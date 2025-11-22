Новини
България »
Росен Желязков подкрепи усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Росен Желязков подкрепи усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

22 Ноември, 2025 18:04 1 283 69

  • росен желязков-
  • тръмп-
  • мир-
  • украйна

Коментарът му идва в момент, в който се очаква Украйна и Съединените щати да започнат преговори в Швейцария за прекратяване на войната

Росен Желязков подкрепи усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че страната ни „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна“, посочи бТВ.

Коментарът му идва в момент, в който се очаква Украйна и Съединените щати да започнат преговори в Швейцария за прекратяване на войната.

We commend and support the #POTUS Donald Trump efforts to achieve just, lasting and sustainable peace in Ukraine.

Дотук се стигна след като американският президент постави на Киев срок от по-малко от седмица да приеме предложения от него 28-точков мирен план за спиране на близо четиригодишния конфликт с Русия.

Планът на американският президент беше разкритикуван от голяма част от украинците, като според мнозинството от тях, той се съобразява с руските желания и не помага за спирането на агресията.

Ключовите части на предложението, подкрепено от Вашингтон, в действителност съответстват на предишните искания на Москва и преминават „червените линии“ на Украйна. Планът поставя натиск върху Киев да се откаже от територии, да ограничи размера на армията си и да обещае да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната – всички дългогодишни изисквания на Кремъл.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    71 1 Отговор
    Обърна водопада.Исках да кажа палачинката

    Коментиран от #28

    18:07 22.11.2025

  • 2 Тръмп

    69 1 Отговор
    Това няма да ти помогне пред Народния съд Чадо

    18:07 22.11.2025

  • 3 Урсула 1984

    50 0 Отговор
    Предател!

    18:08 22.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    23 0 Отговор
    бъл.Х.ара плич О плич....
    днес пръв ТрумПИЧ❗

    18:11 22.11.2025

  • 5 Крадливия мафиот вместо да стяга хотела

    52 0 Отговор
    С водопада тръгнал да се подмазва на бай Данчо

    18:13 22.11.2025

  • 6 Дориана

    49 2 Отговор
    По- голям лицемер от този човек няма. Готов е на всичко пред Тръмп и ЕС да легне по очи до Земята пред тях за да им покаже колко им е верен.Никога не отстоява Българските национални интереси готов е да вкара България във война само за да угоди на по- висше стоящите от него. Провала му е пълен и като се знае и от кучетата , че Борисов и Пеевски са истинските премиери , които жонглират чрез него.Какво падение !

    Коментиран от #13, #33

    18:13 22.11.2025

  • 7 Още

    30 1 Отговор
    един куролапач.Като американския куролапач същия

    18:13 22.11.2025

  • 8 Феникс

    30 0 Отговор
    Тези са като пихтиеста маса както ги поствиш и оформиш те остават в тази форма, срам и позор за тази държава със такава дълголетна история и култура! Очертава се пак да ни подхвърлят на Турция!

    Коментиран от #69

    18:13 22.11.2025

  • 9 Дедо

    34 0 Отговор
    Тоя пък кой го пита? И Пеевски и Данчо Цонев разрешили ли са му да се изказва .

    18:13 22.11.2025

  • 10 Нито

    28 0 Отговор
    е разбрал , нито го интересува , нито му трябва "подкрепата" на някой си в някакви платформи !

    18:13 22.11.2025

  • 11 Кая Калас

    27 0 Отговор
    И ти ли Бруте?!

    18:14 22.11.2025

  • 12 Доналд Тръмп

    16 0 Отговор
    МЕСТЯ ГО...

    18:14 22.11.2025

  • 13 Бойко Разбойко

    28 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Аз подарих куче на Путин.Дано помни.

    18:15 22.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 пешо

    30 0 Отговор
    до вчера лизаха задника на байдън

    18:16 22.11.2025

  • 16 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    А ЩЕ ВЪРНЕШ ЛИ МИЛИАРДИТЕ ПОДАРЕНИ НА УКРИЯ?

