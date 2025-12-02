Новини
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига в България в сряда

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига в България в сряда

2 Декември, 2025 12:39 2 399 53

Тя ще се срещне с министъра на правосъдието Георги Георгиев по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига в България в сряда - 1
Снимка: Архив БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България в сряда, научи NOVA от свои източници. Тя ще се срещне с министъра на правосъдието Георги Георгиев по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София.

По-късно информацията за визитата и планираната среща с министъра на правосъдието беше официално потвърдена от офиса на Европейската прокуратура.

При последното си посещение в София европейският главен прокурор прояви засилен интерес към напредъка в работата по преустройството на сградата на ул. „Раковски“ 134, в която европейските делегирани прокурори трябва да се настанят. Според Кьовеши е изключително важно в една сграда да бъдат обединени всички дейности от компетенциите на делегираните прокурори, така че тяхната работа да бъде максимално обезпечена.


България
  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    29 2 Отговор
    КОГА ЩЕ Е СЛЕДВАЩИЯ ПРОТЕСТ????

    12:40 02.12.2025

  • 2 Шорош

    9 7 Отговор
    Аз я командировах, спешно

    12:40 02.12.2025

  • 3 Искаме променя

    16 5 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    12:40 02.12.2025

  • 5 европиец

    16 1 Отговор
    Дано да влезе в бившия кабинет на Бай Тошо

    12:41 02.12.2025

  • 6 Събирайте си Багажа

    27 2 Отговор
    Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    12:41 02.12.2025

  • 7 Пич

    21 10 Отговор
    Абе да си седи в ЕС и да си съди Урсула !!! Да не ми се прави на умряла мишка и да обикаля тука по банкети !!!

    12:41 02.12.2025

  • 8 Протестите доказват

    35 2 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.

    12:41 02.12.2025

  • 9 Никакви нови избори до като Пеевски

    19 13 Отговор
    Борисов и Радев не бъдат вкарани в затвора, заедно с техните патерици от итн, бсп, Възраждане

    Коментиран от #17

    12:42 02.12.2025

  • 10 Циганин

    12 1 Отговор
    Ако може да се направи един протест при пристигането и, за да се командироват повече полицаи в София, че тук в провинцията сме набелязали няколко обекта за разтоварване.

    12:42 02.12.2025

  • 11 Гьорги Гьоргея

    16 1 Отговор
    И носи два чифта позлатени белезници, размар ХХХL

    12:42 02.12.2025

  • 12 Ама

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ужасяващо е":

    Ти си досадно кретенясал. Като всеки много праззз!

    12:42 02.12.2025

  • 13 питанката

    21 1 Отговор
    НСИ отчете 3 % инафлация , а поиска 30 % увеличение на заплатите .Защо така ?

    12:42 02.12.2025

  • 14 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Прибирай потника, шиши, тиквата, нушето и влади

    12:43 02.12.2025

  • 15 Искали в сряда да гледат за НПО, а?

    5 4 Отговор
    Лаура, шорошка Изаура , не мой са мори.
    Ще изхвърлим всички
    И корумпета
    И шорошлета
    Поняла?
    Кръъъгом

    12:43 02.12.2025

  • 16 Не е грешен той!

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ужасяващо е":

    ПРЕСТАНИ БЕ МАЛКОУМЕН!

    12:43 02.12.2025

  • 17 Точно така

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Никакви нови избори до като Пеевски":

    Радев имаше възможност на няколко пъти чрез служебните правителства да промени нещата, но умишлено ги връщаше на власт, зароби с БОТАШ.
    Народа трябва да остане на улицата до като тия не бъдат вкарани в затвора за години. Новите избори ще ги вкарат отново в парламента

    12:44 02.12.2025

  • 18 гражданин

    12 1 Отговор
    А ТЯ ПЪРВО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ТРЯБВА ДА АРЕСТУВА , ДОРИ И НИЩО ДА НЕ Е НАПРАВИЛ ,САМО ДЕ ЦЕЛУВА РЪКАТА НА КАПОТО !

    12:44 02.12.2025

  • 19 Закъсня, моме романска

    11 1 Отговор
    Ще разчистване
    Да беше по- рано ,можехме да се вържем
    Немаме нужда !!!!
    Оставка!

    12:46 02.12.2025

  • 20 г-н

    10 2 Отговор
    Подкарвай ги Г-жо Кьовеши - магнитският сарафов,боко-мутрата и портника - крадците

    12:47 02.12.2025

  • 21 Кьовеши да доведе и европолицаи, които

    13 2 Отговор
    да рестуват и отведат лидерите на трите корумпирани групировки в България борещи се за власт и обществени поръчки

    Коментиран от #22

    12:47 02.12.2025

  • 22 Пеевски Борисов

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Кьовеши да доведе и европолицаи, които":

    и Радев

    12:48 02.12.2025

  • 23 Е га ти

    16 2 Отговор
    Няма да се интересува от нашите к0румпета, ами за сградата се притеснила.

    12:48 02.12.2025

  • 24 Нищо ново под слънцето

    6 2 Отговор
    И тази влезна в статуквото.

    12:51 02.12.2025

  • 25 Да де

    9 4 Отговор
    Така ли не разбрахте за кого работи Еврокуратутстс?
    Айде , няма нужда!
    Искаме си държавата!
    Достатъчно ни " оправихте" от Брюксел!
    Оставка!

    12:51 02.12.2025

  • 26 Шиши

    7 3 Отговор
    Това ччуполо защо идва

    12:51 02.12.2025

  • 27 ахааа

    11 2 Отговор
    тези циркове ги знаем

    12:52 02.12.2025

  • 28 Шиши

    12 3 Отговор
    Един не е оСъдила като Прасчо и тикватс

    Коментиран от #30

    12:53 02.12.2025

  • 29 хаха

    7 1 Отговор
    Да си пази чантата от гайбанчовците.

    12:54 02.12.2025

  • 30 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Шиши":

    Някой друг да ти върши винаги работата а Гай Банчо?
    Безполезно леке.

    12:55 02.12.2025

  • 31 МАЛЕЕЕЕЕ

    5 2 Отговор
    ЗА Сграда една е НЕЙНАТА ВИЗИТА. ПОШЛОСТ И ЗАТВАРЯНЕ НА ЗЪРКЕЛИТЕ ЗА ЕДНИ ДВЕ БЛИЗНЕТА И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ ЗАФИРОВ СЛАФ И ЦЯЛАТА ТАЗИ СГАН. БРАВО МЛАДЕЖИ СТАНАХТЕ ГОЛЕМИ И ПРОТЕСТИ ДО КАТО ТЕ НЕ ОТИДАТ В БЕЛЕНЕ. ДЪЛНОВИДЕН БАЙ ТОШИ И ЗА В БЪДЕЩЕ ЩЕ ПОТРЯБВА. И наистина съжалявам, че там са БИЛИ И ДОСТОЙНИ ХОРА БОРЕЩИ СЕ ЗА СВОЯТА КАУЗА.

    12:57 02.12.2025

  • 32 Калоян

    7 1 Отговор
    Може би си спомняте , но когато Кьовеши идва за първи път в България Роско Плевнелиев светкавично отиде по ,,много важни дела" в Монголия , а Баце ,макар и с патерици , внезапно отлетя за Хисраел.
    Разбира се,напълно случайно.

    13:01 02.12.2025

  • 33 За един приятел питам

    9 0 Отговор
    Като ще се отбива насам, не може ли да арестува и пеефски ?

    13:04 02.12.2025

  • 34 Цвете

    5 7 Отговор
    ЕТО, ЕДНА ОТ " МЕЧТИТЕ " МИ СЕ СБЪДНА С ВИЗИТАТА НА КЬОВЕШИ. ОБЕЗАТЕЛНО СРЕЩУ И С КОПЕЙКИН, ЗА ДА ОБЯСНИ, КАК НЕГОВАТА ГРУПА " СЛУЧАЙНО " НАПРЪСКАХА ЕВРОСГРАДАТА С ЧЕРВЕНА БОЯ И КОЙ И КАК СЧУПИХА ПРОЗОРЦИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА? ⚘️🇧🇬⚘️🍀🍀🍀🇧🇬🇧🇬

    13:05 02.12.2025

  • 35 Ха ха

    5 0 Отговор
    Тая и да идва тези крадлива червена мафия докъто не се изкорени няма оправия.Всички партии са произлезли от бкп и дс.

    13:09 02.12.2025

  • 36 Килия за Портних

    4 1 Отговор
    Арестантско отделение ще има ли?

