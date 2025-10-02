Новини
ПП пусна сайт за проверка на заплатите на медицинските специалисти

2 Октомври, 2025 14:56 1 087 13

Васил Пандов от „Продължаваме Промяната“ обяви пускането на сайта на брифинг

ПП пусна сайт за проверка на заплатите на медицинските специалисти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме Промяната“ пусна нова онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички 181 публични държавни и общински болници в страната. На сайта, на адрес zdrave.promeni.bg може да се провери и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.

Васил Пандов от „Продължаваме Промяната“ обяви пускането на сайта на брифинг, посветен на продължаващата пет месеца сага със заплатите на лекарите и медицинските сестри. „За всяка една болница, всеки може да провери какво ще е необходимо, за да се увеличат възнагражденията за следващата година, по начина който са предложени, който искат младите лекари и медицинските специалисти, сестри и други“, заяви Пандов.

Платформата е базирана на официални данни от Министерството на здравеопазването за всички болници, включително информация за текущите възнаграждения и броя на персонала. Изчисленията на платформата показват, че за увеличение на заплатите по изискванията на медицинските специалисти са необходими около 240 милиона лева годишно. Тази сума може да бъде осигурена без никаква значителна тежест за държавата, тъй като тя съставлява едва около 2,5% от бюджета на НЗОК и четири пъти по-малко от финансирането на увеличението на заплатите в сектор „Сигурност“, посочи Васил Пандов.

„Трябваше някой да свърши работата на Министерство на финансите и на управляващите, а никак не е трудно, защото тези данни бяха предоставени от Министерство на здравеопазването. Цинично е да казваме, че средства бюджета няма да има, просто те не се разпределят или държавата не иска управляващите да ги разпределят по правилния начин“, заяви Пандов.

Според Пандов, работната група, създадена през септември за решаване на въпроса със заплатите, не е постигнала напредък. По-тревожно е, че Министерството на финансите не изпраща представител, въпреки двете покани от управляващите.

„Продължаваме Промяната“ призовава за свикване на извънредна здравна комисия, ако работната група не е готова до края на следващата седмицата, за да може законът да бъде разгледан в пленарна зала до средата на октомври. Целта е парламентът да ги приеме преди срока за внасяна не бюджета за 2026 в края на октомври, за да могат да се включат средствата във финансовата рамка за следващата година и от 1 януари 2026 г. лекарите и медицинските сестри да получат справедливи възнаграждения.

Повече от пет месеца управляващите лъжат лекари и сестри, че ще им увеличат заплатите, припомни Пандов. Той съобщи, че „Продължаваме Промяната“ подкрепя протеста на младите лекари и медицински специалисти, които излизат отново идния вторник.


Оценка 3.9 от 11 гласа.
  • 1 каунь

    10 2 Отговор
    каква ще е ползата на обществото от това? Отидеш на преглед и оп де 50 де 100 лв. а фактура или касова бележка йок

    15:03 02.10.2025

  • 2 завод

    9 3 Отговор
    Не само заплатите на медицинските специалисти,всички заплати на трудещите се и пенсиите в България трябва да бъдат повишени. Вкарването на еврото ще доведе българите и българките до жестока беднотия. Трябва цифровото изражение на доходите да е запазено,а не да стане наполовина от новата година. България не е държава от централната част на Африка.

    Коментиран от #8

    15:07 02.10.2025

  • 3 Потресен

    5 0 Отговор
    Интересно че всички искат заплатите да им започват от 100+%, но математиката показва, че някой трябва да взима и по-малко от 100% , за да излезе сметката за СРЕДНА заплата. Ще е интересно да видим до къде ще го докарат с всичко това!

    15:11 02.10.2025

  • 4 трясъ

    6 1 Отговор
    Киро канадският пак какво прави в ръководството на пп "Продължаваме Подмяната"? Нали беше изчезнал от там?!

    15:16 02.10.2025

  • 5 Промяна

    3 0 Отговор
    Вие наглеци знаете ли изобщо колко струва един преглед или изследвания Вашите заплати за саботажи срещу държавата са огромни Дайте си парите измамници

    15:21 02.10.2025

  • 6 Госあ

    3 1 Отговор
    Лекарите и сестрите да направят като контингента на баце - ченгетата, ватманите, шифиорите и даскалите и да спрат да работят !!! А не да си го изкарват на пациентите и да ги джобят ! Нека шефчетата им с петцифрените суми да лекуват !

    15:22 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Уля се,

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "завод":

    Спри се малко, тука е по скъпо от ЕС, накъде повече! Не заблуждавай хората, Левчето прави инфлацията, според мен

    15:27 02.10.2025

  • 9 На маймуни станаха,

    0 1 Отговор
    Пробват да свалят правителството, на всяка цена! Денков и Главчев, ащо вдигнаха само на пагоните заплатите??

    Коментиран от #11

    15:31 02.10.2025

  • 10 604

    0 0 Отговор
    Туй ни бяши ли личнъ тайнъ?

    15:32 02.10.2025

  • 11 604

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "На маймуни станаха,":

    И кът го свалят чии ще е служебното...Радев ги нареди 2 пъти, пъ те си напрайхъ сепуку!

    15:33 02.10.2025

  • 12 А бе

    2 0 Отговор
    за заплатите на депутатите-народните х-а-т-т-и-и кога бе шарлатани

    16:02 02.10.2025

  • 13 Никой

    0 0 Отговор
    20 хиляди на месец , Търтей от ВСС .

    16:13 02.10.2025

