и съседи отдавна ни изпреварват и са далеч по-гъвкави. Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната сигурност на България”, подчерта вицепрезидентът Илияна Йотова.