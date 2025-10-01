Новини
Кой ще плати сметката за "Боташ"

1 Октомври, 2025 10:47 1 600 34

По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем

Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Това каза бившият зам.-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS за договора с турската енергийна компания “Боташ”.

По думите на премиера Росен Желязков той струва 6 млрд. лева на страната ни и поставя под риск от неплатежоспособност “Булгаргаз”. Според него казусът поставя въпроса до колко дългосрочни решения могат да се взимат от правителства с много кратък мандат. Вицепрезидентът Илияна Йотова върна топката, критикувайки работата на управляващите относно енергийната стратегия.

“Мисля, че е крайно време управляващите да си намерят нова дъвка. Стига с тези измислени тези. Все повече и повече експерти казват, че единствената надежда при затваряне на “Турски поток” остава този договор, за да може да получава Сърбия, която не е член на ЕС, Унгария и Словакия природен газ, който ще спре, когато се прекрати този договор”, коментира бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков.

“Той става рентабилен с неговото използване. То беше спряно изкуствено веднага, след като служебното правителство подаде оставка, защото беше обявено едно много голямо проучване за капацитет във връзка с тези 13 години”, обясни той.

По думите му като не се използва договора, няма как да не задлъжнеем.

“Съгласен съм, че прекалено се политизира темата, но чисто от експертна гледна точка няма как да бъде използван този договор. Няма потребление за този газ, който може да бъде взиман през турските терминали. Не съм съгласен, че договорът е спрян изкуствено. Няма как да бъде използван, когато цената му е такава, а има газ на по-ниска цена”, коментира Куюмджиев.

Божков обясни, че има по-евтин газ, но той е руски. “Този от “Боташ” е турски газ, но също е купуван от Русия. 80% от тръбопроводния газ в Турция засега е руски, докато не тръгнат новооткритите находища в Черно море”.

Куюмджиев обясни, че в България може да влиза газ по 5 начина. “Единият е през “Турски поток”, където газът идва от Русия. Всички го знаят. Вторият начин е през гръцкия терминал Ревитуса край Атина. Там никой не знае какъв е газът - много е вероятно да е втечнен газ от САЩ, от Аржентина. Третият начин е през новата връзка с Гърция, където влиза азербайджански газ. Четвъртият начин е чрез тръбопровода в Александруполис. “Булгартрансгаз” притежава 20% от него, но той от година не работи. Петият начин е този договор с “Боташ”. Аз не разбирам защо има пети начин и при това при тези цени. Разтоварването и докарването до България на газа от Ревитуса и Александруполис струва около 5 евро за мегаватчас (MWh), докато само транспортът от турската мрежа струва 9 долара”.

Той обясни, че ако се спре изцяло руският газ, тогава ще има смисъл от “Боташ”.

Според Божков турците трябва да са луди, за да не поставят условията си и то сега, когато е вероятно спирането на руския газ. “Този договор вероятно има някакви възможности да бъде прекратен по чисто технически или юридически причини”.

“В условията на подписване на договора и на вероятността сега да бъде преустановено подаването на руски газ все по-ясно става защо няма клаузи за прекратяване на договора и защо са толкова големи неустойките”, допълни Божков.


  • 1 Пламен

    20 14 Отговор
    Всички българи ще платят сметката на Радев.

    10:52 01.10.2025

  • 2 Българин 🇧🇬

    25 11 Отговор
    Да платят от Атлантическия клуб и натовските министри ! Нали не искаха руски газ . А сега ще купуваме прескъп , пак Руски , но оскъпен от Турция , и Руски , но втечнен и оскъпен от американците .

    Коментиран от #10, #17

    10:54 01.10.2025

  • 3 Този договор

    11 3 Отговор
    Още не е публикуван и коментираме нещо за което нямаме информация

    Коментиран от #7

    10:54 01.10.2025

  • 4 Време е за истината хора

    5 4 Отговор
    ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    Коментиран от #12

    10:56 01.10.2025

  • 5 Ахаха

    11 3 Отговор
    Турски газ, ама пак купен от Русия. Е браво!

    10:57 01.10.2025

  • 6 провинциалист

    14 5 Отговор
    Ми то и с чертежите на самолетчетата е така. Ко прайм?

    10:58 01.10.2025

  • 7 Елементарно , бе Уотсън !

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Този договор":

    Нашите "евроатлантици" са се навели на турските си господари от натото : " Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв." За целия срок - 6 милиарДа !

    10:58 01.10.2025

  • 8 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор
    И какво излиза, Радев заложи България за да може американците или някой от партньорите (марионетките) им от Близкия Изток да ни продават газ през Боташ?

