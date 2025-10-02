Новини
България »
Ивайло Мирчев: Борисов иска да закрие ДАИ, защото при разследване ще се стигне до Ивайло Московски

2 Октомври, 2025 11:06 1 665 30

  • ивайло мирчев-
  • бойко борисов-
  • даи-
  • корупция-
  • ивайло московски

Таки овладя всички поръчки с боклука на София. Това означава София да плаща изключително скъпо за извозването на един тон боклук. По-скъпо ще е от един тон жито. Призоваваме кметът да го спре това

Ивайло Мирчев: Борисов иска да закрие ДАИ, защото при разследване ще се стигне до Ивайло Московски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда. Това заяви в кулоарите на НС Божидар Божанов от ДБ пред журналисти. Той коментира и темата със сайта за сравнение на цени и това, че той напрактика е неизползваем.

По думите му вчера ГЕРБ и мнозинстово са направили всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси и това е предпоставка постоянно да се повишават цените на електроуредите у нас. "Както знаем, тези такси отиват в джоба на Таки. Като казах - Таки, и да ви попитам дали знаете на кого е кум Светльо Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и Пеевски - на шефа на Автомобилната инспекция. Той бе уволнен 2016 г. и то, защото тези кадрови назначения изгърмяват само, когато се стигне до големия скандал", обясни Божанов.

"Иначе стоят и има чадър върху тях и се пазят, докато не избухне най-големият скандал.", каза още той.

Ивайло Мирчев се обърна към Бойко Борисов и му каза да спре по сериозни теми като корупцията в ДАИ да говори за комбинизони и за бодита. "Не може да се принизява това по този начин. Става дума за изключително тежка корупция. Няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов е, че на вчерашното си сутрешно кафе и пури с Пеевски са решили да закриват ДАИ, е защото, ако вземат да разследват ДАИ и откъде идва тази корупция - ще стигнат до върховете, не само в ДАИ, но и в транспортно министерство, и в тази сфера като цяло. А там е един близък до сърцето на Борисов - Ивайло Московски, а той е известен от "зайчарника" на Борисов и осигуряването на специфични услуги там. Това му е проблемът на Борисов, той по никакъв начин не иска да се разкрива какво е ставало в ДАИ.", заяви той и призова Борисов вместо да закрива ДАИ да излезе и да каже, че ще се разследва и ще се стигне до корупцията по върховете в агенцията и кой е взимал пари.

Мирчев заяви още, че те настояват за боди камерите, защото при преместването в КАТ, или където и да е другаде, пак ще я има същата корупция. "Хората не са много по-различни, става дума за много пари.Това, което ние искаме е да решим проблема с корупцията, а той се решева с боди камерите частично, и затова тези хора не искат да ги има. Съботираха нашия законопроект", каза той.

"Таки овладя всички поръчки с боклука на София. Това означава София да плаща изключително скъпо за извозването на един тон боклук. По-скъпо ще е от един тон жито. Призоваваме кметът да го спре това", обясни още той.

Божанов заяви, че днес ще гласуват "въздрържал се", защото няма как да подкрепят човека на Пеевски да оглави ДАНС.


България
Оценка 4.5 от 25 гласа.
Оценка 4.5 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 КиКи

    33 10 Отговор
    Борисов завалията го болят коленете от лазене пред Пеевски

    Коментиран от #7

    11:08 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    15 19 Отговор
    Какво ти разследване, човекът с шейната не го лови ни законът, ни дрегерът.

    11:08 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 без пари няма да извозват

    5 2 Отговор
    боклук . софия е 2 милиона от 20 години . боклука си е същия . инфлацията е голяма . даи нямало да я закриват . но уволнили 2 корумпирани . ще видим .

    Коментиран от #29

    11:14 02.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    18 7 Отговор
    Шиши ще закрие ДАИ.Ще изгони хората на Бойко и ще тури свои.

    11:15 02.10.2025

  • 6 Димитър

    20 6 Отговор
    При тази тежка корупция създадена в рамките на тридесет и повече години от ДПС, СДС, ГЕРБ, сега и ДПС НН и до някъде от БСП, се чудя на ума на българина - да отиде и да гласува пак за някойот тях. Ужасно заблуден или ужасно зависим народ сме.

    Коментиран от #23

    11:18 02.10.2025

  • 7 И не само

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    коленете

    11:22 02.10.2025

  • 8 Хе-хе

    12 1 Отговор
    E-eee, малко се разконцентрирахте с този англоезичен певец, но страшно няма! Властта е здрава и никой не обръща внимание на такива като Минимирчев! Ще минат десетилетия, докато дойде друг фолк-изпълнител от чужбина! Абе, някой има ли представа, намери ли се загубеното тефтерче на Златанов!? Тея отново поведоха война срещу себе си!

    11:28 02.10.2025

  • 9 име

    11 6 Отговор
    Хубаво се е загрижил ганчо мирчев с двата пръста чело за софийссия боклук и харчовете, ама защо не сподели с колко набутаха България когато прокараха некадърните конституционни реформи и трябва вече да хрантутим 240 паразина нон-стоп, че и съвсем официално не работят по месеци наред преди и след избори. Това са милиони на година прахосани пари, а той се запънал няма и двеста хиляди на месец.

    11:29 02.10.2025

  • 10 Същият

    10 5 Отговор
    Ивайло Московски , който отдавна трябваше да бъде в затвора .

    Коментиран от #12

    11:32 02.10.2025

  • 11 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Време е такива по затворите!":

    ЗАТВОРИ ЗА ТЕБ И ГНУСНИТЕ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА КЛЕВЕТИ ТОЯ МИРЧЕВ СЕ РАЗГЛОБИ ДА ЛЪЖЕ НАПЪВА СЕ ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР ПО САЙТОВЕТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИИ САМО МИРЧЕВИЯТ СЛУГА НА ПРОКОПИЕВИ

    11:36 02.10.2025

  • 12 Промяна

    7 4 Отговор

    До коментар #10 от "Същият":

    10 ТИ КОГА СИ ВИЖДАЛ ВЪПРОСНИЯТ ЧОВЕК ЧЕ Д.АСКАШ КЛЕВЕТИ ЗА НЕГО А СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОКОПИЕВИЯТ СЛУГА МИРЧЕВ КЛЕВЕТИ ОТ СУТРИН ДО ЗДРАЧ НАВСЯКЪДЕ Е ТОЗИ ПО СОРОСНИТЕ

    11:38 02.10.2025

  • 13 търговище

    1 1 Отговор
    досега ДАИ беше на ДПС ДОГАН назначаваха свои дори преди години назначиха КРАСИМИР СРЕБРОВ за главен на ДАИ но поради заболяване човека си отиде

    11:39 02.10.2025

  • 14 Прокоба Кукучкова

    6 5 Отговор
    Това гoвedo сигурно стига до серия от гърчове, ако не спомене "Борисов"! Като го спомене, обаче, гърчовете стават сбръчкване! Изписано е на миниатюрното му чело!

    11:42 02.10.2025

  • 15 ЖЕКО

    2 0 Отговор
    ОТ ДАИ БЪЛГАРИЯ / КОСТОВ/ ИСКАТ ДА ЗАКРИЯТ ДАИ БЪЛГАРИЯ МИ ДА Я ЗАКРИВАТ

    11:43 02.10.2025

  • 16 НИКО

    4 2 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е В СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДАИ, А НЕ В ИНСТИТУЦИЯТА ДАИ , ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СА ПОДКУПНИ

    11:46 02.10.2025

  • 17 Всички

    4 0 Отговор
    Разтягат локуми

    11:46 02.10.2025

  • 18 вед

    5 2 Отговор
    Един да каже една истина - няма човек в ДАЙ, който да не е корумпиран. Всички го знаят, ама никой не го казва. И за друго е прав - като ги закрият, ще почнат да си корупстват на друго място, разследване и разстрел трябва на един двама, другите ще намалят корупцията и готово. Но защо не разстрелваме и бесим вече? А, хуманни сме, хуманни с човек, а с животно?

    Коментиран от #20

    11:47 02.10.2025

  • 19 Гост

    4 2 Отговор
    "Хората не са много по-различни" - първо, човеци няма в ДАИ, МВР и всякакви подобни клоаки на издръжка на малкото честно плащащи данъци. Второ, не че не са много по-различни, те чисто и просто са точно същите вредни отпадъци. Обаче, понеже чинно се отчитат към по-големите чекмеджета, тия и цялата нищоправеща и корумпирана държавна администрация може да бъдат изринати само с гражданска война...

