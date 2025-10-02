Новини
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица

2 Октомври, 2025 16:08 439 6

Случаят отново подчертава уязвимостта на дивата природа и важността на своевременната реакция при откриване на пострадали животни

Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спасеното преди седмица мече от река Арда край Смолян почина, съобщи Министерството на околната среда и водите в социалната мрежа. Въпреки усилията на специалистите, двегодишното женско животно не успя да се възстанови от тежките наранявания и инфекцията.

Мечето беше открито на 24 септември в река Арда между селата Смилян и Кошница, след сигнал на телефон 112 от рибар. При първоначалния оглед специалистите от Регионалната инспекция по околна среда и води – Смолян установиха, че животното е от женски пол на около две години с рана в областта на врата, която вероятно е била от няколко дни.

"След упояване на мечето е предприет първоначален оглед, при който е установено, че индивидът е от женски пол с рана в областта на врата," заяви тогава Екатерина Гаджева, директор на РИОСВ – Смолян, цитирана от БТА.

В спасителната операция се включиха специалистите от РИОСВ – Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и фондация "Четири лапи". Със съдействието на фондацията мечето беше транспортирано и прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград.

Прегледът потвърди, че състоянието на животното е тежко. То беше изтощено, с рани от ухапвания в областта на врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване. Специалистите установиха категорично, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

След прегледа в Благоевград животното беше транспортирано за възстановяване в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където също направиха всичко възможно, за да подобрят състоянието му. Въпреки усилията на ветеринарите, мечето не успя да се справи с инфекцията и усложненията.

Сигналът за бедстващото мече постъпи около 19:00 часа на 24 септември на спешния телефон 112. На място незабавно реагираха експерти на РИОСВ – Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и Районното управление на МВР – Смолян.

Рано сутринта на 25 септември раненото животно беше транспортирано и предадено на екипа на Парка за танцуващи мечки в Белица за първоначално лечение и стабилизация. От екоинспекцията в Смолян не успяха да определят точните причини за състоянието на мечето и как е получило раната си.

Случаят отново подчертава уязвимостта на дивата природа и важността на своевременната реакция при откриване на пострадали животни.

 


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Голямо куче му е видяло сметката. Ако са се усетили на време е можело да стане на яхния.
    В Монтанско, Врачанско и Видинско за това няма мечки.

    16:15 02.10.2025

  • 5 честен ционист

    0 0 Отговор
    Ако има здравни пътеки и за мечки, е ясна работата.

    16:16 02.10.2025