    18:16 22.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АГАТ а Кристи

    13 1 Отговор
    Как ? С покана да се изджуркат във водопада ли ?
    А кой на кого ще търка гърба от поне 2 сантиметравата кир, която и двамата натрупаха

    18:16 22.11.2025

  • 19 Сатана Z

    33 0 Отговор
    Българите май забравят,че именно лицето Росен Желязков напечата 400 000 бюлетини за ГЕРБ и беше хванат на местопрестъплението в Костинброд.

    Коментиран от #29

    18:17 22.11.2025

  • 20 Курд Околянов

    17 1 Отговор
    Кой го пита нашия, че се изхожда по тоя въпрос.

    Коментиран от #53

    18:17 22.11.2025

  • 21 жоро

    26 1 Отговор
    Дайте украински паспорт на тоя сурикат и да заминава за украйна. Тя му е по-мила!

    18:19 22.11.2025

  • 22 Подкрепил е

    20 1 Отговор
    ...восъчната фигура :)))

    18:19 22.11.2025

  • 23 Мите

    18 1 Отговор
    Ааа...обърна палачинката! Нали беше плътно зад наркомана?....Плазмодии!

    18:20 22.11.2025

  • 24 Т.КОЛЕВ

    8 5 Отговор
    ПОТКРЕПИЛ УСИЛИЯТА НА ТРЪП УКРАЙНА ДА ПРЕДАДЕ НА АГРЕСОРА ЗЕМИТЕ И ДУСТОЙНСТВОТО СИ НА СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА ?
    ЖЕЛЕЯЗКОВ ЛОШ КОФТИ ПЛАН ПОДКРЕПЯ.
    ДА НЕ ПРЕДАДЕ ХОТЕЛЧЕТО И РОДАТА СИ НЯКОЙ ДЕН НА ТУРЦИТЕ НАПРИМЕР.
    ТАКЪВ ПЛАН МПЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ И ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ УКРАЙНА СЛЕД ТОВА СЪГЛАСИЕТО НА АГРЕСОРА.БЕЛЯЗКОВ

    18:20 22.11.2025

  • 25 Петрич

    16 0 Отговор
    Водопада май обърка посоките,след 27.11.2025 година ще започне да монтира паметника на СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.АМА ТОВА НЯМА ДА ИМ ПОМОГНЕ,ВЕЛИКИЯТ ПУТИН ПОМНИИИИИ.

    18:26 22.11.2025

  • 26 ниагарчо

    13 0 Отговор
    тоя водопад "слава украини" усеща на къде духа вятъра и почна да обръща палачинката

    18:26 22.11.2025

  • 27 ЦИРК

    15 1 Отговор
    Желязков вместо да дрънка безсмисленно, да праща Тагарев, Атанасов и Денков и да ги праща в Украйна да помагат за разгрома на руснаците. Да натовярят Кирил Петков с отговорната задача да събере поне един батальон от доброволци желаещи да бъдат подопечни на първите трима велики пълководци и експерти. Най-добре е първо доброволците да бъдат набрани от парламента и интелектуалците (около 100 човека ако не ме лъже паметта) които писаха и подписваха разни декларации там за изпращането на незабавна военна помощ на Украйна (тъкмо Орлин Павлов ще им вдига духа с изпълнението на маршови песни пред строя).

    18:27 22.11.2025

  • 28 Коментиращ

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Роско водопада ще обърне палачинката и всяко нещо дето може да обърне, само и само да спаси водопада си!

    18:28 22.11.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Беше ХВАНАТ с 400 000, а колко е НАДпечатал само той и Буци знаят❗ Все пак имаше два дни от гръмването на скандала до влизането в печатницата❗

    18:28 22.11.2025

  • 30 Гост

    3 1 Отговор
    Аааяа, еееее, щом Роската е ОК, работата е опечена!

    18:30 22.11.2025

  • 31 МИРО

    15 0 Отговор
    ЗЕМЯ КАТО ЕДНА ЧОВЕШКА ДЛАН,
    РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН !!!

