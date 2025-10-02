Новини
Над 6000 души в Пазарджишко ще живеят в обновени и енергийно ефективни блокове

Над 6000 души в Пазарджишко ще живеят в обновени и енергийно ефективни блокове

2 Октомври, 2025 09:24 655 9

Заместник-регионалният министър даде начало на санирането

Над 6000 души в Пазарджишко ще живеят в обновени и енергийно ефективни блокове - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова

Над 1100 домакинства в град Пазарджик ще имат възможността да живеят в санирани и енергийно ефективни жилища по двата етапа на Плана за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат обновени общо 15 жилищни блока, в които ще бъдат вложени над 28,5 млн. лв. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Заедно с кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, общински съветници, експерти, фирмата изпълнител и представители на надзора, дадоха старт на строително-монтажните работи на многофамилна жилищна сграда на ул. „Панайот Волов“, с 6 входа и 160 домакинства.

„Където има сговор в семейството, в един жилищен блок и в един град, там има напредък. Нещата не се случват на места, където има разединение. Санирането ще даде възможност да живеете в по-добри условия“, каза зам.-министър Янкова. Тя подчерта, че вече в цялата страна е в ход същинското саниране на жилищните блокове, като по Етап I на програмата дейностите трябва да приключат до края на месец март, следващата година. „В цялата област Пазарджик предстои да се обновят общо 24 жилищни сгради с близо 40 млн. лв. Освен в областния център, одобрени сгради има и в общините Пещера и Панагюрище. Над 1500 домакинства или около 6000 души ще сменят качеството си на живот”, посочи още заместник-регионалният министър. Тя благодари на гражданите, че са били единни и са успели да се обединят, за да стартират процедурите.

По думите на Янкова след саниране сградите ще бъдат по-топли през зимата и по-прохладни през лятото. Очакванията са температурите да не падат под 18 градуса. И допълни, че в момента основният дебат в Европа е как сградите да станат по-ефективни, черпейки по-малко ресурс. Тя призова хората да не спират да се възползват от европейските програми и подчерта, че на следващ етап блоковете могат да кандидатстват за създаване на енергийни общности, от където ще дойдат спестявания и по отношение на електропотреблението. И отправи апел към собствениците на останалите сгради, които все още не са успели да участват в мерките за саниране, да се включат активно във втората национална програма за енергийна ефективност, за която от бюджета са предвидени 2,5 млрд. лв. до края на 2029 г.

Дора Янкова призова жителите на сградите, в които се изпълняват мерки за повишаване на енергийната ефективност, да следят за спазването на всички правила при изпълнението на строителните дейности, да са в диалог с общината и да решават заедно възникналите проблеми, а не да блокират строителния процес. Жителите на града изказаха своята благодарност за разблокирането на програмата и експертното съдействие, както и възможността отново санирането да е напълно безвъзмездно.

В Пазарджик зам.-министър Янкова проведе среща с кмета на общината Петър Куленски, на която обсъдиха изпълнението на различните проекти и бъдещи инвестиционни намерения. Двамата инспектираха и други жилищни блокове, които се обновяват по Националния план за възстановяване и устойчивост.


