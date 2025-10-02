Новини
Калоян Методиев: Натискът върху Радев да подкрепи Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден

Калоян Методиев: Натискът върху Радев да подкрепи Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден

2 Октомври, 2025 18:20

Ако Радев обяви подкрепа за Йотова - обявява подкрепа за политиката на правителството, част от което е нейната партия. Казано просто: ще си плюе на физиономията. Ще излезе, че лъже народа, коментира още политологът

Калоян Методиев: Натискът върху Радев да подкрепи Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Натискът върху Радев да обяви подкрепа за Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден. Нейният кръг в БСП и сие открито притиска и изнудва президента още сега да каже, че застава зад нея. Напомням на Радев, че БСП-ОЛ е част от това управление, което той нарича с всякакви обидни епитети. Включително мафия, стероиди и т.н. Това БСП му реже правомощията като салфетка. Плюят го всеки ден по медиите. Ако обяви подкрепа за Йотова - обявява подкрепа за политиката на правителството, част от което е нейната партия. Казано просто: ще си плюе на физиономията. Ще излезе, че лъже народа.

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговите думи:

Йотова има тежки политически грехове. Подкрепата за нея е червена линия! При тази ситуация, всяка снимка оттук насетне на Радев с Йотова, е индиректна подкрепа за управляващото мнозинство от негова страна. Съветът ми към Радев е да не се поддава на натиск и да се дистанцира от вицето си. Предупреждавам го безплатно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    5 14 Отговор
    Много хубава жена! Народа е с нея!

    Коментиран от #2

    18:36 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Майката на нацията. Като Голда Меир.

    18:41 02.10.2025

  • 3 яно ли ти е

    14 2 Отговор
    БСП вече никога няма да има в парламента ,както и долните чалгари - ИТН.

    18:41 02.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    7 8 Отговор
    Радев знае, че тая тьотка е зависима и не става!

    Коментиран от #15, #25

    18:44 02.10.2025

  • 5 отец Щирлиц

    8 5 Отговор
    Калоян Методиев- член на ИС на "Непокурна България".......свободни съчинения .....госпожа Лъжа Курнелова завижда

    18:45 02.10.2025

  • 6 оня с коня

    4 8 Отговор
    Какво значение има това дали Радев ще подкрепя който и да е,след като БОРИСОВ ще назначи за Президент "когото трябва" и това изобщо няма да е Йотова?

    18:46 02.10.2025

  • 7 К като Калоян и като

    4 3 Отговор
    кака Кина леката жена...

    18:46 02.10.2025

  • 8 Я па Тоя

    6 11 Отговор
    НИКОЙ НЕ БРОИ МУНЧА ЗА ЖИВ ! ТОЙ НЕ Е ФАКТОР, А Е ЗЕЛЕН ЧОРАП С ФУРАЖКА !

    Коментиран от #12

    18:47 02.10.2025

  • 9 Кой кого яха?

    4 2 Отговор
    Кака Курни ли яха кончето Калоян или Калоян чха кака си Курни?

    Кой е непокорният?

    18:49 02.10.2025

  • 10 Много гнусно

    3 3 Отговор
    Абсолютно логично. Радев е с нея, а тя с бсп -ново начало и правителството. Методиев ги е разкрил.

    18:55 02.10.2025

  • 11 Дъртата

    2 5 Отговор
    Мага$рица мина през доста легълца, време й е за пенсия

    18:56 02.10.2025

  • 12 Амии

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Я па Тоя":

    Ами, Мунча скоро ще ви го намунчи на всички прасенца... Народа е с него, ще ви отнесе статуквото в канала...

    Коментиран от #19

    18:56 02.10.2025

  • 13 мунчо в затвора!

    1 5 Отговор
    мунчо се гласял да прави партия.В момента депутатите го разфасоват, като му отнемат контрола над ДАНС и ДАТО и ако се осмели да си даде имунитета, ще бъде заклан.Щял да подкрепя за президент неговата слугиня лечева.мунчо ще е на боклука след края на мандата си.

    18:57 02.10.2025

  • 14 Анонимен

    6 0 Отговор
    Откога се загрижи да дава съвети на Радев!

    18:59 02.10.2025

  • 15 Ироничен

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    И Радев не става.

    19:05 02.10.2025

  • 16 Таркалъ Бей

    0 0 Отговор
    Тя е....... Нейното име е...... Тя е...... ИЛИЯНЧЕТО....

    19:21 02.10.2025

  • 17 Фред президент!

    0 0 Отговор
    Оле!

    19:22 02.10.2025

  • 18 Все тая дали ще е

    1 0 Отговор
    Илияна Йотова. Атлантиците ще бъдат пометени, съдени и бесени по ламбите . Неизбежно е

    19:25 02.10.2025

  • 19 Я па Тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Амии":

    Иначе след падането на имунитета - съд. Той друг ход няма.

    19:27 02.10.2025

  • 20 Неадекватното премиерче, хотелиера

    2 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата, за да не им върши народа работата !!!

    Коментиран от #26

    19:27 02.10.2025

  • 21 Няма да е

    0 0 Отговор
    Илияна Йотова .. кандидат-президент ! Трябва някой който дупе да има и за седмица атлантиците в Беляне да събере. Йотова не става

    19:30 02.10.2025

  • 22 оня с коня

    0 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    19:31 02.10.2025

  • 23 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    19:32 02.10.2025

  • 24 След като си е къкал на физиономията

    0 0 Отговор
    защо да не се изплюе?

    19:33 02.10.2025

  • 25 Проблем ли е, че е зависима?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Покрай Радев да си зависим е проява на добър вкус.

    19:35 02.10.2025

  • 26 Ти Кирчо ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Неадекватното премиерче, хотелиера":

    Той така ги арестува. После става клиент на прокуратурата.

    19:36 02.10.2025

  • 27 Твърда ръка трябва

    0 0 Отговор
    Борисов и Пеевски в затвора, и после всички атлантици и ционисти на ред

    19:36 02.10.2025

