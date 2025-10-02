На второ четене в Комисията по вътрешна сигурност: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО

Днес приехме на второ четене предложените от колегата Калин Стоянов промени в Закона за НСО. От Закона отпада една точка, която казваше, че НСО осигурява транспортно администрацията на президентството. Подчертавам, че става въпрос за администрацията, а не за президента или делегациите. Говорим само за членовете на администрацията на президента.
Това заяви пред репортер на Novini.bg в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев след заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
"Предложенията на колегата Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за отпадане на охраната на застрашени лица бяха отхвърлени. Президентът, делегациите, неговите посещения ще останат с охрана от НСО. Говорим, че отпада транспортирането на лица от администрацията на президента", повтори Манев.
Промените в Закона за НСО предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. В предложението за законодателни промени се предлага да бъде отменена т. 14 в чл. 14, ал. 1 от закона.
Точката за разглеждане на законопроекта бе гласувана допълнително при приемане на дневния ред за заседанието на комисията. Промяната за отпадане на т. 14 бе гласувана с девет гласа „за“, трима „против“ и двама „въздържал се“.
