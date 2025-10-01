Министър-председателят Росен Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Премиерът бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.
Очаква се държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз да дискутират отбранителната готовност на ЕС и Украйна в контекста на зачестилите инциденти с нарушения на въздушното пространство на някои държави членки. Фокус в заседанието ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместно придобиване на способности и подкрепа за държавите по Източния фланг и осигуряване на ефективен политически обзор и координация между държавите.
Акцент в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата и допълнителна подкрепа за Украйна за постигане на справедлив и траен мир. Очаква се да бъде поставен фокус върху устойчивия и предвидим характер на европейската помощ за Украйна, в т.ч. подкрепата за въоръжените сили на страната и продължаване на натиска върху Русия, включително чрез разширяване на ограничителните мерки. Напредъкът на Украйна по пътя на европейската интеграция също следва да бъде засегнат по време на заседанието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
