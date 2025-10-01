Жечо Станков: Изисках да не се спира едновременно топлоподаването в "Дружба"

Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че е изискал от „Топлофикация-София“ да не прекъсва едновременно топлоподаването на всички сгради в столичния квартал „Дружба“. По думите му спирания ще има само на местата, където реално се извършват ремонти, и то за срок не по-дълъг от 3 до 7–10 дни, посочи "Нова телевизия".
Министър Станков участва в блиц контрол в парламентарната Комисия по енергетика, където отговори на актуални въпроси, свързани с ремонта в квартал „Дружба“, който може да остави хиляди граждани на студено през зимните месеци.
Енергийният министър припомни, че още когато е научил за предстоящото спиране на топлоподаването за периода от 2 октомври до 30 декември, е изпратил писмо до Столичния общински съвет и до кмета на София Васил Терзиев, които са принципали на „Топлофикация“. „В него изказах своето несъгласие с такъв подход, защото нормалното решение от страна на Столичната община би било тези ремонти да се извършват между март и октомври, когато сме извън отоплителния сезон“, добави той.
Министър Станков подчерта, че няма как топлоподаването да бъде прекъснато за 90 дни. По този въпрос той е намерил разбиране с „Топлофикация“. „Направен е детайлен график, който вчера изисках от изпълнителния директор на дружеството, и той изцяло подкрепи този подход – да се работи първо в учебните заведения, училища и детски градини, така че преди отоплителния сезон да сме сигурни на 100%, че няма да има проблем с топлоподаването“, каза той. Министърът добави, че това ще даде сигурност на младите семейства в комплекса, че няма да се налага да отсъстват от работа, за да гледат децата си.
По отношение на подмяната на отклоненията на мрежата към жилищните сгради, по анализ на енергийното министерство, над 120 сгради ще бъдат засегнати.
„От задачата, която съм поставил на моя екип с изрична заповед, е да упражняват непрекъснат контрол и да поддържат постоянна комуникация с екипите на „Топлофикация“ на място, за да имаме отчетност как се движат в сроковете“, каза министър Жечо Станков.
Той добави, че поддържа контакт и с КЕВР, за да не се допуска през следващите години принципалът да започва толкова късно ремонтите и домакинствата да бъдат спокойни.
21:10 01.10.2025
21:12 01.10.2025
21:14 01.10.2025
21:18 01.10.2025
21:19 01.10.2025
21:28 01.10.2025
21:30 01.10.2025
21:34 01.10.2025
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Това сега е чиста ГАВРА! Ремонти по мрежата не могат да се правят от работниците при очакваните през сезона валежи и ниски температури...След безводието в Перник, поради източения язовир и сега с този престъпен акт на ръководството на ТС се убедих, че в ДАНС и ПРОКУРАТУРАТА са пълни некадърници!
21:37 01.10.2025
21:37 01.10.2025
10 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #6 от "При камунизмът":До 1993г. "Топлофикация София"/ТС/, или както беше СЕК "София", БЕШЕ ДЪРЖАВНА И СЕ СУБСИДИРАШЕ НА 60%.Беше забатачена невъобразимо, заради престъпни "управленски" решения, чрез които се наливаха пари на държавни предприятия и "наши момчета". Ставайки ОБЩИНСКА,ТС се измъкна от мъртвата хватка, а не последва съдбата на БГА „Балкан", ЗТМ "Радомир", „Балканкар" и много други емблематични предприятия и организации.
21:40 01.10.2025
21:40 01.10.2025
До коментар #10 от "ИМПЕРИАЛИСТ":2 стотинки/дневна тарифа, 1 стотинка/нощна.
21:47 01.10.2025
21:47 01.10.2025
21:49 01.10.2025
21:50 01.10.2025
21:54 01.10.2025
21:57 01.10.2025
Софинци, нямащи Толофикация, защо трябва да плащаме дълговете на Топлофицация от 2.5 милиард лева. Повишете цената на абонатитете и намалете и махнете цената, когато не се ползва парно.
21:57 01.10.2025
Хората от градове и села плащме дълга на Топлото. Това е 1 % от нациионалния бюджет. Справедливост ли е това?
21:57 01.10.2025
21:57 01.10.2025
До коментар #11 от "Ток квт/час при комунизма":Ех, какви времена бяха, а и какъв шоколад имаше тогава, от раз вдигаше самолета, а сегашният за нищо не го бива, а и слънцето как грееше - не като сегашното...... малко сте избързал, ОЩЕ СМЕ ЖИВИ ТЕЗИ КОИТО ПОМНИМ ТОВА: елитни ферми за породисти животни и птици…., но и опашки от тъмни зори ЗА САЛАМ, в провинциалните градове. На гости в провинцията ходехме с подарък...МАСЛИНИ…С институти по растителна защита и агротехника.С хидромелиорации и т. н.…, но и задължителните ДВЕ ЕДНОМЕСЕЧНИ комсомолско-измекярски БРИГАДИ- ангария, ЛЯТНА И ЕСЕННА за ВСИЧКИ учащи. Т.н.…,а изкупна цена на житото от селяните-кооператорите беше едва 0,02-0,03 лв/кг.
22:02 01.10.2025
22:02 01.10.2025