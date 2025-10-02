Явор Божанков: Сглобката беше голяма грешка и бях от хората, които се противопоставиха на този дизайн на правителството

"Колкото и да изглежда безалтернативно това мнозинство, то страшно бързо се самозабрави и най-малкото събитие, неочаквано в непредвидим момент може да отключи огромно недоволство, убеден съм в това". Това коментира пред БНР Явор Божанков, юрист и народен представител от ПП-ДБ:

"Аз съм противник на революционните положения, защото те често изваждат на повърхността пяна, чието място не е там, както стана със Слави Трифонов след големите протести през 2020 година. Но далеч не съм съгласен, че сме в някакво стабилно, статично положение и никаква промяна не е възможна. Не казвам дали ще е добра или лоша, по-скоро съм притеснен за това, което се случва, но не мисля, че живеем в някаква стабилна политическа ситуация".

"Най-лошият сценарий за нашите географски ширини е концентрацията на власт. Независимо дали тя е в президента, когато той упражняваше безконтролна власт със служебните си кабинети и завършихме с един дългосрочен договор за България с "Боташ" и видяхме как той буквално през Конституцията упражнява тази служебна власт, сега виждаме аналогично нещо, но този път в ръцете на Борисов и Пеевски", допълни още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" депутатът от ПП-ДБ.

"Аз съм абсолютно убеден, че сглобката беше голяма грешка и бях от хората, които се противопоставиха на този дизайн на правителството, останал в историята като сглобка. Ако хората, взели тези решения, са преизбрани и се явим на избори утре или след три години и същите тези хора, взели тези решения, кажат първият път беше така, вторият път беше така, но третият път няма да е така, не съм сигурен, че бих бил спокоен като избирател", заяви Божанков:

"Най-големият укор е, че сглобката е била договаряна извън легитимните органи на коалицията. Сглобката е била договаряна на среща в манастир между Борисов, лидерите на "Продължаваме промяната" и с логистиката на Алексей Петров. Това е абсолютно основание да се поеме сега и веднага отговорност за тези действия. Тогава можем да разчитаме на нов кредит на доверие".