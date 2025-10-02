Новини
Ганчо Ганчев: По-високите данъци ще ударят най-силно пенсионерите и най-бедните

2 Октомври, 2025 11:33 814 12

Бюджетът в евро по нищо не се различава от този в лева

Ганчо Ганчев: По-високите данъци ще ударят най-силно пенсионерите и най-бедните - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерският съвет трябва да завърши подготовката на Бюджет 2026 до края на октомври. Това става в условията на препоръки от Международния валутен фонд и Фискалния борд за орязване на държавните разходи и повишаване на данъците, които да стабилизират финансовото състояние на страната.

Икономистът професор Ганчо Ганчев коментира в интервю за предаването "България сутрин" по телевизия Bulgaria ON AIR, че е трудно да се прогнозира как ще завърши изпълнението на настоящия бюджет. "Неяснота има дали военните разходи ще бъдат признати като разход, който няма да влиза в дефицита, дали ще има втори и трети транш по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е приход, който намалява дефицита", обясни експертът.

Според професор Ганчев дебатите около бюджета се водят на идеологическа и политическа основа. Той отхвърли твърденията на опозицията, че България върви към румънския сценарий с драстично увеличаване на данъците. "Това е увеличаване на държавните разходи, дефицит и увеличаване на данъците, за да се стабилизира бюджетът. Теоретически може да се допусне, но сме далеч от него. Не бива да се драматизира ситуацията", заяви финансовият експерт.

Икономистът подчерта, че България не е страната с най-тежко финансово положение в Европейския съюз и че Маастрихтските критерии не се изпълняват от всички държави членки.

"Не виждам какво би се променило с влизането ни в Еврозоната. Единственото което може да повлияе на инфлационния процес е, че би могло да има по-разширено кредитиране. Не очаквам взрив в кредитирането, който да ускори инфлацията", прогнозира професор Ганчев.

Той категорично заяви, че бюджетът в евро по нищо не се различава от този в лева. "Променят се условията, при които може да бъде финансиран частният и държавният сектор, те са по-благоприятни, включително и от гледна точка на бюджетния дефицит. Ще бъде по-лесно финансирането на дефицита", обясни икономистът.

Като лично наблюдение той сподели, че има необяснимо показване на цени в аптеки след решението за присъединяване на България към Еврозоната и посъветва гражданите внимателно да избират откъде пазаруват и да следят цените в различните магазини.

Гостът коментира препоръките на Международния валутен фонд за замразяване на доходите и увеличаване на данъците. "Дискутират се предварителни изводи на МВФ. Въпросът не е дали да повишим данъците, или не, а каква данъчна система да имаме. МВФ предлага прогресивно подоходно облагане. Каква трябва да бъде оптималната данъчна система", посочи събеседникът.

Професор Ганчев препоръча да се използва експертизата на професионалисти като управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за тази важна промяна, която трябва да се направи.

"България е сред първите страни по социално неравенство в Европейския съюз, това не е дребен проблем. Освен данъчното облагане имаме проблем и с пенсионната система. Дали трябва да има горна граница върху осигурителния доход или не, ограничение върху максималната пенсия или не, какви да са пенсионните вноски", изброи вариантите експертът.

Ако вторият стълб бъде премахнат и вноските се прехвърлят към първия стълб, това ще позволи стабилизиране на пенсионната система без увеличаване на вноските, смята професор Ганчев.

Финансовият експерт е категоричен, че вдигането на данъка върху добавената стойност ще удари най-силно хората с най-ниски доходи и ще има негативно отражение върху разпределението на доходите.

Във връзка с предстоящото обсъждане на бюджета професор Ганчев посъветва да не се пипат парите за отбрана, но да се гледа какви са възможностите за съкращения в държавната администрация.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винаги

    9 0 Отговор
    малкият го отнася !

    Коментиран от #5

    11:34 02.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Международният валутен фонд каза да намалим заплатите,пенсиите, социалните помощи и да вдигнем таксите и данъците.

    Коментиран от #7

    11:35 02.10.2025

  • 3 Много добре

    7 0 Отговор
    се вписва в програмата за 1 милиард.

    11:36 02.10.2025

  • 4 Интересно

    10 0 Отговор
    До сега един чужд съветник, а тук постоянно идват да съветват това правителство (защото са малоумни или?), не е дал съвет НЕ КРАДЕТЕ! Всички съветват да се дере кожата на населението.

    11:39 02.10.2025

  • 5 ежко

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винаги":

    Малкия да е ходил да гласува и да е мислил!Ако не може-проблема си е негов!Докато му е пълен хладилника и има ракия, на малкия не му пукаше,че го грабят.Сега обаче е дошло време за връщане на парите и изведнъж,малкия се сети,че е прецакан,но пак няма да отиде да гласува!"За народ не се плаче"-народна мъдрост!

    11:40 02.10.2025

  • 6 Един

    12 1 Отговор
    Пенсионерите да спрат да гласуват за Борисов и Пеевски и за прокаженяците от БСП!
    Съжалявам ама те имат не малка вина за случващото се, щото си карат както си знаят от едно време!

    11:45 02.10.2025

  • 7 Кико

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Криво ляво това и пише в преписката по горе. Баф м му ...

    11:58 02.10.2025

  • 8 Артилерист

    5 1 Отговор
    Точно МВФ е оперативния управител на колонията България. За програмите на образованието е сигурно, че негови, на МВФ, експерти ги пишат, но съм сигурен, че той ръководи всичките ни държавни дела. Този Ганчев върти суче все да изкара, че работите не са чак толкова зле. Тоест лъже.

    11:59 02.10.2025

  • 9 Да,бе

    4 1 Отговор
    И в природата е така,хищниците нападат най-слабите животни в стадото...Свят основан на правила.

    12:15 02.10.2025

  • 10 Ние избирателите

    5 1 Отговор
    Данъците няма да се увеличават,защото засягат бедните хора и пенсионерите.
    Трябва единствено да се смени плоския данък с прогресивния такъв.
    .Това ще засегне само богатите,Вече 17 години богатеят от това и то на наш гръб.
    Депутатите не искат защото всички са милионери и искат още,и още,.....,.
    Крайно време е това да спре!

    12:20 02.10.2025

  • 11 писарю

    4 1 Отговор
    тази снимка на пенсионера
    с негово разрешение ли е взета от ваш папарак

    12:29 02.10.2025

  • 12 пенсионерите и най-бедните

    3 0 Отговор
    бая от тях гласуват за тикви и охранени

    или кой е избрал каквото е избрал това ще има

    12:32 02.10.2025

