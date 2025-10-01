КЗК ще има правото да изисква данни от телекомите, когато се разследват картели

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Поправките бяха внесени от ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН.

Измененията възлагат на Комисията за защита на конкуренцията да изготвя секторни анализи и във връзка с това да може да прави проверки на място. Досега тя можеше да прибягва до този подход основно при санкционните си производства.

КЗК ще може да изисква данни от телекомите, когато разследва картели. Предвижда се също възможност в хода на проучванията, извършвани от КЗК, да бъдат включени в работния екип външни специалисти, притежаващи професионален опит съобразно обхвата и предмета на производството.

Председателят на КЗК Росен Карадимов аргументира пред депутатите необходимостта от нови правомощия на комисията, като подчерта:

"Горещият въпрос за трафичните данни - трафичните данни са необходими, за да бъдат установени айпи адресите. Ако Народното събрание реши, то може да редуцира обхвата на информацията, която може да получи КЗК. Проблемът опира основно до обществените поръчки. Огромен публичен ресурс, който се разходва. Уеднаквяването на практиката и възможността да се докаже, че от един айпи адрес са тръгнали три или четири оферти към възложителя, е най-сигурното доказателство за тръжна манипулация на обществена поръчка".