    18:32 22.11.2025

  • 32 МЕКОТЕЛО

    12 0 Отговор
    Това е животно без гръбнак.

    18:32 22.11.2025

  • 33 ЦИРК

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Лицемерът има някаква мисъл на заден план. А този на снимката няма, той е с празна глава и каквото му наредят това прави (дори редник в армията има повече права и мозък). Но за сметка на това природата го е надарила да бъде мазник, слагач и му е отнела възможността да притежава всякакво достойство и себеуважение. Невероятно е да гледаш как министър прецедател на страна от ЕС може да изглежда толкова жалък, безпомощен и нищожен.

    Коментиран от #56

    18:32 22.11.2025

  • 34 Точна статия

    4 2 Отговор
    Браво на премиера. Мирът трябва да е на преден план. Както държавата България за Делян!

    Коментиран от #48

    18:32 22.11.2025

  • 35 Някой

    6 0 Отговор
    Този е като кукла на конци, без собствено мнение.

    18:33 22.11.2025

  • 36 НАДЗИРАТЕЛ

    7 0 Отговор
    ТОЯ И НЯКОЙ ДРУГИ УПРАВНИЦИ ПОЛИТИЦИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ОТ КЪДЕ ИМАТ ПАРИ ЗА ХОТЕЛИ НА НЯКОЛКО ЕТАЖА СЪС ПРЕЛИЖАША ЗЕМЯ ТЕРЕН ?
    ЗА ТАКИВА ПОСТРОЙКИ И ТЕРЕНИ ТРЯБВАТ МИЛИОНИ.
    ВРЕМЕ Е ТИЯ ПОВЕПЕТО.СЕГАШНИТЕ ДЕПУТАТИ ДА ГИ ИЗМЕТЕМ ОТ ПАРЛАМЕНТА ДОКАТО СЪВСЕМ НЕ СА ОБЕЗЛЮДИЛИ БУЛГАРИЯ.ТРЯБВА.ДА.НОСЯТ И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ОТСТРАНЯВАНЕ ЗА ВИНАГИ ОТ.ПОЛ.СЦЕНА.

    18:33 22.11.2025

  • 37 Рундя Железкина

    8 0 Отговор
    Наврждам се пред секи лижа обувки секакви давам да ма онойдятнасичките чичковци

    18:34 22.11.2025

  • 38 Желяскоф

    8 2 Отговор
    Крим е Руски, И Киев е Руски

    18:34 22.11.2025

  • 39 И що ве...

    8 1 Отговор
    Нашите оправници нали са от отбора на военолюбците за продължаване на войната и наливане на джепанета на х0х0лите!!!
    За спирането тук е само Президента....

    18:36 22.11.2025

  • 40 чико

    7 0 Отговор
    От къде пък ги намират толкова безгръбначни , като този...

    18:37 22.11.2025

  • 41 Статисик

    9 0 Отговор
    Нищо ново, следваща крачка връщане на руския език в училище.
    Българи юнаци!

    18:38 22.11.2025

  • 42 ?????

    9 0 Отговор
    Ха ха.
    Нали седя в скривалището в Киев и се прегръща със Зеленски.
    Що така бре?
    Кво стана?
    И кога ще махате украинските байряци?
    До 27.11.2025 ще успеете ли?

    18:39 22.11.2025

  • 43 Бъзиктар

    7 0 Отговор
    Имам няколко снимки с умирисляка не знам как да я махна от нета.

    18:40 22.11.2025

  • 44 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    И тоя хотелиер и директор на водопад си плю в сурата и от първа подлога на урсулите се обърна и стана убеден (тръмпист) и от поддръжник за войната взе,че набързо се осъзна и като подръжник на(мира)

    18:41 22.11.2025

  • 45 ами

    8 0 Отговор
    Гъзoлизeц.....

    18:42 22.11.2025

  • 46 Гост

    11 0 Отговор
    Хотела с водопада бил подкрепил Тръмп. Някак едно никакво звучи. Тръмп знае ли кой е Росен Желязков

    18:43 22.11.2025

  • 47 Гост

    5 0 Отговор
    Е как бе...първи е нашия никаквец

    18:43 22.11.2025

  • 48 Някой

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Точна статия":

    ДПС с голямо Д
    Делян с голямо Д
    Дебелан с голямо Д
    Дефицит с голямо Д
    и т. н.

