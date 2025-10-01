Новини
Вигенин: Сътрудничеството между учени, политици и пациенти може да даде решения за хората с първични имунни дефицити

1 Октомври, 2025 09:55 328

  • кристиан вигенин-
  • кръгла маса

Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който откри кръглата маса на международната неправителствена организация IPOPI

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Справянето с вирусните заплахи, антибиотичната резистентност и гарантираният достъп до качествени здравни грижи е възможно чрез сътрудничество между учени, политици и пациентски общности. Това е пътят за откриване на устойчиви решения.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който откри кръглата маса на международната неправителствена организация IPOPI (International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies) в Брюксел. Тя беше посветена на темата „Вирусни заплахи и имунни предизвикателства: бъдещето на респираторните грижи през погледа на пациентите с първични имунни дефицити“. Организацията обединява пациентски групи и работи за подобряване на диагностицирането, лечението и качеството на живот на хората с първични имунни дефицити.

Събитието събра водещи експерти, представители на европейски институции, пациенти и организации, за да бъдат откроени възможностите как по-добре да бъдат защитени хората с първични имунни дефицити.

Първичните имунни дефицити представляват широка група от редки наследствени заболявания, които компрометират имунната функция. Те водят до намалена продължителност на живота, повишена уязвимост към тежки и повтарящи се инфекции и превръщат ежедневието в постоянно предизвикателство – както за пациентите, така и за техните семейства.

България регистрира значително по-нисък процент диагностицирани случаи в сравнение с други европейски държави. Това се дължи основно на сериозна липса на осведоменост и разбиране по темата.

„Основната цел на днешната дискусия е да поставим основите на Бяла книга, която ще послужи като пътна карта за по-добра респираторна грижа за общността на засегнатите пациенти. Необходимо е да отбележим предстоящи заплахи за тази уязвима група пациенти и да формулираме насоки за подобряване на превенцията, диагностиката и лечението на респираторните инфекции. Вярвам, че тази Бяла книга ще бъде важен инструмент за застъпничество – както на европейско, така и на национално ниво – за да гарантираме, че политиците, лекарите и здравните системи ще се ангажират с нуждите на тази общност“, открои приоритетите евродепутатът.

Вигенин изтъкна, че чрез законодателни рамки, финансиране за научни изследвания и иновации, както и с подкрепа за трансгранични здравни инициативи и насърчаване на добри практики, европейските институции могат да гарантират, че научният напредък води до реално подобрение на здравето на пациентите из цяла Европа.

„Този разговор идва в особено важен момент – тъй като в момента подготвяме ключови законодателни инициативи, свързани със здравеопазването и науката за живота, както и с достъпа до иновативни терапии, недостига на критични лекарства и развитието на нови антимикробни средства“, коментира Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

