Росен Желязков подкрепи усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Премиерът Росен Желязков заяви в платформата Х, че страната ни „приветства и подкрепя усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна“, посочи бТВ.
Коментарът му идва в момент, в който се очаква Украйна и Съединените щати да започнат преговори в Швейцария за прекратяване на войната.
We commend and support the #POTUS Donald Trump efforts to achieve just, lasting and sustainable peace in Ukraine.
Дотук се стигна след като американският президент постави на Киев срок от по-малко от седмица да приеме предложения от него 28-точков мирен план за спиране на близо четиригодишния конфликт с Русия.
Планът на американският президент беше разкритикуван от голяма част от украинците, като според мнозинството от тях, той се съобразява с руските желания и не помага за спирането на агресията.
Ключовите части на предложението, подкрепено от Вашингтон, в действителност съответстват на предишните искания на Москва и преминават „червените линии“ на Украйна. Планът поставя натиск върху Киев да се откаже от територии, да ограничи размера на армията си и да обещае да не се присъединява към НАТО в замяна на край на войната – всички дългогодишни изисквания на Кремъл.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #28
18:07 22.11.2025
2 Тръмп
18:07 22.11.2025
3 Урсула 1984
18:08 22.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
днес пръв ТрумПИЧ❗
18:11 22.11.2025
5 Крадливия мафиот вместо да стяга хотела
18:13 22.11.2025
6 Дориана
Коментиран от #13, #33
18:13 22.11.2025
7 Още
18:13 22.11.2025
8 Феникс
Коментиран от #69
18:13 22.11.2025
9 Дедо
18:13 22.11.2025
10 Нито
18:13 22.11.2025
11 Кая Калас
18:14 22.11.2025
12 Доналд Тръмп
18:14 22.11.2025
13 Бойко Разбойко
До коментар #6 от "Дориана":Аз подарих куче на Путин.Дано помни.
18:15 22.11.2025
15 пешо
18:16 22.11.2025
16 Боруна Лом
18:16 22.11.2025
18 АГАТ а Кристи
А кой на кого ще търка гърба от поне 2 сантиметравата кир, която и двамата натрупаха
18:16 22.11.2025
19 Сатана Z
Коментиран от #29
18:17 22.11.2025
20 Курд Околянов
Коментиран от #53
18:17 22.11.2025
21 жоро
18:19 22.11.2025
22 Подкрепил е
18:19 22.11.2025
23 Мите
18:20 22.11.2025
24 Т.КОЛЕВ
ЖЕЛЕЯЗКОВ ЛОШ КОФТИ ПЛАН ПОДКРЕПЯ.
ДА НЕ ПРЕДАДЕ ХОТЕЛЧЕТО И РОДАТА СИ НЯКОЙ ДЕН НА ТУРЦИТЕ НАПРИМЕР.
ТАКЪВ ПЛАН МПЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ И ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ УКРАЙНА СЛЕД ТОВА СЪГЛАСИЕТО НА АГРЕСОРА.БЕЛЯЗКОВ
18:20 22.11.2025
25 Петрич
18:26 22.11.2025
26 ниагарчо
18:26 22.11.2025
27 ЦИРК
18:27 22.11.2025
28 Коментиращ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Роско водопада ще обърне палачинката и всяко нещо дето може да обърне, само и само да спаси водопада си!
18:28 22.11.2025
29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #19 от "Сатана Z":Беше ХВАНАТ с 400 000, а колко е НАДпечатал само той и Буци знаят❗ Все пак имаше два дни от гръмването на скандала до влизането в печатницата❗
18:28 22.11.2025
30 Гост
18:30 22.11.2025
31 МИРО
РОДИЛА ТОЛКОВА КРАДЛИВА СГАН !!!
18:32 22.11.2025
32 МЕКОТЕЛО
18:32 22.11.2025
33 ЦИРК
До коментар #6 от "Дориана":Лицемерът има някаква мисъл на заден план. А този на снимката няма, той е с празна глава и каквото му наредят това прави (дори редник в армията има повече права и мозък). Но за сметка на това природата го е надарила да бъде мазник, слагач и му е отнела възможността да притежава всякакво достойство и себеуважение. Невероятно е да гледаш как министър прецедател на страна от ЕС може да изглежда толкова жалък, безпомощен и нищожен.
Коментиран от #56
18:32 22.11.2025
34 Точна статия
Коментиран от #48
18:32 22.11.2025
35 Някой
18:33 22.11.2025
36 НАДЗИРАТЕЛ
ЗА ТАКИВА ПОСТРОЙКИ И ТЕРЕНИ ТРЯБВАТ МИЛИОНИ.
ВРЕМЕ Е ТИЯ ПОВЕПЕТО.СЕГАШНИТЕ ДЕПУТАТИ ДА ГИ ИЗМЕТЕМ ОТ ПАРЛАМЕНТА ДОКАТО СЪВСЕМ НЕ СА ОБЕЗЛЮДИЛИ БУЛГАРИЯ.ТРЯБВА.ДА.НОСЯТ И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И ОТСТРАНЯВАНЕ ЗА ВИНАГИ ОТ.ПОЛ.СЦЕНА.
18:33 22.11.2025
37 Рундя Железкина
18:34 22.11.2025
38 Желяскоф
18:34 22.11.2025
39 И що ве...
За спирането тук е само Президента....
18:36 22.11.2025
40 чико
18:37 22.11.2025
41 Статисик
Българи юнаци!
18:38 22.11.2025
42 ?????
Нали седя в скривалището в Киев и се прегръща със Зеленски.
Що така бре?
Кво стана?
И кога ще махате украинските байряци?
До 27.11.2025 ще успеете ли?
18:39 22.11.2025
43 Бъзиктар
18:40 22.11.2025
44 стоян георгиев
18:41 22.11.2025
45 ами
18:42 22.11.2025
46 Гост
18:43 22.11.2025
47 Гост
18:43 22.11.2025
48 Някой
До коментар #34 от "Точна статия":ДПС с голямо Д
Делян с голямо Д
Дебелан с голямо Д
Дефицит с голямо Д
и т. н.
Коментиран от #55
18:44 22.11.2025
49 Тошев
18:47 22.11.2025
50 Хе!
18:50 22.11.2025
51 123456
18:50 22.11.2025
52 Беро
Тръмп даже и в... тоалетната!Истинско сламено човече, по известно, като бостанско плашило!
18:51 22.11.2025
53 като няма собствена
До коментар #20 от "Курд Околянов":политика коментира чуждата нищо че не я разбира изобщо...
18:51 22.11.2025
55 Хе-хе
До коментар #48 от "Някой":....Демагогия с още по голямо ,,Д" %$ !
18:52 22.11.2025
56 Дориана
До коментар #33 от "ЦИРК":Да, много хубав и точен коментар .Росен Желязков наистина е отвратителен мазник готов да предаде цяла България.Всяко негово появяване в ефир, всяко негово изказване буди отвращение породено от фалша и лицемерието. Срам е за цяла България.
18:52 22.11.2025
57 Хасковски каунь
18:56 22.11.2025
58 роско
19:00 22.11.2025
59 ГРОБ = дЪпЪсЪ
19:05 22.11.2025
60 Росене,
19:11 22.11.2025
61 ГРОБ = дЪпЪсЪ
19:25 22.11.2025
63 В В.П.
19:30 22.11.2025
64 В В.П.
19:31 22.11.2025
65 Сибир
19:46 22.11.2025
67 Фъкъви
20:11 22.11.2025
69 Збъркал си държавата
До коментар #8 от "Феникс":Турция я остави гледай да не ни подхвърлят отново на Руснаците
06:04 23.11.2025