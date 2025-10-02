Ивайло Мирчев: Борисов иска да закрие ДАИ, защото при разследване ще се стигне до Ивайло Московски

Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда. Това заяви в кулоарите на НС Божидар Божанов от ДБ пред журналисти. Той коментира и темата със сайта за сравнение на цени и това, че той напрактика е неизползваем.

По думите му вчера ГЕРБ и мнозинстово са направили всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси и това е предпоставка постоянно да се повишават цените на електроуредите у нас. "Както знаем, тези такси отиват в джоба на Таки. Като казах - Таки, и да ви попитам дали знаете на кого е кум Светльо Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и Пеевски - на шефа на Автомобилната инспекция. Той бе уволнен 2016 г. и то, защото тези кадрови назначения изгърмяват само, когато се стигне до големия скандал", обясни Божанов.

"Иначе стоят и има чадър върху тях и се пазят, докато не избухне най-големият скандал.", каза още той.

Ивайло Мирчев се обърна към Бойко Борисов и му каза да спре по сериозни теми като корупцията в ДАИ да говори за комбинизони и за бодита. "Не може да се принизява това по този начин. Става дума за изключително тежка корупция. Няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов е, че на вчерашното си сутрешно кафе и пури с Пеевски са решили да закриват ДАИ, е защото, ако вземат да разследват ДАИ и откъде идва тази корупция - ще стигнат до върховете, не само в ДАИ, но и в транспортно министерство, и в тази сфера като цяло. А там е един близък до сърцето на Борисов - Ивайло Московски, а той е известен от "зайчарника" на Борисов и осигуряването на специфични услуги там. Това му е проблемът на Борисов, той по никакъв начин не иска да се разкрива какво е ставало в ДАИ.", заяви той и призова Борисов вместо да закрива ДАИ да излезе и да каже, че ще се разследва и ще се стигне до корупцията по върховете в агенцията и кой е взимал пари.

Мирчев заяви още, че те настояват за боди камерите, защото при преместването в КАТ, или където и да е другаде, пак ще я има същата корупция. "Хората не са много по-различни, става дума за много пари.Това, което ние искаме е да решим проблема с корупцията, а той се решева с боди камерите частично, и затова тези хора не искат да ги има. Съботираха нашия законопроект", каза той.

"Таки овладя всички поръчки с боклука на София. Това означава София да плаща изключително скъпо за извозването на един тон боклук. По-скъпо ще е от един тон жито. Призоваваме кметът да го спре това", обясни още той.

Божанов заяви, че днес ще гласуват "въздрържал се", защото няма как да подкрепят човека на Пеевски да оглави ДАНС.