Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген

1 Октомври, 2025 14:36 740 44

Акцент в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата и допълнителна подкрепа за Украйна

Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген - 1
Снимка: МС
Снимка: МС

Министър-председателят Росен Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Премиерът бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.

Очаква се държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз да дискутират отбранителната готовност на ЕС и Украйна в контекста на зачестилите инциденти с нарушения на въздушното пространство на някои държави членки. Фокус в заседанието ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместно придобиване на способности и подкрепа за държавите по Източния фланг и осигуряване на ефективен политически обзор и координация между държавите.

Акцент в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата и допълнителна подкрепа за Украйна за постигане на справедлив и траен мир. Очаква се да бъде поставен фокус върху устойчивия и предвидим характер на европейската помощ за Украйна, в т.ч. подкрепата за въоръжените сили на страната и продължаване на натиска върху Русия, включително чрез разширяване на ограничителните мерки. Напредъкът на Украйна по пътя на европейската интеграция също следва да бъде засегнат по време на заседанието.


  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    101 ви алпийски полк е в в Румъния и тренира заедно с румънците на границата с Украйна.

    Коментиран от #6, #22, #31

    14:38 01.10.2025

  • 2 Промяна

    5 6 Отговор
    Желязков пътува с граждански полет

    Коментиран от #7

    14:42 01.10.2025

  • 3 Цвете

    24 1 Отговор
    ТОЗИ ЗАЩО ХОДИ ОЩЕ НА РАБОТА???? ДА СЕ МАХА И РАЗКАЗВА НА ДЪЛГО И ШИРОКО, ОТДЕ ИМА ТОЛКОВА МНОГО КИНТИ?????? ДРУГИЯТ, КОЙТО Е НА ПЪТ ДА ЗАБРАВИ ЗА ВИНАГИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е СЛАВЧО, УЧИНДОЛСКИ ОТ " НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА " .ЧАО И НА ДВАМЦАТА. ПО ПЪТЕН ВЯТЪР. ГЛЕДАЙТЕ ДА СИ " ДЕЛНЕТЕ " ,ЗАХЛЕБЕНОТО ОТ НАС, ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ. 🙈🙉🙊🤛👎🤛👎🤛👎

    14:43 01.10.2025

  • 4 Срам за България!

    27 1 Отговор
    Кой му плаща пътуванията на това недоразумение?

    14:44 01.10.2025

  • 5 Цвете

    11 1 Отговор
    14:44 01.10.2025

  • 6 И това ще стане!

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руснаците пуснаха в готовност 5000 бр. Орешник, чакат ги!

    14:46 01.10.2025

  • 7 Защото

    20 1 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    правителствения самолет летя до Истанбул и обратно , за волейболистите , гордост за България ! Иначе щеше да се разположи в правителствения като пет пари в кисия и с него да пътува до Дания за НЕФОРМАЛНАТА среща и да се върне !

    14:49 01.10.2025

  • 8 Гръч

    21 1 Отговор
    Дрсльо блхарски

    14:51 01.10.2025

  • 9 а бее ........

    28 1 Отговор
    кой го го интересува тази гнида къде е

    14:53 01.10.2025

  • 10 456

    14 1 Отговор
    Кажете го ясно: срещата е за да отпадне ветото.
    Приеме ли се ,оттук нататък малките държави стават формалност.
    Осрайна и макетата ще влязат през парадния вход ,без да са изпълнили критерии .

    14:55 01.10.2025

  • 11 И какво е това

    18 1 Отговор
    "Неформална среща"? На фалшивите "лидери" някоя седянка вероятно. А мормони ще има ли?

    14:57 01.10.2025

  • 12 ХА ХА ХА

    11 1 Отговор
    ВОДОПАДА НИ ДАВИ С СЛУГИНАЖА СИ ЗА ДА СПАСЯВА ПАТРОНАЖИТЕ СИ.

    14:57 01.10.2025

  • 13 ГЕРБ махайте се!

    14 1 Отговор
    Желязков обича да пътува!
    Желязков оцича да се снима!

    14:57 01.10.2025

  • 14 Питам само?!

    18 1 Отговор
    Кога Прокуратурата ще Разследва Росен Водопада за Конфликт на Интереси?!

    14:59 01.10.2025

  • 15 Стига пиар!

    15 1 Отговор
    Аман от снимки, аман от пътувания, аман от пози и театър!
    Народът има нужда от реални резултати, не от всичщо това!

    15:00 01.10.2025

  • 16 Възмутен

    15 1 Отговор
    Росен Желязков обича да пътува. Обича да се снима. За жалост – не обича да обяснява. Нито за водопада, нито за „конфликта“, нито за парите. Управлението не е туризъм, а отговорност.
    📸✈️🤐

    15:01 01.10.2025

  • 17 6нтщ5ж

    11 1 Отговор
    Желязков лети, снима се и мълчи. Снимките са публични, но парите – не. Хотелите извират, обяснения – няма. Властта пак си мисли, че PR покрива корупция. Няма да стане.

