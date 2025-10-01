Комисията за финансов надзор наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз.

Решението бе взето днес, 01.10.2025 г., а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

Както е известно, на 1 юли 2025 година, на дружеството бе наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки.

Действието на мярката беше за три месеца, а целта беше да се даде възможност на застрахователя да предприеме всички необходими мерки, с които да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на съответните държави членки, в които извършва дейност.

Налагането на новата забрана е резултат от засиленото сътрудничество на КФН с надзорните органи на държавите членки, в които „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД извършва трансгранична дейност, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Обменът на информация между регулаторите показва, че въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, свързани с оплакванията и опасенията на надзорните органи в приемащите държави членки.

Освен това, в резултат на поредица от надзорни действия и мерки, предприети от страна на КФН, са установени и несъответствия на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД с приложимите регулаторни изисквания към финансовото състояние на застрахователите с право на достъп до единния пазар.

Затова КФН е предприела съответните принудителни административни мерки за постигане на нужните корекции. Това е и причината срокът на действие на новата забрана за осъществяване на трансгранична дейност да бъде определен до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН припомня, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки – Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с EIOPA.

На 29 септември румънският застрахователен надзор ASF реши да забрани на застрахователната компания „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД да сключва нови застрахователни договори на територията на Румъния, считано от 1 октомври 2025 г., за неопределен срок.

Забрана за извършване на дейност в Полша по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите бе наложена и от полския надзорен орган KNF за неопределено време, считано от 17 април 2025 г.