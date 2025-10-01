Новини
България »
Жечо Станков: Изисках да не се спира едновременно топлоподаването в "Дружба"

1 Октомври, 2025 21:06

  • жечо станков-
  • парно-
  • дружба-
  • топлофикация-
  • енергетика

Енергийният министър увери, че ако има прекъсвания, те няма да надвишават 7–10 дни

Жечо Станков: Изисках да не се спира едновременно топлоподаването в "Дружба" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че е изискал от „Топлофикация-София“ да не прекъсва едновременно топлоподаването на всички сгради в столичния квартал „Дружба“. По думите му спирания ще има само на местата, където реално се извършват ремонти, и то за срок не по-дълъг от 3 до 7–10 дни, посочи "Нова телевизия".

Министър Станков участва в блиц контрол в парламентарната Комисия по енергетика, където отговори на актуални въпроси, свързани с ремонта в квартал „Дружба“, който може да остави хиляди граждани на студено през зимните месеци.

Енергийният министър припомни, че още когато е научил за предстоящото спиране на топлоподаването за периода от 2 октомври до 30 декември, е изпратил писмо до Столичния общински съвет и до кмета на София Васил Терзиев, които са принципали на „Топлофикация“. „В него изказах своето несъгласие с такъв подход, защото нормалното решение от страна на Столичната община би било тези ремонти да се извършват между март и октомври, когато сме извън отоплителния сезон“, добави той.

Министър Станков подчерта, че няма как топлоподаването да бъде прекъснато за 90 дни. По този въпрос той е намерил разбиране с „Топлофикация“. „Направен е детайлен график, който вчера изисках от изпълнителния директор на дружеството, и той изцяло подкрепи този подход – да се работи първо в учебните заведения, училища и детски градини, така че преди отоплителния сезон да сме сигурни на 100%, че няма да има проблем с топлоподаването“, каза той. Министърът добави, че това ще даде сигурност на младите семейства в комплекса, че няма да се налага да отсъстват от работа, за да гледат децата си.

По отношение на подмяната на отклоненията на мрежата към жилищните сгради, по анализ на енергийното министерство, над 120 сгради ще бъдат засегнати.

„От задачата, която съм поставил на моя екип с изрична заповед, е да упражняват непрекъснат контрол и да поддържат постоянна комуникация с екипите на „Топлофикация“ на място, за да имаме отчетност как се движат в сроковете“, каза министър Жечо Станков.

Той добави, че поддържа контакт и с КЕВР, за да не се допуска през следващите години принципалът да започва толкова късно ремонтите и домакинствата да бъдат спокойни.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 2 Отговор
    Спирай сичко на тез т-пи псевдо сопи .

    21:10 01.10.2025

  • 2 Пич

    5 0 Отговор
    Аз като ви казвам че всички в управлението са ярки некадърници...!!! Цялото лято жмаха , а сега като започнат студовете ще тормозят хората !!!

    21:12 01.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни на мен хотелиера, как за 10 дни ще се монтира отсекателен кран, високо налягане и висока температура, ще се открият тръбите, ще се демонтират, на тяхното място ще се монтират нови, ще се направи дефектоскопия, ще се направят единични и функционални изпитания и 72 часова проба, и ще се съставят актове и протоколи и строителни книжа? Де ги тез факири? Мистър Сенко, Бог да го прости, пасти да яде.

    Коментиран от #9

    21:14 01.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Как ще се правят заварки във дъжда и студът, като за всяка заварка, трябва палатка, която да осигури подходящи условия. После всяка заварка да се снима за шупли. Като за капак трябват и заварчици, паспортчици, каквито няма.

    21:18 01.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Министърът говори като пиян с тоалетната чиния.

    21:19 01.10.2025

  • 6 При камунизмът

    2 2 Отговор
    Таксата за водана среден апартамент за една /1/ година беше 2 лв. Парното около 20 лв. А сега дружно - Кой не скача е червен!

    Коментиран от #10

    21:28 01.10.2025

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Лошо е да режеш опашката на малкия булдог на един път, а на няколко пъти, нали г-н министър-смешка?

    21:30 01.10.2025

  • 8 Тоя

    1 0 Отговор
    пращи от мозък !

    21:34 01.10.2025

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Това сега е чиста ГАВРА! Ремонти по мрежата не могат да се правят от работниците при очакваните през сезона валежи и ниски температури...След безводието в Перник, поради източения язовир и сега с този престъпен акт на ръководството на ТС се убедих, че в ДАНС и ПРОКУРАТУРАТА са пълни некадърници!

    21:37 01.10.2025

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "При камунизмът":

    До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан“, ЗТМ ”Радомир”, „Балканкар” и много други емблематични предприятия и организации.

    Коментиран от #11

    21:40 01.10.2025

  • 11 Ток квт/час при комунизма

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    2 стотинки/дневна тарифа, 1 стотинка/нощна.

    Коментиран от #17

    21:47 01.10.2025

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    При този огромен теч от Яз. Искър ли са точили вода?

    21:49 01.10.2025

  • 13 При комунизма НРБ бе 9 милиона

    0 0 Отговор
    При капитализма - под 5 милиона, главно пенсионери и деградили младежи.

    21:50 01.10.2025

  • 14 Малко история

    1 0 Отговор
    "Гигант Язовир Сталин" е най-големият, както по обем, така и по площ язовир в Източна Европа. Източен от демократите няколко пъти. Трудно, но успешно.

    21:54 01.10.2025

  • 15 Странно, но факт

    1 0 Отговор
    Върхушката я чака нов Народен съд, а министърът на енергетиката Жечо Станков изказва желанията си.

    21:57 01.10.2025

  • 16 Стоп

    2 0 Отговор
    Спирай, какво се мотаеш? Изпълни решението на ЕС. ЕС реши да не се плаща непоискана услуга т. е. свалените радиатори и тръбите в апартаментите без отопление. Защо Топлофикация игнорира решениетио на ЕС, а прави бизнес преминавайки през моя имот? Да ми се плати за това, поне!

    Софинци, нямащи Толофикация, защо трябва да плащаме дълговете на Топлофицация от 2.5 милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете и махнете цената, когато не се ползва парно.

    Хората от градове и села плащме дълга на Топлото. Това е 1 % от нациионалния бюджет. Справедливост ли е това?

    21:57 01.10.2025

  • 17 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ток квт/час при комунизма":

    Ех, какви времена бяха, а и какъв шоколад имаше тогава, от раз вдигаше самолета, а сегашният за нищо не го бива, а и слънцето как грееше - не като сегашното...... малко сте избързал, ОЩЕ СМЕ ЖИВИ ТЕЗИ КОИТО ПОМНИМ ТОВА: елитни ферми за породисти животни и птици…., но и опашки от тъмни зори ЗА САЛАМ, в провинциалните градове. На гости в провинцията ходехме с подарък...МАСЛИНИ…С институти по растителна защита и агротехника.С хидромелиорации и т. н.…, но и задължителните ДВЕ ЕДНОМЕСЕЧНИ комсомолско-измекярски БРИГАДИ- ангария, ЛЯТНА И ЕСЕННА за ВСИЧКИ учащи. Т.н.…,а изкупна цена на житото от селяните-кооператорите беше едва 0,02-0,03 лв/кг.

    22:02 01.10.2025

Новини по градове:
