Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига в България в сряда

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България в сряда, научи NOVA от свои източници. Тя ще се срещне с министъра на правосъдието Георги Георгиев по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София.
По-късно информацията за визитата и планираната среща с министъра на правосъдието беше официално потвърдена от офиса на Европейската прокуратура.
При последното си посещение в София европейският главен прокурор прояви засилен интерес към напредъка в работата по преустройството на сградата на ул. „Раковски“ 134, в която европейските делегирани прокурори трябва да се настанят. Според Кьовеши е изключително важно в една сграда да бъдат обединени всички дейности от компетенциите на делегираните прокурори, така че тяхната работа да бъде максимално обезпечена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
