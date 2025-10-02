Калоян Методиев: Натискът върху Радев да подкрепи Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден

Натискът върху Радев да обяви подкрепа за Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден. Нейният кръг в БСП и сие открито притиска и изнудва президента още сега да каже, че застава зад нея. Напомням на Радев, че БСП-ОЛ е част от това управление, което той нарича с всякакви обидни епитети. Включително мафия, стероиди и т.н. Това БСП му реже правомощията като салфетка. Плюят го всеки ден по медиите. Ако обяви подкрепа за Йотова - обявява подкрепа за политиката на правителството, част от което е нейната партия. Казано просто: ще си плюе на физиономията. Ще излезе, че лъже народа.

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговите думи:

Йотова има тежки политически грехове. Подкрепата за нея е червена линия! При тази ситуация, всяка снимка оттук насетне на Радев с Йотова, е индиректна подкрепа за управляващото мнозинство от негова страна. Съветът ми към Радев е да не се поддава на натиск и да се дистанцира от вицето си. Предупреждавам го безплатно.