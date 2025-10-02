Ивайло Мирчев: Борисов иска да закрие ДАИ, защото при разследване ще се стигне до Ивайло Московски

Днес заваля, надяваме се поне това да помогне в решението на проблема с водата. Надяваме се, и г-н Пеевски да не си припише дъжда. Това заяви в кулоарите на НС Божидар Божанов от ДБ пред журналисти. Той коментира и темата със сайта за сравнение на цени и това, че той напрактика е неизползваем.
По думите му вчера ГЕРБ и мнозинстово са направили всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси и това е предпоставка постоянно да се повишават цените на електроуредите у нас. "Както знаем, тези такси отиват в джоба на Таки. Като казах - Таки, и да ви попитам дали знаете на кого е кум Светльо Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и Пеевски - на шефа на Автомобилната инспекция. Той бе уволнен 2016 г. и то, защото тези кадрови назначения изгърмяват само, когато се стигне до големия скандал", обясни Божанов.
"Иначе стоят и има чадър върху тях и се пазят, докато не избухне най-големият скандал.", каза още той.
Ивайло Мирчев се обърна към Бойко Борисов и му каза да спре по сериозни теми като корупцията в ДАИ да говори за комбинизони и за бодита. "Не може да се принизява това по този начин. Става дума за изключително тежка корупция. Няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов е, че на вчерашното си сутрешно кафе и пури с Пеевски са решили да закриват ДАИ, е защото, ако вземат да разследват ДАИ и откъде идва тази корупция - ще стигнат до върховете, не само в ДАИ, но и в транспортно министерство, и в тази сфера като цяло. А там е един близък до сърцето на Борисов - Ивайло Московски, а той е известен от "зайчарника" на Борисов и осигуряването на специфични услуги там. Това му е проблемът на Борисов, той по никакъв начин не иска да се разкрива какво е ставало в ДАИ.", заяви той и призова Борисов вместо да закрива ДАИ да излезе и да каже, че ще се разследва и ще се стигне до корупцията по върховете в агенцията и кой е взимал пари.
Мирчев заяви още, че те настояват за боди камерите, защото при преместването в КАТ, или където и да е другаде, пак ще я има същата корупция. "Хората не са много по-различни, става дума за много пари.Това, което ние искаме е да решим проблема с корупцията, а той се решева с боди камерите частично, и затова тези хора не искат да ги има. Съботираха нашия законопроект", каза той.
"Таки овладя всички поръчки с боклука на София. Това означава София да плаща изключително скъпо за извозването на един тон боклук. По-скъпо ще е от един тон жито. Призоваваме кметът да го спре това", обясни още той.
Божанов заяви, че днес ще гласуват "въздрържал се", защото няма как да подкрепят човека на Пеевски да оглави ДАНС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КиКи
Коментиран от #7
11:08 02.10.2025
2 честен ционист
11:08 02.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 без пари няма да извозват
Коментиран от #29
11:14 02.10.2025
5 Последния Софиянец
11:15 02.10.2025
6 Димитър
Коментиран от #23
11:18 02.10.2025
7 И не само
До коментар #1 от "КиКи":коленете
11:22 02.10.2025
8 Хе-хе
11:28 02.10.2025
9 име
11:29 02.10.2025
10 Същият
Коментиран от #12
11:32 02.10.2025
11 Промяна
До коментар #3 от "Време е такива по затворите!":ЗАТВОРИ ЗА ТЕБ И ГНУСНИТЕ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА КЛЕВЕТИ ТОЯ МИРЧЕВ СЕ РАЗГЛОБИ ДА ЛЪЖЕ НАПЪВА СЕ ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР ПО САЙТОВЕТЕ ПО ТЕЛЕВИЗИИ САМО МИРЧЕВИЯТ СЛУГА НА ПРОКОПИЕВИ
11:36 02.10.2025
12 Промяна
До коментар #10 от "Същият":10 ТИ КОГА СИ ВИЖДАЛ ВЪПРОСНИЯТ ЧОВЕК ЧЕ Д.АСКАШ КЛЕВЕТИ ЗА НЕГО А СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОКОПИЕВИЯТ СЛУГА МИРЧЕВ КЛЕВЕТИ ОТ СУТРИН ДО ЗДРАЧ НАВСЯКЪДЕ Е ТОЗИ ПО СОРОСНИТЕ
11:38 02.10.2025
13 търговище
11:39 02.10.2025
14 Прокоба Кукучкова
11:42 02.10.2025
15 ЖЕКО
11:43 02.10.2025
16 НИКО
11:46 02.10.2025
17 Всички
11:46 02.10.2025
18 вед
Коментиран от #20
11:47 02.10.2025
19 Гост
11:48 02.10.2025
20 ЛИЛИ
До коментар #18 от "вед":ЕВРОПЕИСКИ ЦЕННОСТИ ДРУЖЕ
11:49 02.10.2025
21 БКП е на власт
11:49 02.10.2025
22 Няма да се оправим
11:51 02.10.2025
23 Да де
До коментар #6 от "Димитър":А за кого да гласуваме,за ПП.Благодаря,видяхме ги.