    13:09 02.12.2025

  • 37 Цвете

    5 2 Отговор
    НАПИСАХ, ОБЕЗАТЕЛНО СРЕЩА С КОПЕЙКИН. СРЕЩА, ДА РАЗКАЗВА ЗА " ПОВРЕДИТЕ, КОИТО ТОЙ И ГРУПАТА МУ НАНЕСОХА.И НИКОЙ НЕ БЕШЕ ОСЪДЕН, ЗАЩО? 🇧🇬

    13:10 02.12.2025

  • 38 Да не открива космодрум

    6 0 Отговор
    Че ще се довлича?
    Такива откривачи не са ни притрябвали!
    Ако идва да си взима свинарника и под строй в затвора за елитни свине в Хага!
    То тая Качамакова е за ареста

    13:11 02.12.2025

  • 39 Цвете

    1 2 Отговор
    ЕТО, ЕДНА ОТ " МЕЧТИТЕ " МИ СЕ СБЪДНА С ВИЗИТАТА НА КЬОВЕШИ. ОБЕЗАТЕЛНО СРЕЩУ И С КОПЕЙКИН, ЗА ДА ОБЯСНИ, КАК НЕГОВАТА ГРУПА " СЛУЧАЙНО " НАПРЪСКАХА ЕВРОСГРАДАТА С ЧЕРВЕНА БОЯ И КОЙ И КАК СЧУПИХА ПРОЗОРЦИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА? ⚘️🇧🇬⚘️🍀🍀🍀🇧🇬🇧🇬

    13:12 02.12.2025

  • 40 евро килии

    6 2 Отговор
    Евро прокуратура ,евро полицаи и евро съдии, ще ни оправят!!! Нашите са купени от Боко и Шиши!

    13:12 02.12.2025

  • 41 Цвете

    2 2 Отговор
    ЕТО, ЕДНА ОТ " МЕЧТИТЕ " МИ СЕ СБЪДНА С ВИЗИТАТА НА КЬОВЕШИ. ОБЕЗАТЕЛНО СРЕЩУ И С КОПЕЙКИН, ЗА ДА ОБЯСНИ, КАК НЕГОВАТА ГРУПА " СЛУЧАЙНО " НАПРЪСКАХА ЕВРОСГРАДАТА С ЧЕРВЕНА БОЯ И КОЙ И КАК СЧУПИХА ПРОЗОРЦИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА? ⚘️🇧🇬⚘️🍀🍀🍀🇧🇬🇧🇬

    13:12 02.12.2025

  • 43 зле

    3 2 Отговор
    с хляб и сол или със сметка на бахамите ще я посрещнат?

    13:13 02.12.2025

  • 44 Все още сме инати 🇧🇬

    5 2 Отговор
    ТАЗИ ЗАЩО НЕ СИ ГЛЕДА ЛАЖЛИВАТА ДЕМОКРАЦИЯ 👿🇪🇺 В РУМЪНИЯ ????? 😎😎😎😜😜😜😜

    13:14 02.12.2025

  • 45 О радост, о кеф

    2 2 Отговор
    по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София. А бюджет има ли?

    13:15 02.12.2025

  • 46 О радост, о кеф

    2 1 Отговор
    засилен интерес към напредъка в работата по преустройството на сградата на ул. „Раковски“ 134, в която европейските делегирани прокурори трябва да се настанят.

    13:17 02.12.2025

  • 47 И как точно

    0 0 Отговор
    тяхната работа да бъде максимално обезпечена? С фурми вероятно

    13:18 02.12.2025

  • 48 И техният масраф ще плащаме

    1 0 Отговор
    О радост, о кеф ....

    13:19 02.12.2025

  • 49 Шиши

    2 1 Отговор
    Да си пази портфейла от джебчиите от ДПС и герб

    13:20 02.12.2025

  • 50 Бай Иван

    2 0 Отговор
    На свинско с тиква идва

    13:24 02.12.2025

  • 51 Щирлиц Ото фон

    5 0 Отговор
    Идва , за да арестува Пеевски , Борисов и ШАЙКАта им ли ?
    Ех , мечти , мечти , мечти................Де тоз късмет и щастие !

    13:35 02.12.2025

  • 52 И какво

    3 1 Отговор
    ще говори с ортака на кметицата Юрданка и Боко в далавери за милиарди , и ощетили София , гражданите ѝ и гостите на града и не само ? За награда Мутрьо ги направи депутати , а селяндура мазен Герги вече и министър !

    13:45 02.12.2025

  • 53 ЕвроХайдуци

    2 0 Отговор
    Може да отиде направо в община симитли

    13:52 02.12.2025

