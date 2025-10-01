Новини
Кьовеши разкри мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

1 Октомври, 2025 16:50 960 4

  • лаура кьовеши-
  • теодора георгиева-
  • осемте джуджета

Георгиева е временно отстранена от длъжност

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че образуваното дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е заради „сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната ѝ репутация, както и за гарантиране на ефективността на нейните разследвания“.

Преди няколко месеца започна проверката срещу българския магистрат. Аргументите си Кьовеши обяснява в писмо до Съюза на съдиите в България. Там се казва, че безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си.

Отговорът е по повод отправен през април въпрос към Кьовеши за основанията за образуваната тогава административна преписка срещу Георгиева, както и дали тя ще изследва разпространените видеозаписи на предполагаема среща, проведена в процеса на подбор на български представител в Европейската прокуратура в ресторант „Осемте джуджета“, между Георгиева и издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото.

Писма със същият въпрос тогава са били изпратени и до председателя на Народното събрание и до Висшия съдебен съвет. Отговори от българските адресати няма.

„Изглежда Европейската прокуратура и останалите институции на Европейския съюз ще проявяват активност за изясняване на въпроса - могли ли са представители на групи за упражняване на нелегитимно влияние да ръководят процеса на излъчване на български кандидат за европейски прокурор, докато този въпрос изглежда е безразличен за българските институции, които в рамките на тази година трябва да предложат нови кандидати за заемане на длъжността след изтичането през 2026 г. на мандата на Теодора Георгиева“, се казва в позиция на Съюза на съдиите в България, цитирана от БГНЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Очаквания големи но лъжливи!

    4 3 Отговор
    Кьовеши и тя излезе поредната защитничка на кражби и далавери в ЕС!

    16:55 01.10.2025

  • 2 ФЕН

    4 0 Отговор
    кучутата си лаят .....кервана /далаверите си вървят! Народа спи....

    16:55 01.10.2025

  • 3 разследване за всички

    6 0 Отговор
    Цялата Темида в територията ни е зависима от мафията ,и е пази вместо да разследва бандитите !!

    16:57 01.10.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Отговори от председателя на Народното събрание и Висшия съдебен съвет е като са чакате писмо от умрял. Ами те са като ДАИ - всички са с по 43 000 еврака джобни. Нали са в Европа?

    17:13 01.10.2025

