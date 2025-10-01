Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на „Автомобилна администрация“

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е обсъдил закриването на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.
"По тази тема подкрепям г-н Борсиов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо", заяви Пеевски в кулоарите на парламнета и допълни, че е възможно агенцията да стане част от структурата на Министерството на вътрешните работи.
Той коментира и опасенията на опозицията за дупка в бюджета:
"Крадците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет, защото те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев".
Той подчерта, че от "ДПС - Ново начало" са категорично против вдигането на данъци - една от препоръките, която представители на Международния валутен фонд отправиха по време на посещението си у нас по-рано този месец.
"Да се захващат да работят приходна агенция, митници и да си свършат работата", заяви Пеевски.
Както се казва - нов б.рдак със стари к.
Коментиран от #25
До коментар #7 от "Уааау ,двама обикновени депутати":"двама обикновени депутати Ще закриват нещо си?" - хич не са обикновени. Единия може с помощта на реколтата от боб да осигури газовите запаси за страната. Другият си е задавал въпроса "to loop or not to loop" и си е отговарял.
Браво Шиши, замислям се да гласувам за теб! 🇧🇬
Цените са Нагоре Всеки Изминал Ден!😁🧳💼😁