    15:02 01.10.2025

  • 18 Росене, Росене, поеми отговорност!

    12 1 Отговор
    Проблем е, че не отговаря. В държава с крехко доверие, властта дължи прозрачност – особено когато около нея падат водопади от съмнения.

    15:03 01.10.2025

  • 19 Росен Желязков е за разследване!!!

    14 1 Отговор
    Росен Желязков – министър на снимките и премиер на пътешествията. От водопада до парламента – все фотогеничен. Само едно не му се отдава: да дава обяснения. А ние чакаме отговори, не кадри.

    15:04 01.10.2025

  • 20 Тома

    7 1 Отговор
    Аз съм готов да пратя войници в Украйна само да не ме разследват за хотела с водопада казал роско в Дания

    15:05 01.10.2025

  • 21 Какъв го дири

    11 1 Отговор
    Тоя нещастник там??

    15:05 01.10.2025

  • 22 Русия

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тренират как по бързо да си изкопаят гробовете,защото това което ще застигне горките войници изпратени там от фашисти и ционисти ще е мигновено !!!

    15:05 01.10.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    По времето на соца съм се сношавал с датчанки на Слънчака, но не толкова грозни.

    Коментиран от #27

    15:06 01.10.2025

  • 24 ШЕФА

    11 1 Отговор
    Сигурни ли сте че тоя престъпник е там,а това не е восъчна фигура както се снима с Тръмп и Мелания в Ню Йорк ?

    15:07 01.10.2025

  • 25 Анонимен

    10 1 Отговор
    Айде пак изгоряхме. Кой знае на какво ще се съгласи този път в загробването на България. Толкова ли няма един политик, който да защити националния интерес.

    15:08 01.10.2025

  • 26 Желязков пристигна при

    9 1 Отговор
    засилени мерки за сигурност, след като неидентифицирани дронове затвориха датски летища и прелетяха близо до военни обекти в страната.
    Все още не е посочен окончателно виновникът......но дЖилезку е пристигнал . .

    15:09 01.10.2025

  • 27 Лично ти си се сношавал

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Ама с нещо друго ....

    15:10 01.10.2025

  • 28 Цвете

    6 1 Отговор
    15:10 01.10.2025

  • 29 Роден в НРБ

    7 1 Отговор
    Там да си остане, баклука

    15:11 01.10.2025

  • 30 Ива

    8 1 Отговор
    Украйна трябва ли да ни интересува ?Кога тези ще поставят проблемите на държавите членки на ЕС на дневен ред ?

    15:12 01.10.2025

  • 31 Умирам от смях

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    какъв полк? Тва е 101ви баталион

    15:12 01.10.2025

  • 32 Колко неадекватен трябва да си верно

    5 2 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел....

    15:12 01.10.2025

  • 33 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Ей това е то--"цвега на нацията"!

    15:13 01.10.2025

  • 35 Цвете

    4 1 Отговор
    15:15 01.10.2025

  • 36 Желязков е нелегетимен

    7 0 Отговор
    С купени гласове, Не можеш да представляваш България, недовършен интелект !
    Хотел- водопад, БУМЧО!

    15:17 01.10.2025

  • 37 Пълен неадекватник, позор за България

    6 0 Отговор
    Няма какво друго да се каже за това същество

    15:17 01.10.2025

  • 38 Вика му се "пакетаж"

    5 0 Отговор
    Оплътняване на доставката. Денко и Кретинел бяха същите

    15:20 01.10.2025

  • 39 Перо

    6 0 Отговор
    Акцент в дискусията ще бъде участие на БГ с парична помощ и муниции, чрез кредити за населението!

    15:21 01.10.2025

  • 40 Пантагрюел

    3 0 Отговор
    Този служител на Украйна ,от снимката,защо си получава заплатата от българския бюджет?

    15:25 01.10.2025

  • 41 Тиква

    3 0 Отговор
    Охо,каква муцуна, интелект на хиена,добре се влива във фашистката гейропа.

    15:26 01.10.2025

  • 42 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    Тежка е ,,царската корона" на Дзелязков.И изтощителна.
    Ръкостискаш се тоя,ръкостискаш се с оня.Вечер без душа остава от умора.А и трябва да следиш кое парче от Родината си продал,на кого,да не продадеш два пъти едно и също на различни приятели...

    15:30 01.10.2025

  • 43 колю надървения

    1 0 Отговор
    рогоноско ,да не забравиш да се снимаш с Рагнар ,маатиубитак

    15:33 01.10.2025

  • 44 гошо

    0 0 Отговор
    На сламения човек някой път като му набият пръта отзад и се вее на полето на родната и друга политика цял мандат.Господарят му дебелее и говори глупости/както обикновено/.

    15:38 01.10.2025

