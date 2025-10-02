Новини
На второ четене в Комисията по вътрешна сигурност: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО

На второ четене в Комисията по вътрешна сигурност: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО

2 Октомври, 2025 16:18

"Предложенията на колегата Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица бяха отхвърлени. Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Говорим, че отпада транспортирането на лица от администрацията на президента", поясни Маноил Манев от ГЕРБ-СДС

На второ четене в Комисията по вътрешна сигурност: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес приехме на второ четене предложените от колегата Калин Стоянов промени в Закона за НСО. От Закона отпада една точка, която казваше, че НСО осигурява транспортно администрацията на президентството. Подчертавам, че става въпрос за администрацията, а не за президента или делегациите. Говорим само за членовете на администрацията на президента.

Това заяви пред репортер на Novini.bg в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев след заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

"Предложенията на колегата Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица бяха отхвърлени. Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Говорим, че отпада транспортирането на лица от администрацията на президента", повтори Манев.

Промените в Закона за НСО предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т. 14 в чл. 14, ал. 1 от закона.

Точката за разглеждане на законопроекта бе гласувана допълнително при приемане на дневния ред за заседанието на комисията. Промяната за отпадане на т. 14 бе гласувана с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се“.


  • 1 бръмбарски истории

    15 1 Отговор
    търтеи на хранилки

    16:37 02.10.2025

  • 2 пешо

    23 3 Отговор
    за тиквата и шиши ще има ли охрана от НСО

    16:47 02.10.2025

  • 3 Леле - леле ! 😀

    21 4 Отговор
    Много са жалки турските марионетки Борисов и Пеевски ! Само вдигат рейтинга на Радев с изстъпленията си .

    16:49 02.10.2025

  • 4 пешо

    11 2 Отговор
    ФСБ ще охраняват шиши

    Коментиран от #8

    16:51 02.10.2025

  • 5 дядото

    13 2 Отговор
    това добре,но без коли и охрана от нсо трябва да останат депутати,министри и всички хванали се за мазния кокъл.или спазвайте законите и конституцията или вървете на ма йн ата си га до ве проклети,защото за всичко плащаме ние.

    16:54 02.10.2025

  • 6 колко

    12 3 Отговор
    Са жалки тия магнитски и сикаджииско мутренски п-д-о-и само отвращават народа мутрака ли си купи бронираната ДЖИПКА в БЕЛЕНЕ вие мястото

    16:58 02.10.2025

  • 7 кратун

    10 3 Отговор
    ШИШИ ТИ ТВОЬТА ОХРАНА ДА Н ЕМИСЛИШ ЧЕ ШЕ Я ПЛАШАМЕ

    16:59 02.10.2025

  • 8 Да бе , да ! 😜

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    ФСБ вече го посрещна веднъж - в Дубай , след като Шиши окраде КТБ . После българските доктори събираха Прасчо като пъзел .

    Коментиран от #15

    17:07 02.10.2025

  • 9 И кво !?

    8 1 Отговор
    Българите плащат данъци , с които се хранят службите . Но тези служби няма да охраняват избраното от българите президентство , а "съгласувани" с посолствата на англосаксонците и турците техни марионетки ?; 🤔

    17:10 02.10.2025

  • 10 Наблюдател

    4 0 Отговор
    То Манев винаги го возят....... той не може да .....

    17:15 02.10.2025

  • 11 Тити

    6 0 Отговор
    А депутатите кода и те ще са без охрана и служебни коли.

    17:30 02.10.2025

  • 12 Друг случай

    1 0 Отговор
    Ха сеге де.Ние гражданите с нашите данъци плащаме на тия божем политици,а те нямало да плащат за охраната на президента.Натегачи на една чужда държава,която вземат от нас за да ги издържат за войната,която започнаха с един кървав майдан през 2014г.

    17:44 02.10.2025

  • 13 Двуличници

    1 0 Отговор
    Когато бъде избран техен президент, ще я върнат и разширят даже

    17:48 02.10.2025

  • 14 А защо редови

    1 0 Отговор
    Народни мародери като двете прасета ги охраняват спец служби?
    Тая Калинка, освен да го изритат след като му се отъркат, ще остане господин никой!

    17:49 02.10.2025

  • 15 Мисля, че

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да бе , да ! 😜":

    Шишо го сглобяваха в Швейцария!
    Българските лекари нямат толкова познания. Те знаят само да искат, пари!

    17:53 02.10.2025

  • 16 българка

    1 0 Отговор
    А за голямото "Д", как стои въпросът с охраната на тази "ценност"?

    17:55 02.10.2025

