Росен Желязков подкрепи усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че страната ни „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна“, посочи бТВ.

Коментарът му идва в момент, в който се очаква Украйна и Съединените щати да започнат преговори в Швейцария за прекратяване на войната.

We commend and support the #POTUS Donald Trump efforts to achieve just, lasting and sustainable peace in Ukraine.

Дотук се стигна след като американският президент постави на Киев срок от по-малко от седмица да приеме предложения от него 28-точков мирен план за спиране на близо четиригодишния конфликт с Русия.

Планът на американският президент беше разкритикуван от голяма част от украинците, като според мнозинството от тях, той се съобразява с руските желания и не помага за спирането на агресията.

Ключовите части на предложението, подкрепено от Вашингтон, в действителност съответстват на предишните искания на Москва и преминават „червените линии“ на Украйна. Планът поставя натиск върху Киев да се откаже от територии, да ограничи размера на армията си и да обещае да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната – всички дългогодишни изисквания на Кремъл.