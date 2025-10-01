НСИ съобщи колко е населението на България към 31 декември 2024 г.

Населението на България е 6 437 360 души към 31 декември 2024 г., сочат данни от новата публикация на Националния статистически институт (НСИ) "Население и демографски процеси 2024", съобщи НСИ на страницата си във Фейсбук.
В сравнение с 2023 г. населението на страната намалява с 8121 души, или с 0,13 на сто.
Мъжете са 3 095 140 (48,1 на сто), а жените - 3 342 220 (51,9 на сто), или на 1000 мъже се падат 1080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.
Към 31 декември 2023 г. населението на България е било 6 445 481 души. В сравнение с 2022 г. населението намалява с 2229 души, или с 0,03 на сто, сочи справка в НСИ.
През изминалата година живородените деца в страната са 53 428. Децата до 15 години са 901 843, или 14 на сто от общия брой на населението.
Броят на починалите през 2024 г. е 100 736.
В градовете живеят 4 744 111 души, или 73,7% от населението, а в селата - 1 693 249 души (26,3% от населението на страната).
Най-малка по население е област Видин със 70 542 души, а най-голяма е област София (столица) - с 1 295 931 души.
