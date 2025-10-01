Новини
България »
След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Гроздан Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция

След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Гроздан Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция

1 Октомври, 2025 19:38 1 057 28

  • гроздан караджов-
  • уволнение-
  • даи-
  • корупция

Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност

След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Гроздан Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА „Автомобилна администрация“.

„Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал“, заяви той.

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“, началникът на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.

„Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност“, заяви още Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.

„Поканили сме международната антикорупционна организация „Прозрачност без граници“ да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита.

Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения“, подчерта още Караджов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 В коментар 1 публикувах снимка

    18 0 Отговор
    И днес продължава шоуто пред къщата на Слави Трифонов в кв.Бояна ул.Кулата. Стотици граждани са я обградили ,присъстват много хора които са били в листите на ИТН на изборите за НС,бивши областни и общински кординатори. Народният представител и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов е докарал червено ферари с 2 танцьорки които играят на капака на колата и хората пеят текста на песента "Едно ферари с цвят червен - едно за теб ,едно за мен и мацка с бронзов тен". Бившият евродепутат Николай Бареков стреля във въздуха със законно притежавания си пистолет "Глок" и облечен с черен суичър танцува на песента. Забавно е

    Коментиран от #6, #13

    19:45 01.10.2025

  • 3 Любител шофьор

    20 0 Отговор
    А него кой ще смени, може би директора на водопад?

    19:46 01.10.2025

  • 4 Хмм

    19 0 Отговор
    отговорността е и на министъра на транспорта,така че да подава оставка караджов

    19:47 01.10.2025

  • 5 Бай Георги

    12 0 Отговор
    Кога,ще закрият и МВР?

    19:47 01.10.2025

  • 6 Видях видях

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "В коментар 1 публикувах снимка":

    В коментарите всички се смеят особено как разнасят плакатите със снимките на тошко йорданов само един е написал - "правите си пиар на гърба на слави понеже вече е слаб и уязвим"

    19:47 01.10.2025

  • 7 Защо се премахна коментар 1

    9 0 Отговор
    Форумците нямат ли право да видят какво се случва пред палата на славчо, как поглежда страхливо през прозорците пребледнял и посърнал и как спуска изцяло щорите!!!??? Какво говори дама която е била в листите на ИТН на изборите за парламент и бивши областни кординатори на ИТН

    19:50 01.10.2025

  • 8 Джамбaза

    8 0 Отговор
    Чудесна новина!
    Но само ако боди камерите излъчват онлайн.

    19:50 01.10.2025

  • 9 На Слави от

    13 0 Отговор
    учиндол калинката се опитва да замаже положението!

    19:51 01.10.2025

  • 10 Крокодилът Гена

    13 0 Отговор
    Транспортните фирми носят парите директно на шефа. Такса спокойствие. За рекет от тулупите остават чужденците. Това го знаят и врабчетата. Няма да напиша мнението си за министъра, защото ще ми сложат забрана. Този министър е като мъртвец. Или добро, или нищо.

    19:52 01.10.2025

  • 11 Славуца

    7 0 Отговор
    Ако танцьорките изкривят капака не ме търсете! За останалите въпроси "НЯМА МЕ"!

    19:52 01.10.2025

  • 12 Пижо

    9 0 Отговор
    Този мишок Монов, не ли го е назначил точно този министър? Явно гующера отново си реже опашката.

    19:53 01.10.2025

  • 13 Бойко

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "В коментар 1 публикувах снимка":

    Браво ако е истина. Така трябва с турска музика и сюнетчии пред централата но ДПС НН

    19:54 01.10.2025

  • 14 Въпрос

    6 0 Отговор
    А Караджов кога?

    19:55 01.10.2025

  • 15 Някой

    5 0 Отговор
    Да точно така отговорноста е на всички шефове по веригата включително и на министъра. Да трябва да се уволнят шефовете, но и министъра трябва да се уволни.

    19:57 01.10.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Първо трябва да падне главата на министъра

    19:58 01.10.2025

  • 17 Гост

    4 0 Отговор
    Голямото корумпе уволнява малкото корумпе. Това е положението!

    19:59 01.10.2025

  • 18 Да освободи

    3 0 Отговор
    и себе си , което е задължително след безчет мизерии и далавери , причинил на България и на българите ! Да не поучава общество , а да се разкара незабавно !

    20:00 01.10.2025

  • 19 Капан

    0 2 Отговор
    А ние смятаме, че всичко беше нагласено ,за да се отстрани директора. Явно не е удобен и му скалъпиха този капан

    20:00 01.10.2025

  • 20 Парламе

    1 0 Отговор
    боди камери работещи ли? или за парлама както все се случва

    20:01 01.10.2025

  • 21 А НА ТОЗИ

    2 0 Отговор
    СЛАМЕНИЯ восък кога ще му поиска оставката??

    20:13 01.10.2025

  • 22 ЧАЛГАРЯ

    2 0 Отговор
    НЯМА ДА МИ БАРАТЕ БАШ КРАДЕЦ А.

    20:13 01.10.2025

  • 23 ИТН срам и позор

    3 0 Отговор
    Отивай си ти трозданка!
    Срам и позор, че преди време съм гласумал за вас! Излъгахте всичи

    20:14 01.10.2025

  • 24 хахо

    4 0 Отговор
    Взех да се чудя, кой точно тябва да дойде на турне в България и да му поискат подкуп, за да се закрие
    ОПГ ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН

    20:18 01.10.2025

  • 25 Толуп на Орлин Акексиев

    3 0 Отговор
    Оставка!

    20:19 01.10.2025

  • 26 Бай Шиле

    5 0 Отговор
    Този позор ще обикала английския фолклор дълги години. Ако служителите имаха респект към шефа си нямаше да си позволят това! Видно така се работи, то друго обяснение няма. Сигурен съм, че в МВР е същата картинка видно от всичко което излиза по медиите.

    20:19 01.10.2025

  • 27 Поредния ненормалник от итн

    4 0 Отговор
    Вие сте акули в сравнение с лопатките в даи

    20:21 01.10.2025

  • 28 ха ха

    1 0 Отговор
    давай си оставката , заедно с вътрешния министър

    20:29 01.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове