Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на „Автомобилна администрация“

Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на „Автомобилна администрация“

1 Октомври, 2025 11:06 1 356 30

  • делян пеевски-
  • бойко борисов

Той подчерта, че от  "ДПС - Ново начало" са категорично против вдигането на данъци - една от препоръките, която представители на Международния валутен фонд отправиха по време на посещението си у нас по-рано този месец

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е обсъдил закриването на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.

"По тази тема подкрепям г-н Борсиов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо", заяви Пеевски в кулоарите на парламнета и допълни, че е възможно агенцията да стане част от структурата на Министерството на вътрешните работи.

Той коментира и опасенията на опозицията за дупка в бюджета:

"Крадците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет, защото те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев".

Той подчерта, че от "ДПС - Ново начало" са категорично против вдигането на данъци - една от препоръките, която представители на Международния валутен фонд отправиха по време на посещението си у нас по-рано този месец.

"Да се захващат да работят приходна агенция, митници и да си свършат работата", заяви Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дидо

    32 2 Отговор
    ГЕРБ не подкрепиха предложението за комисия срещу Сорос!

    11:09 01.10.2025

  • 2 Територията

    45 4 Отговор
    Прасето какво обсъжда с Тиквата, след като не е в коалицията!?!

    11:09 01.10.2025

  • 3 Софиянеца

    27 3 Отговор
    Главното Д се върна от Дубай и вече е на работа. А вие пристигнахте ли в офиса и работите ли като "Голямото Д" или пляскате пасианси?

    11:09 01.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    🐷 си прави каквото иска.

    11:10 01.10.2025

  • 5 Мания за величие

    25 6 Отговор
    Кои сте, че ще откривате и ще закривате? Има си органи за това, бе представители на фауната. Най- нисш вид!

    11:13 01.10.2025

  • 6 Хаха

    30 3 Отговор
    Лицемерното 🐷-расе имитира дейност, като закрие Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и я преоткрие с друго име, като например "Администрация на автомобилите", сложи силно зависими от него за началници и.... естествено същия персонал от предишната, щото няма как да внесе кадри от Узбекистан например!
    Както се казва - нов б.рдак със стари к.

    11:13 01.10.2025

  • 7 Уааау ,двама обикновени депутати

    29 5 Отговор
    Ще закриват нещо си?

    Коментиран от #25

    11:15 01.10.2025

  • 8 Ялчин

    31 3 Отговор
    Този престъпник до кога ще го търпите бе хора?!!!

    11:17 01.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 много са на клона

    13 0 Отговор
    администрации , дирекции , катаджиици , напове, държавни и частни камьони и автобуси . а и все не им стигат хора . може и по зле . но ако са доволни от заплатите, а от почерпки изкарат 50-90 бона е доста добре . ще има и други желаещи . в европа е така .

    11:21 01.10.2025

  • 11 БАЙ СТАВРИ

    18 2 Отговор
    ВИЕ ЗАКРИХТЕ ДЪРЖАВАТА ,ТА ДАИ .ВСИЧКО ПРАВИТЕ ДА ВИ Е УГОДНО ПОВЕЧЕ ДА УГРАБВАТЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПУМИАРИ ДОЛНИ.

    11:21 01.10.2025

  • 12 Хмм

    14 1 Отговор
    бърза да се обади, да не му отнеме борисов първенството

    11:24 01.10.2025

  • 13 Гост

    14 3 Отговор
    Кога го обсъдихте? В леглото докато заспивахте снощи???? 😅

    11:24 01.10.2025

  • 14 „Е СЕГА ВЕЧЕ МЕ СПЕЧЕЛИ”

    7 2 Отговор
    ТЕЛК/ДАИ....и пр. = ОПГ...☝ ЗАКРИВАЙ..👍

    11:26 01.10.2025

  • 15 двамата

    12 0 Отговор
    корумпирани престъпника се изказаха за закриване намериха други да пълнят чекмеджето в БЕЛЕНЕ м-м-а им

    11:28 01.10.2025

  • 16 Да така е

    12 5 Отговор
    Интересно как за няколко месеца ППтата ограбиха митниците да се смееш ли да плачеш ли. Всъщност да, трябва най-накрая у нас да се направи една независима проверка на тези така рязко забогатели Прокопиевци, Диляновци, Кокорчовци други Дерибеи с участието и на външни правоприлагащи структури. Това рязко забогатяване на наши съграждани чрез политиката и тези заемащи държавни постове говори показателно, какво става с държавността. То и за това надолу настъпва хаус и неспазване на законите. Примера е ясен.

    11:30 01.10.2025

  • 17 Психодинспансер

    10 3 Отговор
    В качеството си на какви обсъждате този въпрос с т.н.лице Борисов!

    11:31 01.10.2025

  • 18 кратун

    4 1 Отговор
    ея ц игуч къде емагазина

    11:32 01.10.2025

  • 19 БАЙ СТАВРИ

    9 2 Отговор
    Гусин ШКЕМБЕ ДОМУЗ ко ши правиш новия шеф на ДАЙ Силистра които назначи преди два дни .У Варна ТИМ и други транспортни фирми ревнаха от него.

    11:33 01.10.2025

  • 20 Тоест да гушне и тях като станат част от

    10 0 Отговор
    Структурите на вътрешните работи аха ясно.

    11:33 01.10.2025

  • 21 име

    7 1 Отговор
    Cвинятa го раздава като ранната тиква, мисли си че ще заблуди някой, като се напъва и ходи като пожарникар след всеки скандал да ръси акъл и да се прави на загрижен.

    11:35 01.10.2025

  • 22 Двата Толупа Кръстните Отци на

    6 3 Отговор
    ДС Мафията в България.

    11:35 01.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Отивам на Стрелбището, ценоразписа

    4 1 Отговор
    за Мишена Толуп, 10 €€ Милиона Евро!😁

    11:37 01.10.2025

  • 25 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Уааау ,двама обикновени депутати":

    "двама обикновени депутати Ще закриват нещо си?" - хич не са обикновени. Единия може с помощта на реколтата от боб да осигури газовите запаси за страната. Другият си е задавал въпроса "to loop or not to loop" и си е отговарял.

    11:37 01.10.2025

  • 26 таксиджия 🚖

    3 5 Отговор
    Тук е прав и за двете. Закривай хранилката на мутрите във униформи и запазване на сегашните данъци.

    Браво Шиши, замислям се да гласувам за теб! 🇧🇬

    11:40 01.10.2025

  • 27 Но Ценоразписа за Двойна Толуп Мишена

    3 1 Отговор
    Скача незнайно защо на 50 €€ Милиона Евро?😁
    Цените са Нагоре Всеки Изминал Ден!😁🧳💼😁

    11:41 01.10.2025

  • 28 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Премиер 1 и Премиер 2

    11:55 01.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сталин до Благо

    0 0 Отговор
    Бил бий человек а статья найдется

    12:13 01.10.2025

