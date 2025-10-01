Новини
Христина Христова: Съществува си опасността да надвишим границите, които бяха заложени за дефицита

1 Октомври, 2025 11:38 375 4

Трябва смело да се преразгледа политиката на възнаграждения, каза и председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев.

Христина Христова: Съществува си опасността да надвишим границите, които бяха заложени за дефицита - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябва смело да се преразгледа политиката на възнаграждения. Това каза в ефира на "Твоят ден" по NovaNews председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Румен Радев.

"Министерството на финансите се опита да преструктурира някои от своите дългови позиции. Замени вътрешни дългови позиции с външен дълг, използвайки конюнктура и по-доброто приемане на страната ни, след като стана ясна датата на присъединяване към еврозоната. Но това са превантивни временни мерки", коментира Радев.

"Още когато се правеше бюджетът за 2025 година беше ясно, че е направен с голямо напрежение, особено на възможностите за събираемост на данъци. Нека приемем, че наистина бяха огромни усилия да се отговори на тези критерии за еврозоната. Съществува си опасността да надвишим тези граници, които бяха заложени за дефицита", каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова.

"Румънският сценарий от доста години се подготвя. Облагане на пенсиите с данъци и здравна осигуровка, замразяване на доходи. Това звучи страшно. Много издания написаха, че навярно Румъния ще трябва да вземе заем от МФВ, което е лоша работа. Не мисля, че при нас съществуват такива показатели. Към полугодието се беше оформил дефицит около 40% от заложения. Мисля, че ще се търсят начини", каза Христова.

Според нея съществуват два проблема. Единият е как ще завършим бюджетната година, а другият - какво ще направим с новия бюджет, за да не се случва това, което сега ни създава грижи.

По думите на Радев рискът за неизпълнение на бюджета е висок. "Към юли месец дефицитът е почти 4,3 млрд. лева. Това е 1,98% от БВП. Ние сме над тези 40%. Ако се погледне структурата вътре, се вижда основният дефект. Той не е в стремежа ни да наместим нещата в процедурата по кандидатстване и получаване на позитивен конвергентен доклад, а заради агресивните възнаграждения в силовите сектори без да получим какъвто и да е резултат или качество".

"Тези разходи за труд са основната причина. Вярно е, те доведоха, покрай увеличените разходи за труд и по-високите възнаграждения, и на съответните приходи по доходен данък, приноси към осигурителната система. Но това е порок и доведе до големите дефицити", коментира Радев.

"За да не стигаме до негативите на румънския сценарии се мислят различни варианти - увеличаване на осигуровки, осигурителна тежест, увеличаване на данъци, директни данъчни ставки. Може просто да се пристъпи към нещо, към което пристъпиха румънците, след като изпуснаха нещата - поне временно замразяване на възнагражденията в публичния сектор", обясни той.

Според Радев има системи, които са недофинансирани и има драстично изоставане в доходи. "Този баланс в секторите така и не се достигна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    3 0 Отговор
    вЕрно ли? Ми то нямаше вариант да се остане в тези граници.

    11:39 01.10.2025

  • 2 Тропанчо

    3 0 Отговор
    Пренапрегнахте всичко заради еврото и сега дай да замразяваме. А изкуствената инфлация лети из облаците. Какъв беше този зор за това евро? Можеше да почака няколко години за да се стабилизира икономиката ако въобще е възможно с тези управляващи. Сега ни чака мизерия и заеми.

    Коментиран от #3

    11:46 01.10.2025

  • 3 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тропанчо":

    "Какъв беше този зор за това евро?" - Николай Василев: Уважаеми зрители, ще има забогатяване в еврозоната (бтв новините, Предавания - Тази сутрин, Публикувано в 09:46 ч. 04.06.2025 г.)

    11:56 01.10.2025

  • 4 Качалин

    0 0 Отговор
    Като са некадърни управляващите най-лесно е да се вземе от народа. Никакви усилия да се облекчи икономиката и да дава повече продукция която генерира пари. Изяждаме всичко защото внасяме храни а не си ги произвеждаме. Дори малкото производство е неконкурентно защото минава през прекупвачи. Огромна администрация и служби които не внасят осигуровки, фалшиви ТЕЛК за стотици хиляди, погазване на закона когато деца които получават детски раждат деца които също получават детски и още много необмислени разходи. Но това е електорат! И заради него тези които работят пак се канят да ги натоварят. Щели да облагат пенсиите с данък и здравни осигуровки? Докъде я докарахте драги? Помислете за производство а не за данъци но за това трябва акъл. И къде е казано, че всичко трябва да е частно? Държавата е изоставила всичко и се надява на брашнения чувал! Защо държавата да не открива предприятия които да произвеждат? Видя се, че частниците не са добри стопани, трябва нещо да ги осъзнае. Луксозни имоти, скъпи коли, любовници и разни са загубени пари дадени в чужбина а не инвестирани тук.
    Пенсиите били високи, ми това са реалните пари в обръщение. Пенсионера ги връща за храни, лекарства, сметки, не ги харчи навън. Не става само с тупане на брашнения чувал!!!

    12:02 01.10.2025

