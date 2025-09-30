Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.

Договорът с турската енергийна компания "Боташ" струва 6 милиарда на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност „Булргаргаз”. Това обяви премиерът Росен Желязков на енергийната Национална конференция "Компас 2025". По думите му казусът поставя въпроса доколко дългосрочни решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Във форума участва и вицепрезидентът Илияна Йотова, която върна топката като разкритикува работата на управляващите относно енергийната стратегия.
„Разговорът в обществото за договора с „Боташ” е важен, защото много се натовари с политика и невъзможността да бъдат взимани конкретни комплексни решения по неговото изменяне и прекратяване. Оставям настрана практическия контекст, но той е проблем, защото е задължил „Булгаргаз” с над 600 млн. лева, които не може да изплаща. Това е проблем, който върви към неплатежоспособност”, заяви премиерът Желязков.
„У нас често вместо да говорим за предимствата и да спазваме правилата в публично-частното партньорство, се подозираме в лобизъм или още по-тежко - в корупционни практики. Докато се лутаме между възможните решения, партньори и съседи отдавна ни изпреварват и са далеч по-гъвкави. Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната сигурност на България”, подчерта вицепрезидентът Илияна Йотова.
1 Последния Софиянец
21:41 30.09.2025
2 ОПГ-ка
21:43 30.09.2025
3 Пич
21:44 30.09.2025
4 директор на водопад
21:45 30.09.2025
5 жилезло....
21:45 30.09.2025
6 историк
21:46 30.09.2025
7 Оффф ,
21:47 30.09.2025
9 Радев
21:49 30.09.2025
10 горски
21:54 30.09.2025
11 Наивник на средна възраст
21:56 30.09.2025
12 Тити
21:58 30.09.2025
14 Промяна
22:03 30.09.2025
15 Верно ли
22:05 30.09.2025
16 Кажи го на комунетата
22:11 30.09.2025
17 Дедо
Коментиран от #21
22:13 30.09.2025
18 деазс
22:14 30.09.2025
20 резарватив
22:25 30.09.2025
21 Ощетил е псртията
До коментар #17 от "Дедо":Горкия
22:26 30.09.2025
23 Смешник
Коментиран от #32
22:29 30.09.2025
24 В В.П.
22:29 30.09.2025
26 В В.П.
22:32 30.09.2025
28 ЛЕДЕНИЯ ДЖО
ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ 80% ОТ ТАХ И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЦИТЕ СА ГОЛЯМ НАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ. И ЕВРОТО НЯМА ДА СПАСИ БЪЛГАРИЯ .ФАЛИТ
22:35 30.09.2025
30 Дремси Кос
ТИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО И ПАРЛАМЕНТА МАЙ МНОГО МНОГО НЕ ИМ ПУКА.
НА СКОРО СА СИ ВДИГНАЛИ И ЗАПЛАТИТЕ
А РЕЯЛНО И НАЛОЖИТЕЛНО ЗА ТАКИВА ВРЕДИ СРЕЩО ХОРАТА И ДЪРЖАВАТА КАТО ЖЯЛО ТРЯБВА ДА СИ ГИ НАМАЛЯТ УДРЪЖКИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ ДЪЛГА КЪМ БОТАШ.
22:56 30.09.2025
31 Силиций
Не дали , а кога и в това блато ще затънеме?
И не кой ни е виновен,че сме глупави , а колко сме глупави.
23:01 30.09.2025
32 Силиций
До коментар #23 от "Смешник":А фактически на чие правителство е подписа на договора?
23:03 30.09.2025