Коментиран от #25
11:54 02.10.2025
24 Браво, Мирчев!
Коментиран от #27
12:04 02.10.2025
25 Продължаваме Промяната са Бъдещето!!
До коментар #23 от "Да де":ПП наистина са единствените, които се опитват да направят реална промяна в България, въпреки че са подложени на постоянни клевети от купени медии. Истината трябва да излезе наяве, а ние трябва да подкрепяме тези, които работят за по-добро бъдеще, вместо да се оставяме да бъдем манипулирани.
Коментиран от #26
12:07 02.10.2025
26 Промяна
До коментар #25 от "Продължаваме Промяната са Бъдещето!!":Шар.латаните от 5 години насам срутиха държавата ЗА разследване са
Коментиран от #28
12:14 02.10.2025
27 Промяна
До коментар #24 от "Браво, Мирчев!":Мирчев лодкарят какво ли не направи да се настани в парламента и да прибира 20 к за лъжи за саботажи за клевети
12:16 02.10.2025
28 ШИЗОФРЕНИЯ
До коментар #26 от "Промяна":И олигофрения НЯМАТ лечение! "Шарлатаните" НИКОГА не са били самостоятелно управляващи, а винаги в КОАЛИЦИЯ с едни партийки и такива, които не даваха да има реформи! Но ето сега МОЖАЧИТЕ ДЕЙСТВАТ: Заеми, Дефицит 5-6 млрд., ДЪЛГОВЕ, Двойни заплати на Бюджетни Нищоправци, МВР, Съд И Прокуратура - съдят само за гробарите ново начало, така че дерзайте и се радвайте на МОЖАЧИТЕ - те могат да крадат, обвиняват и обезводняват!
Коментиран от #30
12:26 02.10.2025
29 богат,беден
До коментар #4 от "без пари няма да извозват":Що се хвалите постоянно с тия 2 млн.,ми е чудно.София беше прекрасен град докато селянина от с.Веселиново не махна жителството.Тогава настъпи хаоса с който се гордеете днес.
12:47 02.10.2025
30 Промяна
До коментар #28 от "ШИЗОФРЕНИЯ":Реформи А кой РЕФОРМИРА КОНСТИТУЦИЯТА АЗ ЛИ ИЛИ ТИ КОЙ УПРАВЛЯВА ЗАЕДНО С ПЕЕВСКИ АЗ ЛИ Шарлатаните са измамници саботажници лъжци Незнам как още ги защитаваш и защо На Марс живееш сигурно Надежда сега гласува против това как се нарича САБОТАЖНИЦИ РАЗРУШИХА ДЪРЖАВАТА ЖИВЕЯТ ОТ КЛЕВЕТИ САБОТАЖИ ЛЪЖИ НО ПРИБИРАТ ПО 20 К НАЛИ
12:52 02.10.2025