    11:02 01.10.2025

  • 9 Който плати

    9 3 Отговор
    за 7 и 8 блок на Козлодуй 60 милиарда лева. Който за работен проект, а не технически за 7 и 8-ми блок плати ЕДИН МИЛИАРД лева. На село една чешма не можеш да построиш на ниво работен проект. Който плати глобите за Белене. Който плати неподходящо гориво в пъти по скъпо и амортизиращо 5-ти блок на АЕЦ, с по-ниско КПД. Който подари за 6 милиарда лева безплатен ток на УКР. и Молдова за 2 години, а купува най-скъп ток на борсата в ЕС. Който плаща данък въздух 130 лева на мегаватчас, квоти ЕС. Който ще даде десет милиарда лева за израждане на хранилище за ОЯГ, и става ядрено б у н и щ е на Балканите.. Който плати с 30-40% газ и плати ЕДИН МИЛИАРД ЕВРО 2022 от април до декември за втечнен газ, според Делян Добрев . Който беше изпратен на борса ток и газ. На който 2 пъти в годината му повишават ток, вода, газ, петрол. Този същият ще плати. Сиреч, Народът.

    Коментиран от #11

    11:02 01.10.2025

  • 10 Aлфа Bълкът

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":

    Оня магистър по стратегически проучвания от Максуел, бая им го нахендри на руснаците.

    11:05 01.10.2025

  • 11 Българин 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Който плати":

    Ами , те затова съм казал в ком.2 , ама и медии и "журналисти" , дето ги крепят 35 години и им осигуряват електората с мисирщините си , и те заслужават наказание .

    11:10 01.10.2025

  • 12 604

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Време е за истината хора":

    И кът съ замислим ко ве..сдадена теретория РАЯ!

    11:10 01.10.2025

  • 13 Как кой

    4 0 Отговор
    Офсете ще плащат и ще блеят даже

    11:11 01.10.2025

  • 14 Боко

    5 0 Отговор
    Крадене крадене крадене

    11:11 01.10.2025

  • 15 Който ще

    5 0 Отговор
    Върне парите на КТБ!

    11:20 01.10.2025

  • 16 БОТАШ е прокси

    8 7 Отговор
    Всеки ден България плаща един милион лева на Москва, с които тя плаща заплатите на руските убийци в Украйна.

    11:21 01.10.2025

  • 17 Kaлпазанин

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":

    А не е ли време да изметем всичкия боклук

    Коментиран от #18

    11:22 01.10.2025

  • 18 Как

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Kaлпазанин":

    Офсете само блеят ,те не могат да хапят

    11:24 01.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 старата и немодерна енергетика и старите

    1 0 Отговор
    експерти не си помогнаха с годините . с милярди дългове . без нови технологии . срам не срам парно и газпром пред фалит а директорите с по 15-16 милиона на година взятки . да не взимат заплати . и на експерта да не му плащат . даряват парите за дълговете . то безплатно ако бяха газифицирали софето пак по евтино щеше . и без 200 борда на директори . логика .

    11:26 01.10.2025

  • 21 Боташ е прокси

    1 0 Отговор
    Румен Радев се е срещал с ръководството на Газпром в Истанбул на 9 декември 2022 г. Срещата е била в двореца „Вахдеттин“ в Истанбул. На същата дата турският президент Реджеп Тайип Ердоган е имал отделна среща с президента на Газпром Алексей Милер. По време на срещата между Радев и Ердоган са обсъждани въпроси като миграционния натиск, икономическото и енергийното сътрудничество, като темата за газовите доставки е била част от разговора.

    Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "БОТАШ" е подписан на 24 декември 2022 г. в Турция. Това предварително споразумение е било постигнато след преговори и срещи в Истанбул на 22 и 24 декември 2022 г. и включва тристранно споразумение между "Булгаргаз", "БОТАШ" и "Булгартрансгаз" за срок от 13 години. По договора България плаща на Турция значителни суми за достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната инфраструктура, като договорът е в сила от началото на 2023 г.

    11:27 01.10.2025

  • 22 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    3 5 Отговор
    Кой ще плаща изтеглените от вас 17 милиарда,които вече ги опапахте!

    11:28 01.10.2025

  • 23 Счетоводителя

    1 2 Отговор
    Как кой?... простият български народ

    11:29 01.10.2025

  • 24 Е как кой -

    0 1 Отговор
    ОБЩАТА ...

    11:30 01.10.2025

  • 25 Майтап

    2 1 Отговор
    Територията без газ има най-много газови експерти на глава от племето.

    11:31 01.10.2025

  • 26 Барселона

    2 2 Отговор
    От чекмеджето на тиквата има поне за 1000 години.

    11:34 01.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами нормално е

    2 5 Отговор
    Да платят атлантенцата, дори със закъснение Румелия

    11:41 01.10.2025

  • 29 Промяна

    8 1 Отговор
    РАДЕВ КРАДЕЦ И НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ ОЩЕТИЛ ДОСЕГА БЪЛГАРИЯ С НАД 6 МИЛИАРДА ИЗТИЧА МАНДАТА И ВЛИЗА В ЗАТВОРА ПРО РУСКИ ШПИОНИН

    11:41 01.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами това е истината

    1 1 Отговор
    Поне 80% от тръбопроводния газ в Турция си е руски

    11:43 01.10.2025

  • 32 Радев да я плаща

    6 0 Отговор
    Радев да я плаща или да влиза в затвора.

    11:45 01.10.2025

  • 33 Ехалето

    0 1 Отговор
    Племето естествено.

    11:51 01.10.2025

  • 34 иленку

    0 0 Отговор
    на филе Елена

    12:04 01.10.2025

