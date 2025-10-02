Новини
Желязков: България успешно пази европейските граници

2 Октомври, 2025 13:58 497 31

  • росен желязков-
  • мигранти-
  • европа

Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход, посочи министър-председателят

Снимка: МС
Светослава Ингилизова

България пази европейските граници изключително добре и успешно. В сравнение с 2024 година опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75%. Практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност, от нелегална миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Копенхаген, където днес участва в Срещата на Европейската политическа общност.

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите. Тяхната дейност от една страна е провокация към сигурността и стабилността в Европа, а от друга страна е престъпление, изтъкна Желязков.

Министър-председателят посочи голямото значение на партньорството и съвместните действия по опазването на границата със държави като Австрия, Румъния, Гърция у други. Премиерът Желязков отбеляза също ролята на нормативната регулация, най-вече в областта на връщането и реадмисията, както и по прилагането на Пакта за миграция и убежище.

Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход, посочи министър-председателят. Желязков отбеляза, че именно тези политики, които България е отстоявала през годините, срещат разбиране от много от страните членки. Сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, с техники и технологии, в които ние инвестираме много, включително чрез европейски източници, но и по отношение на правилните политики, които да пресичат всички опити за нелегална миграция в континента, заяви още министър-председателят.


България
  • 1 Гошо - тръбата

    27 1 Отговор
    С кво ги пазите ? С прашка ли?

    14:00 02.10.2025

  • 2 пазеше успешно преди 89-та сега НЕ

    25 0 Отговор
    каде ви намират такива индивиди??? пазела била че и успешно?!?!?!? тоя ще излезе по-зле и от наркомански

    14:01 02.10.2025

  • 3 Уф , Оставка.

    23 0 Отговор
    Пинокио.

    14:02 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Що се

    18 0 Отговор
    гъбаркаш непрестанно с хората ?

    14:03 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    17 0 Отговор
    Не че не сме имали смешници като тези управници ама тези се мъчат да подобрят рекорда по слугинаж и както си замълчаха за убития ни сънародник който на всичкото отгоре беше и служител на ООН така и сега си правят пас за незаконното задържане и на друг наш сънародник

    14:05 02.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мафията ГЕРБ,ДПС!

    17 0 Отговор
    Да пази с F16 и др. бракувани средства!

    14:07 02.10.2025

  • 13 Росен Желязков

    18 0 Отговор
    Строя стена от водопади в хотел Хаяши

    14:08 02.10.2025

  • 14 тъпигьоз

    15 0 Отговор
    Ама този явно не разбра ,че колкото повече се изявява , толкова по омразен става !!

    14:11 02.10.2025

  • 15 пешо

    13 0 Отговор
    както ти пазиш хотела с водопада

    14:12 02.10.2025

  • 16 Ми тогава що ходите всички с по 10

    11 0 Отговор
    човека охрана, от кого ви е страх? Разходете така малко сами вечер по софийските улици, да усетите колко е безопасно

    Коментиран от #19, #20

    14:17 02.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ти ли бе

    7 0 Отговор
    паталок мухльов.....

    14:21 02.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ахаа ама

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ми тогава що ходите всички с по 10":

    Точно затова сме на този хал, защото Софиянци не си мърдат пръста. До сега трябваше тези да са на кота минус 2 и онази сграда дето се сбира тази ...............да е изпепелена.

    14:25 02.10.2025

  • 21 дЖилезко ти си позор ! ...

    7 0 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че
    в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #23

    14:27 02.10.2025

  • 22 дЖилезко ти си позор ! ...

    6 0 Отговор
    Вие сте за затвор!

    14:28 02.10.2025

  • 23 Павел Костов

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "дЖилезко ти си позор ! ...":

    Много точно.
    Евала!

    14:29 02.10.2025

  • 24 Емигрант

    3 0 Отговор
    От кого бре Водопаде, от кого ги пази, някой напада ли България, че направи това "далновидно" ию"гениално" заключение ? Има места по границата през където под телта може да премине влакова композиция, доказано със снимки из медиите, а мигрантите минават през тях като на манифестация, добре, че им осигуряват калпави шофьори, та ги закопчавате само ако катастрофират ? България е излагацията на ЕС и трябва да бъде изхвърлена от съюза и пратена към Путин и без това в Парламент и МС само наследниците на комунистите са ги населили и имитират демокрация с баща полиция и свобода с цензура из всички медии които облужват само Тиквата и онзи престъпник от американски списък !

    14:32 02.10.2025

  • 25 Нищо

    3 0 Отговор
    Ама нищо успешно не прави вашето правителство.Вие сте мафиоти.Кога ще подадеш оставката си корумпирано човече.Дъщерите ти,жена ти всички сте за разследване.

    14:32 02.10.2025

  • 26 смешкото

    3 0 Отговор
    и колко върнахте?
    какви усилия бе бръмбари
    около духалите е пълно с всякакви пришълци

    Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по

    14:33 02.10.2025

  • 27 Срамота

    2 0 Отговор
    Тоз нарцис, вярва ли ги, какви ги говори?

    14:34 02.10.2025

  • 28 Валентин

    1 0 Отговор
    От гаргите

    14:35 02.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дЖилезку ти си позор ! Вие сте за затвор

    2 0 Отговор
    .....за които МНС издаде заповеди за арест" ....... "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления... " ...... но неадекватният дЖилезку мощно се изцепи, че му били "ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения".... представяте ли си? и това в ООН ...

    14:37 02.10.2025

  • 31 Казах

    1 0 Отговор
    През зимата потокът от нелегални свсем ще спре. Но, за да се ограничи, трябва да се наказват строго трафикантите. Осъди го на 10 години и 20-100 хиляди. евро глоба и ще видим далице спрат да действат.

    14:37 02.10.2025

