Новини
България »
НСИ съобщи колко е населението на България към 31 декември 2024 г.

НСИ съобщи колко е населението на България към 31 декември 2024 г.

1 Октомври, 2025 16:16 1 436 30

  • население-
  • българия

Мъжете са 3 095 140 (48,1 на сто), а жените - 3 342 220 (51,9 на сто), или на 1000 мъже се падат 1080 жени

НСИ съобщи колко е населението на България към 31 декември 2024 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Населението на България е 6 437 360 души към 31 декември 2024 г., сочат данни от новата публикация на Националния статистически институт (НСИ) "Население и демографски процеси 2024", съобщи НСИ на страницата си във Фейсбук.

В сравнение с 2023 г. населението на страната намалява с 8121 души, или с 0,13 на сто.

Мъжете са 3 095 140 (48,1 на сто), а жените - 3 342 220 (51,9 на сто), или на 1000 мъже се падат 1080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Към 31 декември 2023 г. населението на България е било 6 445 481 души. В сравнение с 2022 г. населението намалява с 2229 души, или с 0,03 на сто, сочи справка в НСИ.

През изминалата година живородените деца в страната са 53 428. Децата до 15 години са 901 843, или 14 на сто от общия брой на населението.

Броят на починалите през 2024 г. е 100 736.

В градовете живеят 4 744 111 души, или 73,7% от населението, а в селата - 1 693 249 души (26,3% от населението на страната).

Най-малка по население е област Видин със 70 542 души, а най-голяма е област София (столица) - с 1 295 931 души.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Всеки час българите намаляваме с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.

    Коментиран от #5, #6

    16:18 01.10.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    28 0 Отговор
    5 млн пълнолетни а в избирателните секции са 6 500 000.

    16:20 01.10.2025

  • 3 Няма статистика

    15 1 Отговор
    От тези 6 млн. и половина, колко единици са добре с главите.

    16:21 01.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Линда

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия намалява на секунда с толкова

    16:22 01.10.2025

  • 6 Костадин Костадинов

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз съм ром.

    Коментиран от #9, #19

    16:23 01.10.2025

  • 7 дфбхсртн

    20 0 Отговор
    родени 53 000, починали 100 000 или - 47 000 за година, обаче иначе населението било намаляло само с 8 000!!!!! Искат да кажат, че има положителна емиграция от около 40 000 за година???? ПЪЛЕН АБСУРД!!!!

    Коментиран от #16

    16:23 01.10.2025

  • 8 Искаме разбивка, толкова Пенсионери,

    13 0 Отговор
    толкова Сигани, толкова Турци, толкова Евреи, толкова Власи, толкова Българи, толкова Емигранти от Близкият Изток?
    Айде моля, давайте?
    Ако някой от Форума може да каже също, да казва?

    16:24 01.10.2025

  • 9 Инспектор Гаджет

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Костадин Костадинов":

    А бе, най обикновен циганин си.

    16:25 01.10.2025

  • 10 Българско сърце

    16 0 Отговор
    Статистически аз и семейството ми живеем в България, но от 10 години живеем извън страната. Има хиляди като нас ако не и повече. Реалната бройка е доста по-малка.

    Коментиран от #17

    16:25 01.10.2025

  • 11 Асенчо Василев

    7 3 Отговор
    Е как така само мъже и жени има в България.За какво пищяхме толкова на прайда.

    16:25 01.10.2025

  • 12 Д-р Николай Михайлов

    15 1 Отговор
    НСИ е една лъжовна институция. По данни на цРУ, сме не повече от 5 милиона. 6 може да сме , ако броим кучетата и котките. Колкото годишната инфлация е 3 процента, толкова и ние сме 6.4 милиона.

    Коментиран от #18

    16:25 01.10.2025

  • 13 Пилотът Гошу

    7 0 Отговор
    Мхм, барабар с тея в чужбина, защото имат постоянен адрес... Стопяваме се и това е...

    16:33 01.10.2025

  • 14 гупости

    2 0 Отговор
    пада ли се 1080 жени на 1000 мъже дрън та прас. Има половин милион баби вдовици

    16:34 01.10.2025

  • 15 Така е

    3 0 Отговор
    6,4 е добре. Няма разбивка . Какви точно . Пренаселване няма. Какви са населените . Много помаци, малцинства. Рода с гърци, македонци, турци. С колко се е увеличило населението от 2018 г. От тогава е инфлацията. Тока за бизнеса по 5 . Парното по 9. Имотите по 4 пъти. Доходите са по 2 . 90 милиарда в банки. По добре ли е .

    16:36 01.10.2025

  • 16 Възраждане

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "дфбхсртн":

    Постоянно се връщат българи несъгласни с джиендърастията в ЕС и неонацизма на НАТО. Затова е такава разликата

    16:38 01.10.2025

  • 17 Шес милиона макс да

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българско сърце":

    живеят в територията, ако сали има и толкова, аз самият смятам да хващам за Европата нищо че съм на 83 г. че тука не се живее?😁

    16:38 01.10.2025

  • 18 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Д-р Николай Михайлов":

    Цитираш ЦРУ,но премълчаваш че данните на КГБ са коренно различни защото живеещите Руснаци в БГ са 300хил.,а те са наши "Братушки",т.е. са си "У дома".

    Коментиран от #23, #25

    16:39 01.10.2025

  • 19 Възраждане

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Костадин Костадинов":

    Смешко, господин Костадинов е най-истинския българин след Левски

    16:39 01.10.2025

  • 20 Сорос

    0 0 Отговор
    Мърдат още .

    16:44 01.10.2025

  • 21 Скръндзи

    3 1 Отговор
    Жените са с 8% повече от мъжете и ПАК не дават за без пари!!!

    16:46 01.10.2025

  • 22 РСМ

    0 3 Отговор
    Долна мизерна циганска държавица населена само с цигани и турци мизернициииииии развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца,

    Коментиран от #28, #29

    16:54 01.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Д-р Николай Михайлов

    2 0 Отговор
    Абе момче, какви глупости говориш и какви руснаци те гонят. Говоря ти за БГ и БГ-М@нго населението.

    16:58 01.10.2025

  • 25 Д-р Николай Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Абе момче, какви глупости говориш и какви руснаци те гонят. Говоря ти за БГ и БГ-М@нго населението.

    16:58 01.10.2025

  • 26 Оня

    1 0 Отговор
    Между населението на България и български граждани има огромна разлика.

    17:00 01.10.2025

  • 27 Рамбо

    2 1 Отговор
    ТКЗКтата убиха българското село. Комунетата взеха земята на селяните и ги превърнаха в хленчещ пролетариат, който само се оплаква, че храната не е истинска но не се връща на село да си произведе истинска.

    Коментиран от #30

    17:00 01.10.2025

  • 28 Млъквай,

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "РСМ":

    циганино от територията! Питър за тебе!

    17:02 01.10.2025

  • 29 Шиптър

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "РСМ":

    за тебе, продажник!

    17:03 01.10.2025

  • 30 Павел Костов

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Рамбо":

    За какви комунета говорим 36 години по-късно ...
    Селото се обезлюди от крадливите "капиталисти - демократи" мен ако питаш ....
    Започвайки от "ликвидационните съвети" на СДС ....

    17:12 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове