Кой ще плати сметката за "Боташ"

Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS за договора с турската енергийна компания “Боташ”.
По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз”. Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия.
“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток” остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор”, коментира бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.
“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капацитет във връзка с тези 13 години”, обясни той.
По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем.
“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена”, коментира Куюмджиев.
Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ” е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море”.
Куюмджиев обясни, че в България може да влиза газ по 5 начина. “Единият е през “Турски поток”, където газът идва от Русия. Всички го знаят. Вторият начин е през гръцкия терминал Ревитуса край Атина. Там никой не знае какъв е газът - много е вероятно да е втечнен газ от САЩ, от Аржентина. Третият начин е през новата връзка с Гърция, където влиза азербайджански газ. Четвъртият начин е чрез тръбопровода в Александруполис. “Булгартрансгаз” притежава 20% от него, но той от година не работи. Петият начин е този договор с “Боташ”. Аз не разбирам защо има пети начин и при това при тези цени. Разтоварването и докарването до България на газа от Ревитуса и Александруполис струва около 5 евро за мегаватчас (MWh), докато само транспортът от турската мрежа струва 9 долара”.
Той обясни, че ако се спре изцяло руският газ, тогава ще има смисъл от “Боташ”.
Според Божков турците трябва да са луди, за да не поставят условията си и то сега, когато е вероятно спирането на руския газ. “Този договор вероятно има някакви възможности да бъде прекратен по чисто технически или юридически причини”.
“В условията на подписване на договора и на вероятността сега да бъде преустановено подаването на руски газ все по-ясно става защо няма клаузи за прекратяване на договора и защо са толкова големи неустойките”, допълни Божков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пламен
10:52 01.10.2025
2 Българин 🇧🇬
Коментиран от #10, #17
10:54 01.10.2025
3 Този договор
Коментиран от #7
10:54 01.10.2025
4 Време е за истината хора
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
Коментиран от #12
10:56 01.10.2025
5 Ахаха
10:57 01.10.2025
6 провинциалист
10:58 01.10.2025
7 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #3 от "Този договор":Нашите "евроатлантици" са се навели на турските си господари от натото : " Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв." За целия срок - 6 милиарДа !
10:58 01.10.2025
8 Aлфа Bълкът
11:02 01.10.2025
9 Който плати
Коментиран от #11
11:02 01.10.2025
10 Aлфа Bълкът
До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":Оня магистър по стратегически проучвания от Максуел, бая им го нахендри на руснаците.
11:05 01.10.2025
11 Българин 🇧🇬
До коментар #9 от "Който плати":Ами , те затова съм казал в ком.2 , ама и медии и "журналисти" , дето ги крепят 35 години и им осигуряват електората с мисирщините си , и те заслужават наказание .
11:10 01.10.2025
12 604
До коментар #4 от "Време е за истината хора":И кът съ замислим ко ве..сдадена теретория РАЯ!
11:10 01.10.2025
13 Как кой
11:11 01.10.2025
14 Боко
11:11 01.10.2025
15 Който ще
11:20 01.10.2025
16 БОТАШ е прокси
11:21 01.10.2025
17 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":А не е ли време да изметем всичкия боклук
Коментиран от #18
11:22 01.10.2025
18 Как
До коментар #17 от "Kaлпазанин":Офсете само блеят ,те не могат да хапят
11:24 01.10.2025
20 старата и немодерна енергетика и старите
11:26 01.10.2025
21 Боташ е прокси
Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "БОТАШ" е подписан на 24 декември 2022 г. в Турция. Това предварително споразумение е било постигнато след преговори и срещи в Истанбул на 22 и 24 декември 2022 г. и включва тристранно споразумение между "Булгаргаз", "БОТАШ" и "Булгартрансгаз" за срок от 13 години. По договора България плаща на Турция значителни суми за достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната инфраструктура, като договорът е в сила от началото на 2023 г.
11:27 01.10.2025
22 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
11:28 01.10.2025
23 Счетоводителя
11:29 01.10.2025
24 Е как кой -
11:30 01.10.2025
25 Майтап
11:31 01.10.2025
26 Барселона
11:34 01.10.2025
28 Ами нормално е
11:41 01.10.2025
29 Промяна
11:41 01.10.2025
31 Ами това е истината
11:43 01.10.2025
32 Радев да я плаща
11:45 01.10.2025
33 Ехалето
11:51 01.10.2025
34 иленку
12:04 01.10.2025