Калоян Методиев: Натискът върху Радев да подкрепи Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден

Натискът върху Радев да обяви подкрепа за Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден. Нейният кръг в БСП и сие открито притиска и изнудва президента още сега да каже, че застава зад нея. Напомням на Радев, че БСП-ОЛ е част от това управление, което той нарича с всякакви обидни епитети. Включително мафия, стероиди и т.н. Това БСП му реже правомощията като салфетка. Плюят го всеки ден по медиите. Ако обяви подкрепа за Йотова - обявява подкрепа за политиката на правителството, част от което е нейната партия. Казано просто: ще си плюе на физиономията. Ще излезе, че лъже народа.
Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България". Ето и още от неговите думи:
Йотова има тежки политически грехове. Подкрепата за нея е червена линия! При тази ситуация, всяка снимка оттук насетне на Радев с Йотова, е индиректна подкрепа за управляващото мнозинство от негова страна. Съветът ми към Радев е да не се поддава на натиск и да се дистанцира от вицето си. Предупреждавам го безплатно.
1 Българин
Коментиран от #2
18:36 02.10.2025
2 честен ционист
До коментар #1 от "Българин":Майката на нацията. Като Голда Меир.
18:41 02.10.2025
3 яно ли ти е
18:41 02.10.2025
4 Ивелин Михайлов
Коментиран от #15, #25
18:44 02.10.2025
5 отец Щирлиц
18:45 02.10.2025
6 оня с коня
18:46 02.10.2025
7 К като Калоян и като
18:46 02.10.2025
8 Я па Тоя
Коментиран от #12
18:47 02.10.2025
9 Кой кого яха?
Кой е непокорният?
18:49 02.10.2025
10 Много гнусно
18:55 02.10.2025
11 Дъртата
18:56 02.10.2025
12 Амии
До коментар #8 от "Я па Тоя":Ами, Мунча скоро ще ви го намунчи на всички прасенца... Народа е с него, ще ви отнесе статуквото в канала...
Коментиран от #19
18:56 02.10.2025
13 мунчо в затвора!
18:57 02.10.2025
14 Анонимен
18:59 02.10.2025
15 Ироничен
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":И Радев не става.
19:05 02.10.2025
16 Таркалъ Бей
19:21 02.10.2025
17 Фред президент!
19:22 02.10.2025
18 Все тая дали ще е
19:25 02.10.2025
19 Я па Тоя
До коментар #12 от "Амии":Иначе след падането на имунитета - съд. Той друг ход няма.
19:27 02.10.2025
20 Неадекватното премиерче, хотелиера
Коментиран от #26
19:27 02.10.2025
21 Няма да е
19:30 02.10.2025
22 оня с коня
19:31 02.10.2025
23 оня с коня
19:32 02.10.2025
24 След като си е къкал на физиономията
19:33 02.10.2025
25 Проблем ли е, че е зависима?
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Покрай Радев да си зависим е проява на добър вкус.
19:35 02.10.2025
26 Ти Кирчо ли си?
До коментар #20 от "Неадекватното премиерче, хотелиера":Той така ги арестува. После става клиент на прокуратурата.
19:36 02.10.2025
27 Твърда ръка трябва
19:36 02.10.2025