След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Гроздан Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА „Автомобилна администрация“.
„Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви той.
Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.
„Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.
Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.
„Поканили сме международната антикорупционна организация „Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита.
Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, подчерта още Караджов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 В коментар 1 публикувах снимка
Коментиран от #6, #13
19:45 01.10.2025
3 Любител шофьор
19:46 01.10.2025
4 Хмм
19:47 01.10.2025
5 Бай Георги
19:47 01.10.2025
6 Видях видях
До коментар #2 от "В коментар 1 публикувах снимка":В коментарите всички се смеят особено как разнасят плакатите със снимките на тошко йорданов само един е написал - "правите си пиар на гърба на слави понеже вече е слаб и уязвим"
19:47 01.10.2025
7 Защо се премахна коментар 1
19:50 01.10.2025
8 Джамбaза
Но само ако боди камерите излъчват онлайн.
19:50 01.10.2025
9 На Слави от
19:51 01.10.2025
10 Крокодилът Гена
19:52 01.10.2025
11 Славуца
19:52 01.10.2025
12 Пижо
19:53 01.10.2025
13 Бойко
До коментар #2 от "В коментар 1 публикувах снимка":Браво ако е истина. Така трябва с турска музика и сюнетчии пред централата но ДПС НН
19:54 01.10.2025
14 Въпрос
19:55 01.10.2025
15 Някой
19:57 01.10.2025
16 ДрайвингПлежър
19:58 01.10.2025
17 Гост
19:59 01.10.2025
18 Да освободи
20:00 01.10.2025
19 Капан
20:00 01.10.2025
20 Парламе
20:01 01.10.2025
21 А НА ТОЗИ
20:13 01.10.2025
22 ЧАЛГАРЯ
20:13 01.10.2025
23 ИТН срам и позор
Срам и позор, че преди време съм гласумал за вас! Излъгахте всичи
20:14 01.10.2025
24 хахо
ОПГ ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН
20:18 01.10.2025
25 Толуп на Орлин Акексиев
20:19 01.10.2025
26 Бай Шиле
20:19 01.10.2025
27 Поредния ненормалник от итн
20:21 01.10.2025
28 ха ха
20:29 01.10.2025