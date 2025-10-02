Прокуратурата отговори на ВКС за Сарафов: Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорскатa колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това се казва в официална позиция, изпратена до Нова телевизия от държавното обвинение.
"Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в "Слънчев бряг", казват още от Прокуратурата.
Както стана ясно, по-рано днес от Върховния касационен съд заявиха, че са отказали да образуват производства по искания на Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
Коментиран от #30
18:16 02.10.2025
2 ФЕЙК - либераст
ДА ЖУВЕЙ- И САРАФОВ- че без него КО ША ПРАЯТ "ОНЕЗИ" ХОРА????
18:19 02.10.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
18:19 02.10.2025
4 Сом
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Това е Грабителят на Варна. Чуйте записите как си иска 6 млн лева. За пандиза е.
18:21 02.10.2025
5 Иван С
18:23 02.10.2025
6 456
18:26 02.10.2025
7 456
В България ще има чуждо разследване за детето.
18:38 02.10.2025
8 37.51т
18:41 02.10.2025
9 вижда се
18:43 02.10.2025
10 Пенчо питанката
18:46 02.10.2025
11 Баце ЕООД
18:48 02.10.2025
12 Иван С
18:49 02.10.2025
13 То там
И не забравяй, не е важно какво мислиш, а какъв е законът и кой го тълкува
18:50 02.10.2025
14 мунчо в затвора!
Коментиран от #17, #25
18:52 02.10.2025
15 дедо
18:53 02.10.2025
16 българка
18:53 02.10.2025
17 Дали е така?
До коментар #14 от "мунчо в затвора!":2024г.284 души са осъдили Прокуратурата.Или грубо казано,всеки работен ден един човек е осъждал Прокуратурата на Сарафов.Само че,плащаме ние.
Коментиран от #23
18:58 02.10.2025
18 Джуджето вече изпълни поставените задачи
18:59 02.10.2025
19 Нови хора , старата схема
19:01 02.10.2025
20 Даниел
19:02 02.10.2025
21 Хипотетично
19:02 02.10.2025
22 ЗРИТЕЛ
19:05 02.10.2025
23 прокуратурата
До коментар #17 от "Дали е така?":Не е на Сарафов, а действа в резултат на двусмислените законови текстове - за едни може, за другите -точно обратното. Същите бяха на Гешев , на Филчев и т.н....
Коментиран от #28
19:07 02.10.2025
24 456
Докъде се стига?
Това са и още други въпроси ще задават въпроси. И там отговори ще има.
19:10 02.10.2025
25 Споко,
До коментар #14 от "мунчо в затвора!":гусин прокурорин. По правило прокурорин от право не разбира, затова лесно става нечия бухалка. Прокурор честен няма.
19:10 02.10.2025
26 358
19:13 02.10.2025
27 Малееееее,
19:14 02.10.2025
28 Ти с функционална неграмотност ли си?
До коментар #23 от "прокуратурата":Посочил съм коректни данни за 2024г.Тогаеа Сарафов беше и.ф.Главен прокурор.А не Гешев,Цацаров или някой си друг.
19:18 02.10.2025
29 пенсионер
19:19 02.10.2025
30 Бойко
До коментар #1 от "Да,бе":Ами мнозинството прокурори действително са завършили милиционерското училище.
19:29 02.10.2025