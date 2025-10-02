Желязков: България успешно пази европейските граници

България пази европейските граници изключително добре и успешно. В сравнение с 2024 година опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75%. Практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност, от нелегална миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Копенхаген, където днес участва в Срещата на Европейската политическа общност.
Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите. Тяхната дейност от една страна е провокация към сигурността и стабилността в Европа, а от друга страна е престъпление, изтъкна Желязков.
Министър-председателят посочи голямото значение на партньорството и съвместните действия по опазването на границата със държави като Австрия, Румъния, Гърция у други. Премиерът Желязков отбеляза също ролята на нормативната регулация, най-вече в областта на връщането и реадмисията, както и по прилагането на Пакта за миграция и убежище.
Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по произход, посочи министър-председателят. Желязков отбеляза, че именно тези политики, които България е отстоявала през годините, срещат разбиране от много от страните членки. Сигурността на Европа зависи не само от опазването на границите с физическа сила, с техники и технологии, в които ние инвестираме много, включително чрез европейски източници, но и по отношение на правилните политики, които да пресичат всички опити за нелегална миграция в континента, заяви още министър-председателят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо - тръбата
14:00 02.10.2025
2 пазеше успешно преди 89-та сега НЕ
14:01 02.10.2025
3 Уф , Оставка.
14:02 02.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Що се
14:03 02.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стенли
14:05 02.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мафията ГЕРБ,ДПС!
14:07 02.10.2025
13 Росен Желязков
14:08 02.10.2025
14 тъпигьоз
14:11 02.10.2025
15 пешо
14:12 02.10.2025
16 Ми тогава що ходите всички с по 10
Коментиран от #19, #20
14:17 02.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ти ли бе
14:21 02.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ахаа ама
До коментар #16 от "Ми тогава що ходите всички с по 10":Точно затова сме на този хал, защото Софиянци не си мърдат пръста. До сега трябваше тези да са на кота минус 2 и онази сграда дето се сбира тази ...............да е изпепелена.
14:25 02.10.2025
21 дЖилезко ти си позор ! ...
в настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
Коментиран от #23
14:27 02.10.2025
22 дЖилезко ти си позор ! ...
14:28 02.10.2025
23 Павел Костов
До коментар #21 от "дЖилезко ти си позор ! ...":Много точно.
Евала!
14:29 02.10.2025
24 Емигрант
14:32 02.10.2025
25 Нищо
14:32 02.10.2025
26 смешкото
какви усилия бе бръмбари
около духалите е пълно с всякакви пришълци
Нашите усилия са да бъдат връщани нелегалните мигранти в страните по
14:33 02.10.2025
27 Срамота
14:34 02.10.2025
28 Валентин
14:35 02.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 дЖилезку ти си позор ! Вие сте за затвор
14:37 02.10.2025
31 Казах
14:37 02.10.2025