    Коментиран от #55

    18:44 22.11.2025

  • 49 Тошев

    5 0 Отговор
    Така ли ти казаха да направиш онези двамата въздебелички . СМС от Дубай получи ли. Ама само как го търпите тоя дето " Харесаха ми министрите и това което направиха ,браво , слушат каквото им наредя ".

    18:47 22.11.2025

  • 50 Хе!

    3 0 Отговор
    Това е по яко от ,,Крим е руски, какъв да е....!?". Но, никой не казва, че Розен е слуга на Решетников, въпреки, че се върти около Агент Краснов! На такова поведение Дилдов - син се възхищава и нарича можене! Всеки ден говори за подк.репа на Украйна, пращане на пари и оръжия, откриване на завод за барут за Украйна и изведнъж врътна табелата угоднически! Способни хора! Нарича се дипломат!

    18:50 22.11.2025

  • 51 123456

    3 0 Отговор
    пличе ,пличе с Украину

    18:50 22.11.2025

  • 52 Беро

    8 0 Отговор
    Роско Джелязков може спокойно да подкрепи
    Тръмп даже и в... тоалетната!Истинско сламено човече, по известно, като бостанско плашило!

    18:51 22.11.2025

  • 53 като няма собствена

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Курд Околянов":

    политика коментира чуждата нищо че не я разбира изобщо...

    18:51 22.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хе-хе

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Някой":

    ....Демагогия с още по голямо ,,Д" %$ !

    18:52 22.11.2025

  • 56 Дориана

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЦИРК":

    Да, много хубав и точен коментар .Росен Желязков наистина е отвратителен мазник готов да предаде цяла България.Всяко негово появяване в ефир, всяко негово изказване буди отвращение породено от фалша и лицемерието. Срам е за цяла България.

    18:52 22.11.2025

  • 57 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    ГЕРБ върти халката

    18:56 22.11.2025

  • 58 роско

    5 0 Отговор
    да обясни как цапцаросва за водопада?

    19:00 22.11.2025

  • 59 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    5 0 Отговор
    Тоз пък на всяко гърне мирудия. Все едно някой го пита, че се обажда. Убеден съм, че даже не го знаят кой е там където ходи в чужбина на срещи, ама той свири, че да го забележат. Толкова е невзрачен, че може да го сбъркат с обслужващия персонал, не че не е такъв, ама поне се води некЪф политик. Пълна пародия е този сламеник.

    19:05 22.11.2025

  • 60 Росене,

    10 0 Отговор
    прибирай се в щайгата при шефа ти и останалите зарзавати.

    19:11 22.11.2025

  • 61 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    2 0 Отговор
    Този явно обича да крепи, ми да му дам и моите да крепи, то за друго се видя, че не става.

    19:25 22.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 В В.П.

    6 0 Отговор
    Тос боклук приветства всичко..Айде моля ,без тебе .

    19:30 22.11.2025

  • 64 В В.П.

    4 0 Отговор
    Ти,можеш да подкрепяш само на Боко тиквата ,топките .

    19:31 22.11.2025

  • 65 Сибир

    5 0 Отговор
    Такива измекяри като джелязков ще търсят камъни в Сибир

    19:46 22.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Фъкъви

    2 0 Отговор
    Внимавай, Джелезков! Много бързо се опитваш да вземеш завоя и ще плеснеш в ла.ната, с които оср.хте пътя. И не само ти, а всички, включително Големият .ошеник, които изведнъж започнахте да приветствате "усилията на Тръмп". Няма да ви се размине! Кофти. Тръмп, а след Тръмп идва друг, по-близо. И ако има справедливост, съд за всички ..шеници от ко.ината ви.

    20:11 22.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Збъркал си държавата

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Турция я остави гледай да не ни подхвърлят отново на Руснаците

    06:04 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове