Прокуратурата отговори на ВКС за Сарафов: Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор

2 Октомври, 2025 18:12 1 314 30

Има нарочно решение на Прокурорскатa колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС, поясняват от държавното обвинение

Прокуратурата отговори на ВКС за Сарафов: Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорскатa колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това се казва в официална позиция, изпратена до Нова телевизия от държавното обвинение.

"Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в "Слънчев бряг", казват още от Прокуратурата.

Както стана ясно, по-рано днес от Върховния касационен съд заявиха, че са отказали да образуват производства по искания на Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    34 2 Отговор
    Прокуратурата е учила някакво друго право...Ако въобще е учила право ..

    Коментиран от #30

    18:16 02.10.2025

  • 2 ФЕЙК - либераст

    24 3 Отговор
    ДА ЖУВЕЙ Българската правосъдна система - НАЙ-ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА НА СВЕТА! При нея грамофон свири, майка плаче, кюнци падат и куче влачи камион!
    ДА ЖУВЕЙ- И САРАФОВ- че без него КО ША ПРАЯТ "ОНЕЗИ" ХОРА????

    18:19 02.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    22 4 Отговор
    Демек, делата се забатачват и такива като кмета на Варна може да се въргалят в ареста докато са живи.

    Коментиран от #4

    18:19 02.10.2025

  • 4 Сом

    9 17 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Това е Грабителят на Варна. Чуйте записите как си иска 6 млн лева. За пандиза е.

    18:21 02.10.2025

  • 5 Иван С

    3 1 Отговор
    Сега Борко да иде да изтегли 700 евро от банкомата, да си плати, че да да му пуснат камиона . Разбираш ма нали?

    18:23 02.10.2025

  • 6 456

    8 9 Отговор
    Лично ще подам сигнал в ЕП. В България ще доведа и чужди медии. Сарафов го сготвиха ,за това ,че прехвърли делото за изнасиленето дете от прокуратурата в Бургас във Варна. Какъв чадър има тази " възпитателка". Днес кмета на Поморие заплаши депутат.

    18:26 02.10.2025

  • 7 456

    1 1 Отговор
    В понеделник съм на Unren den Linden 78 Berlin. А ,проверете какво има там.
    В България ще има чуждо разследване за детето.

    18:38 02.10.2025

  • 8 37.51т

    6 1 Отговор
    много университет много юрист ,тези от магнаурската школа са най-"го ... емите"...

    18:41 02.10.2025

  • 9 вижда се

    5 4 Отговор
    ВСС и ВКС са две мафиотски групировки !!

    18:43 02.10.2025

  • 10 Пенчо питанката

    0 2 Отговор
    Казват кои са "в кюпа"

    18:46 02.10.2025

  • 11 Баце ЕООД

    7 1 Отговор
    Хах, прокуратурата защитава шефът си, а тези които взимат решенията вече са им обяснили да духат супата.. Мейд ин България

    18:48 02.10.2025

  • 12 Иван С

    6 3 Отговор
    Като се замисля това си е типично нашенски тип препирня! Ти знаеш ли аз кой съм? Абе ти на мен ли ще ми разправяш.? Ти сега мен уважаваш ли ме? и любимото ми : Акъл не ми давай, пари ми дай!- мисля че е най-релевантно към ситуацията.

    18:49 02.10.2025

  • 13 То там

    2 8 Отговор
    Му е мястото... Както и на Киро, Лена, Аслан, Денков и цяааааааалата пасмина.
    И не забравяй, не е важно какво мислиш, а какъв е законът и кой го тълкува

    18:50 02.10.2025

  • 14 мунчо в затвора!

    2 10 Отговор
    Съвсем прави са от прокуратурата.Тия цървули от ВКС са напълно некадърни, щом отменят нещо, на което нямат право.

    Коментиран от #17, #25

    18:52 02.10.2025

  • 15 дедо

    7 1 Отговор
    Разформировай и учредявай наново! Това не е прокуратура, а ОПГ! Колко ли от 54 млн. в чувалите са стигнали при тях!

    18:53 02.10.2025

  • 16 българка

    3 1 Отговор
    Потресаващо! "Империята отвръща на удара"!

    18:53 02.10.2025

  • 17 Дали е така?

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "мунчо в затвора!":

    2024г.284 души са осъдили Прокуратурата.Или грубо казано,всеки работен ден един човек е осъждал Прокуратурата на Сарафов.Само че,плащаме ние.

    Коментиран от #23

    18:58 02.10.2025

  • 18 Джуджето вече изпълни поставените задачи

    7 1 Отговор
    И сега ще го скатаят някъде , а трябваше да лежи

    18:59 02.10.2025

  • 19 Нови хора , старата схема

    6 0 Отговор
    Вече е измислено

    19:01 02.10.2025

  • 20 Даниел

    4 0 Отговор
    Съда е на върха на правораздавателната пирамида,така че на корумпетата от прокуратурите ще им се наложи да се съобразят с решението на съда!!

    19:02 02.10.2025

  • 21 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Честито за буквата на закона от бюрото на ВКС! Страхотно решение и Бургазлиев може да си ходи в къщи и не само той!

    19:02 02.10.2025

  • 22 ЗРИТЕЛ

    5 0 Отговор
    ПРАСЕТАТА СА НАГЛАСИЛИ ВЕЧЕ МАЛКОТО ПРАСЕНЦЕ...

    19:05 02.10.2025

  • 23 прокуратурата

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дали е така?":

    Не е на Сарафов, а действа в резултат на двусмислените законови текстове - за едни може, за другите -точно обратното. Същите бяха на Гешев , на Филчев и т.н....

    Коментиран от #28

    19:07 02.10.2025

  • 24 456

    0 2 Отговор
    Задавам са въпрса: кой е големият чадър на " възпитателката" , освен кмета на Поморие, кой е този ,че да може да уволни ГЛАВЕН ПРОКУРОР ???
    Докъде се стига?
    Това са и още други въпроси ще задават въпроси. И там отговори ще има.

    19:10 02.10.2025

  • 25 Споко,

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "мунчо в затвора!":

    гусин прокурорин. По правило прокурорин от право не разбира, затова лесно става нечия бухалка. Прокурор честен няма.

    19:10 02.10.2025

  • 26 358

    0 2 Отговор
    Колко видиве съдилища, и пак Топлофикация ни се качи на главите! Поне един съд, от тия всичките, да защотаваше правата на човека! съдилища на корпоративния интерес

    19:13 02.10.2025

  • 27 Малееееее,

    3 0 Отговор
    Имало "нарочно" решение на прокурорската колеги?Ами като Прокуратурата взема решение,което к диктува Пеевски,завършил "меката"на българската юридическа мисъл ПУЦА в Благоевград,всеки ще го отмени.

    19:14 02.10.2025

  • 28 Ти с функционална неграмотност ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "прокуратурата":

    Посочил съм коректни данни за 2024г.Тогаеа Сарафов беше и.ф.Главен прокурор.А не Гешев,Цацаров или някой си друг.

    19:18 02.10.2025

  • 29 пенсионер

    5 0 Отговор
    Вие сте нарочно решение, а не това на колегията Ви. Мислите ли, че щом ВКС приема, че Сарафов не е легитимен прокурор ВАС ще приеме противното??? Защо си мисля, че вие там от прокурската колегия не сте наясно с правото и не ви е там мястото? Защо си мисля така? Защото всички сте подвластни на дебелото момче. Време е да си ходите.Имате само една възможност да излезете от ситуацията - като вкупом си подадете оставките. Противното е да продължавате като путинеца да упорствате.

    19:19 02.10.2025

  • 30 Бойко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Ами мнозинството прокурори действително са завършили милиционерското училище.

    19:29 02.10.2025