    11:48 02.10.2025

  • 20 ЛИЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "вед":

    ЕВРОПЕИСКИ ЦЕННОСТИ ДРУЖЕ

    11:49 02.10.2025

  • 21 БКП е на власт

    3 2 Отговор
    Докато всеки не разбере, че БКП е на власт, чрез всички партии, медии, и едрият капитал и техните работодателски капиталистически съюзи, Васил Велев е бил шеф на ТНТМ. Всички те с дядовци и роднини партизани, Докато не се обнародва, че Т. Живков е искал капитализъм и митингова демокрация, и е казал, че приветства цветните революции в Унгария и Полша. Че куфарчетата бяха от Вашингтон. БКП е слугиня на Вашингтон и сегашен елит и статукво, подкрепящи фашизмът и неолибералната държава, дясното, и НАТО.

    11:49 02.10.2025

  • 22 Няма да се оправим

    1 2 Отговор
    Докато всеки не разбере, че БКП е на власт, чрез всички партии, медии, и едрият капитал и техните работодателски капиталистически съюзи, Васил Велев е бил шеф на ТНТМ. Всички те с дядовци и роднини партизани, Докато не се обнародва, че Т. Живков е искал капитализъм и митингова демокрация, и е казал, че приветства цветните революции в Унгария и Полша. Че куфарчетата бяха от Вашингтон. БКП е слугиня на Вашингтон и сегашен елит и статукво, подкрепящи фашизмът и неолибералната държава, дясното, и НАТО. ............

    11:51 02.10.2025

  • 23 Да де

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър":

    А за кого да гласуваме,за ПП.Благодаря,видяхме ги.

    Коментиран от #25

    11:54 02.10.2025

  • 24 Браво, Мирчев!

    4 2 Отговор
    Ивайло Мирчев много точно посочва сериозния проблем с корупцията в ДАИ и как политическите интереси пречат на истинските разследвания. Закриването на агенцията изглежда като опит да се прикрият нередности и връзки, които водят до хора близки до Борисов и Московски. Подкрепям призива за прозрачност и въвеждане на мерки като боди камерите, които могат да ограничат корупцията и да върнат доверието на гражданите. Само чрез открит диалог и реални действия можем да сложим край на тези практики.

    Коментиран от #27

    12:04 02.10.2025

  • 25 Продължаваме Промяната са Бъдещето!!

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Да де":

    ПП наистина са единствените, които се опитват да направят реална промяна в България, въпреки че са подложени на постоянни клевети от купени медии. Истината трябва да излезе наяве, а ние трябва да подкрепяме тези, които работят за по-добро бъдеще, вместо да се оставяме да бъдем манипулирани.

    Коментиран от #26

    12:07 02.10.2025

  • 26 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Продължаваме Промяната са Бъдещето!!":

    Шар.латаните от 5 години насам срутиха държавата ЗА разследване са

    Коментиран от #28

    12:14 02.10.2025

  • 27 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Браво, Мирчев!":

    Мирчев лодкарят какво ли не направи да се настани в парламента и да прибира 20 к за лъжи за саботажи за клевети

    12:16 02.10.2025

  • 28 ШИЗОФРЕНИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    И олигофрения НЯМАТ лечение! "Шарлатаните" НИКОГА не са били самостоятелно управляващи, а винаги в КОАЛИЦИЯ с едни партийки и такива, които не даваха да има реформи! Но ето сега МОЖАЧИТЕ ДЕЙСТВАТ: Заеми, Дефицит 5-6 млрд., ДЪЛГОВЕ, Двойни заплати на Бюджетни Нищоправци, МВР, Съд И Прокуратура - съдят само за гробарите ново начало, така че дерзайте и се радвайте на МОЖАЧИТЕ - те могат да крадат, обвиняват и обезводняват!

    Коментиран от #30

    12:26 02.10.2025

  • 29 богат,беден

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "без пари няма да извозват":

    Що се хвалите постоянно с тия 2 млн.,ми е чудно.София беше прекрасен град докато селянина от с.Веселиново не махна жителството.Тогава настъпи хаоса с който се гордеете днес.

    12:47 02.10.2025

  • 30 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ШИЗОФРЕНИЯ":

    Реформи А кой РЕФОРМИРА КОНСТИТУЦИЯТА АЗ ЛИ ИЛИ ТИ КОЙ УПРАВЛЯВА ЗАЕДНО С ПЕЕВСКИ АЗ ЛИ Шарлатаните са измамници саботажници лъжци Незнам как още ги защитаваш и защо На Марс живееш сигурно Надежда сега гласува против това как се нарича САБОТАЖНИЦИ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВАТА ЖИВЕЯТ ОТ КЛЕВЕТИ САБОТАЖИ ЛЪЖИ НО ПРИБИРАТ ПО 20 К НАЛИ

    12:52 02.10.2025

