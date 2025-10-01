Новини
България »
Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

1 Октомври, 2025 17:07 502 0

  • кфн-
  • забрана-
  • даллбогг: живот и здраве

На 1 юли 2025 година, на дружеството бе наложена забрана да сключва застрахователни договори

Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз.

Решението бе взето днес, 01.10.2025 г., а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

Както е известно, на 1 юли 2025 година, на дружеството бе наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки.

Действието на мярката беше за три месеца, а целта беше да се даде възможност на застрахователя да предприеме всички необходими мерки, с които да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на съответните държави членки, в които извършва дейност.

Налагането на новата забрана е резултат от засиленото сътрудничество на КФН с надзорните органи на държавите членки, в които „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД извършва трансгранична дейност, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Обменът на информация между регулаторите показва, че въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, свързани с оплакванията и опасенията на надзорните органи в приемащите държави членки.

Освен това, в резултат на поредица от надзорни действия и мерки, предприети от страна на КФН, са установени и несъответствия на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД с приложимите регулаторни изисквания към финансовото състояние на застрахователите с право на достъп до единния пазар.

Затова КФН е предприела съответните принудителни административни мерки за постигане на нужните корекции. Това е и причината срокът на действие на новата забрана за осъществяване на трансгранична дейност да бъде определен до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН припомня, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки – Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с EIOPA.

На 29 септември румънският застрахователен надзор ASF реши да забрани на застрахователната компания „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да сключва нови застрахователни договори на територията на Румъния, считано от 1 октомври 2025 г., за неопределен срок.

Забрана за извършване на дейност в Полша по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите бе наложена и от полския надзорен орган KNF за неопределено време, считано от 17 април 2025 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове