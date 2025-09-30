Новини
Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.

30 Септември, 2025 21:40

Премиерът участва в енергийната Национална конференция "Компас 2025"

Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Договорът с турската енергийна компания "Боташ" струва 6 милиарда на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност „Булргаргаз”. Това обяви премиерът Росен Желязков на енергийната Национална конференция "Компас 2025". По думите му казусът поставя въпроса доколко дългосрочни решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Във форума участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, която върна топката като разкритикува работата на управляващите относно енергийната стратегия.

„Разговорът в обществото за договора с „Боташ” е важен, защото много се натовари с политика и невъзможността да бъдат взимани конкретни комплексни решения по неговото изменяне и прекратяване. Оставям настрана практическия контекст, но той е проблем, защото е задължил „Булгаргаз” с над 600 млн. лева, които не може да изплаща. Това е проблем, който върви към неплатежоспособност”, заяви премиерът Желязков.

„У нас често вместо да говорим за предимствата и да спазваме правилата в публично-частното партньорство, се подозираме в лобизъм или още по-тежко - в корупционни практики. Докато се лутаме между възможните решения, партньори и съседи отдавна ни изпреварват и са далеч по-гъвкави. Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната сигурност на България”, подчерта вицепрезидентът Илияна Йотова.


  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Нали Желязков ще спира руският газ?Значи ни остава само Боташ?

    21:41 30.09.2025

  • 2 ОПГ-ка

    16 5 Отговор
    Желязков на 100% ще лежи в затвора ,като времето му идва скоро !!!

    21:43 30.09.2025

  • 3 Пич

    12 4 Отговор
    Еей , видопадния , пущи водА на Плевен !!! Иначе ще те питат как за 1500 лева са взема дял от хотел!

    21:44 30.09.2025

  • 4 директор на водопад

    10 4 Отговор
    нещо разследване, арестуване..... защо ли пасува мафията дпс-гроб

    21:45 30.09.2025

  • 5 жилезло....

    11 2 Отговор
    .....КОСТИНБРОДСКИЯ ФАЛШИФИКАТОР

    21:45 30.09.2025

  • 6 историк

    13 6 Отговор
    А след година като спрете газа от Русия ,от Боташ ще печели държавата ни ,а вие ще се гънете като червеи , защото Радев ще е премиер , и ще ви навре в на кучето в..ухото

    21:46 30.09.2025

  • 7 Оффф ,

    5 1 Отговор
    големи участъци , бе ? Костинбродския разбирач от всякакви манипулации и далавери и другарка Йотова , която се покъса от трупане на пари и обиколки из България и по света .

    21:47 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радев

    7 3 Отговор
    Спомнете си за боташ, когато радев направи партия догодина.

    21:49 30.09.2025

  • 10 горски

    14 3 Отговор
    Превърнахте България в колония на САЩ за да я унищожава. за нас остават боклуците и радостта от слугинажа. Пореден минус за хазната иначе данъци трябвало да вдигаме и заплати и пенсии да замразяваме според евро джендърлята. Унгария ще ни шамароса за това. И няма по-наведени политици от нашите. Коленете и целите в рани от толкова коленичене. Задните части ги болят, но продължават с мръсната си професия. Ще ни обезщети за загубата на транзитни такси? Или сме толкова малоумни, че дори не поставихме този въпрос на дневен ред? Плюха по "Боташ" а сега ще им целуват ботушите... Розовото фламинго е по-голям галфон и от началника си. И като станем прекупвачи на руски газ от Турция или скъп газ от Северна Америка, ще имаме инфлация до небесата. Скъпа енергия и африкански заплати, защо не се чудят как да увеличат парите в хазната, да улеснят външните инвеститори, а само анти-български мерки се взимат. Кой ще оцелее в тази държава. България печели по 500 милиона ( половин милиард ) на година от транзита на руски газ . Разбира се , догодина , когато евро атлантика Желязков няма да е премиер , а подсъдим за семейния хотел , това няма да го интересува. Догодина се надяваме да си следствен , лисугер крадлив.

    21:54 30.09.2025

  • 11 Наивник на средна възраст

    10 3 Отговор
    Златната канадска и всяка година подновявана концесия до тук е ощетила България с 35 милиарда, непостроената АЕЦ Белене е по евтина от американското участие в Козлодуй с около 20 милиарда,като не говорим акко работеше колко пропуснати ползи до тук........и мноооо други делавери,за които си траете и в които дейно участвувате... за магистрали даже не ми се говори

    21:56 30.09.2025

  • 12 Тити

    4 11 Отговор
    Да търсят тези които са го подписали и да извадят пари от джоба си. Този договор беше подписан от крадливата шайка на Радев и негото служебно правителство.

    21:58 30.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Промяна

    6 10 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ ПРО ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕМИЕР ТОЧЕН РАДЕВ ОЩЕТИ БЪЛГАРИЯ С НАД 6 МИЛИАРДА НО ВРЕМЕТО МУ СВЪРШВА ОЧАКВА ГО СЪД И ЗАТВОР

    22:03 30.09.2025

  • 15 Верно ли

    7 1 Отговор
    Тези гласят да шитнат Булгартрансгаз на американска компания, спец по ликвидации на предприятия! Честито на печелившите, познайте кои са губещите!

    22:05 30.09.2025

  • 16 Кажи го на комунетата

    0 3 Отговор
    Които те подкрепят на поста, те са от подписалите договора

    22:11 30.09.2025

  • 17 Дедо

    6 3 Отговор
    В Китай екзекутирали някъв скоро за корупция. Ощетил държавата и народа.

    Коментиран от #21

    22:13 30.09.2025

  • 18 деазс

    3 0 Отговор
    ГЕРБ боклук, като спрат транзита на руски газ през 2026г, ще трябва да пърдиш със жена си и дъщеря си за да напълниш тръбите дето Винету глупака построи за 3 милиарда лева. Само от Боташ ще може да се взема газ догодина, и тогава тези цени ще са доста изгодни. По добре е да се снимаш с восъчни фигури и да преговаряш с тях а не да лъжеш за Боташ. Глупак с глупак, подаваи си оставката и спри с тъпите си ГЕРБ интриги.

    22:14 30.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 резарватив

    3 0 Отговор
    Восъчен

    22:25 30.09.2025

  • 21 Ощетил е псртията

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    Горкия

    22:26 30.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смешник

    4 0 Отговор
    Тоя плъх Желязков продължава да използва темата за Боташ единствено за да плюе по президента А фактически правителството му е пълен провал

    Коментиран от #32

    22:29 30.09.2025

  • 24 В В.П.

    1 0 Отговор
    Няма как да е губещ ,преносител на газ.Такъв е договора .С турските приятели..хората на Биби..

    22:29 30.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 В В.П.

    0 0 Отговор
    Договорът е Буташ да доставя газ до 8 страни в Есср.Газта е от Рф..Газ....Няма как да е губещ...Има такси транзит.

    22:32 30.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЛЕДЕНИЯ ДЖО

    1 0 Отговор
    В СОФЕТО НЯМА ДА ИМА СКОРО ПАРНО.
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ 80% ОТ ТАХ И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЦИТЕ СА ГОЛЯМ НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ. И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ БЪЛГАРИЯ .ФАЛИТ

    22:35 30.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дремси Кос

    0 0 Отговор
    ТОВА ЗЪДЪЛЖЕНИЕ 600 МИЛИОНА НЕ Е ШЕГА РАБОТА.
    ТИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО И ПАРЛАМЕНТА МАЙ МНОГО МНОГО НЕ ИМ ПУКА.
    НА СКОРО СА СИ ВДИГНАЛИ И ЗАПЛАТИТЕ
    А РЕЯЛНО И НАЛОЖИТЕЛНО ЗА ТАКИВА ВРЕДИ СРЕЩО ХОРАТА И ДЪРЖАВАТА КАТО ЖЯЛО ТРЯБВА ДА СИ ГИ НАМАЛЯТ УДРЪЖКИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ ДЪЛГА КЪМ БОТАШ.

    22:56 30.09.2025

  • 31 Силиций

    0 0 Отговор
    Е нещо ново да ни казва?
    Не дали , а кога и в това блато ще затънеме?
    И не кой ни е виновен,че сме глупави , а колко сме глупави.

    23:01 30.09.2025

  • 32 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Смешник":

    А фактически на чие правителство е подписа на договора?

    23:03 30.09.2025

