Прокуратурата отговори на ВКС за Сарафов: Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорскатa колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това се казва в официална позиция, изпратена до Нова телевизия от държавното обвинение.

"Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, включително решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в "Слънчев бряг", казват още от Прокуратурата.

Както стана ясно, по-рано днес от Върховния касационен съд заявиха, че са отказали да образуват производства по искания на Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.