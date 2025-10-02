Ганчо Ганчев: По-високите данъци ще ударят най-силно пенсионерите и най-бедните

Министерският съвет трябва да завърши подготовката на Бюджет 2026 до края на октомври. Това става в условията на препоръки от Международния валутен фонд и Фискалния борд за орязване на държавните разходи и повишаване на данъците, които да стабилизират финансовото състояние на страната.

Икономистът професор Ганчо Ганчев коментира в интервю за предаването "България сутрин" по телевизия Bulgaria ON AIR, че е трудно да се прогнозира как ще завърши изпълнението на настоящия бюджет. "Неяснота има дали военните разходи ще бъдат признати като разход, който няма да влиза в дефицита, дали ще има втори и трети транш по Плана за възстановяване и устойчивост. Това е приход, който намалява дефицита", обясни експертът.

Според професор Ганчев дебатите около бюджета се водят на идеологическа и политическа основа. Той отхвърли твърденията на опозицията, че България върви към румънския сценарий с драстично увеличаване на данъците. "Това е увеличаване на държавните разходи, дефицит и увеличаване на данъците, за да се стабилизира бюджетът. Теоретически може да се допусне, но сме далеч от него. Не бива да се драматизира ситуацията", заяви финансовият експерт.

Икономистът подчерта, че България не е страната с най-тежко финансово положение в Европейския съюз и че Маастрихтските критерии не се изпълняват от всички държави членки.

"Не виждам какво би се променило с влизането ни в Еврозоната. Единственото което може да повлияе на инфлационния процес е, че би могло да има по-разширено кредитиране. Не очаквам взрив в кредитирането, който да ускори инфлацията", прогнозира професор Ганчев.

Той категорично заяви, че бюджетът в евро по нищо не се различава от този в лева. "Променят се условията, при които може да бъде финансиран частният и държавният сектор, те са по-благоприятни, включително и от гледна точка на бюджетния дефицит. Ще бъде по-лесно финансирането на дефицита", обясни икономистът.

Като лично наблюдение той сподели, че има необяснимо показване на цени в аптеки след решението за присъединяване на България към Еврозоната и посъветва гражданите внимателно да избират откъде пазаруват и да следят цените в различните магазини.

Гостът коментира препоръките на Международния валутен фонд за замразяване на доходите и увеличаване на данъците. "Дискутират се предварителни изводи на МВФ. Въпросът не е дали да повишим данъците, или не, а каква данъчна система да имаме. МВФ предлага прогресивно подоходно облагане. Каква трябва да бъде оптималната данъчна система", посочи събеседникът.

Професор Ганчев препоръча да се използва експертизата на професионалисти като управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева за тази важна промяна, която трябва да се направи.

"България е сред първите страни по социално неравенство в Европейския съюз, това не е дребен проблем. Освен данъчното облагане имаме проблем и с пенсионната система. Дали трябва да има горна граница върху осигурителния доход или не, ограничение върху максималната пенсия или не, какви да са пенсионните вноски", изброи вариантите експертът.

Ако вторият стълб бъде премахнат и вноските се прехвърлят към първия стълб, това ще позволи стабилизиране на пенсионната система без увеличаване на вноските, смята професор Ганчев.

Финансовият експерт е категоричен, че вдигането на данъка върху добавената стойност ще удари най-силно хората с най-ниски доходи и ще има негативно отражение върху разпределението на доходите.

Във връзка с предстоящото обсъждане на бюджета професор Ганчев посъветва да не се пипат парите за отбрана, но да се гледа какви са възможностите за съкращения в държавната администрация.