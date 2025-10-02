Новини
Дора Янкова: В закона за бюджета вече има решение за 2,5 милиарда лева до 2029 г. за саниране и енергийна ефективност

2 Октомври, 2025 19:05 359 8

До 2050 г. държавата ни има ангажимент 60% от сградния фонд да бъде саниран. Това ще стане чрез микс от бюджетни средства, европейско финансиране и финансови инструменти. Всеки трябва да види себе си в тази политика“, коментира още Заместник-министърът на регионалното развитие

Дора Янкова: В закона за бюджета вече има решение за 2,5 милиарда лева до 2029 г. за саниране и енергийна ефективност - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова гостува в студиото на „Денят на живо“ по NovaNews, където коментира както готовността на институциите при очакваното лошо време, така и ключови теми като санирането и кадастъра.

За предстоящите обилни валежи и институционалната готовност

„Това е предупреждение към всички – и към институциите, и към общините, и към кметовете“, каза Янкова. Тя уточни, че министърът на вътрешните работи вече е събрал всички компетентни органи.

„Смятам, че достатъчно рано има информация, за да може институциите да са си на място. Първо трябва да бранят българските граждани и инфраструктурата, а после да носят отговорността, такава каквато им е по закон“, подчерта зам.-министърът.

Тя добави с надежда: „Дано този чакан дъжд отиде там, където трябва – в ретензионните обеми, за да го използваме за това, за което е нужно“.

Санирането – наваксване след пропуснати години

По темата за санирането Янкова бе категорична: „Ние в момента сме в най-дълбокото – в старта на санирането. Много радостно ми стана, докато идвах към телевизията, видях вече скелета и започнати действия по саниране“.

Тя посочи примери: „Вчера бях в Пазарджик, там има 15 проекта. Видях добро изпълнение и спокойни строители. Хората казват: най-после дочакахме. Това не бива повече да се повтаря.“

Зам.-министърът подчерта, че цяла година е била пропусната: „Не може администрацията да неглижира политика към над 150 хиляди български граждани. Добре, че Европейската комисия прояви разбиране и запази инвестицията. Иначе щяхме да загубим до 36% от средствата“.

Съфинансирането – справедлив модел за бедни, средна класа и заможни

По думите ѝ въпросът за съфинансирането остава открит: „В ЕС практиката е хората да участват със собствени средства. И ние ще го въведем, но след национален разговор. Енергийнобедните ще бъдат подпомогнати чрез социално-климатичния фонд, хората със среден портфейл – с по-малки вноски, а по-богатите трябва да плащат повече“.

Янкова обяви, че предстои изработването на национален план: „До 2050 г. държавата ни има ангажимент 60% от сградния фонд да бъде саниран. Това ще стане чрез микс от бюджетни средства, европейско финансиране и финансови инструменти. Всеки трябва да види себе си в тази политика“.

Зам.-министърът призна тревожната статистика: „България е много назад – едва около 4% от сградния фонд е саниран. При еднофамилните почти нямаме напредък“.

Но тя посочи и позитивна новина: „В закона за бюджета вече има решение за 2,5 милиарда лева до 2029 г. за саниране и енергийна ефективност. Това е добра политика за хората“.

Кадастърът – фундамент на модерната държава

„Там, където има справедлив кадастър, който пази имотите на гражданите, има модерна държава“, заяви Янкова. Тя изтъкна, че промени в закона за кадастъра и имотния регистър ще улеснят гражданите: „Скиците вече ще се предоставят автоматично и бързо“.

Относно проблемите със служителите тя уточни: „Средната заплата в кадастъра е 1800 лева. Борим се да я увеличим. Въпреки трудностите, служителите не се изкушават и пазят справедливо имотите на хората“.

За имотната мафия Янкова бе категорична: „Имотна мафия има, но тя не е в кадастъра. При нас има нулева толерантност. Всеки опит за измама веднага се сигнализира към службите“.

Подземният кадастър – още непостигната цел

„Ако трябва да бъдем откровени, нямаме подземен кадастър. Експлоатационните дружества имат документи, но не е събрано на едно място. За модерна държава е задължително всичко да бъде в кадастъра. Имаме готовност, но вървим стъпка по стъпка,“ обобщи зам.-министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Усвояване и прилапване на пари

    2 0 Отговор
    Що няма в за икономика? Що няма за дребният и средният бизнес?

    19:12 02.10.2025

  • 2 И тя

    2 0 Отговор
    се разходи на народен масраф до Китай , другарката !

    19:13 02.10.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    И,нека КРАДЕНЕТО продължи СЕГА...

    19:13 02.10.2025

  • 4 цесдр

    1 0 Отговор
    Дърта грозна БСП маймуно, от там най обичате да крадете, от саниране. И вие много бързо се научихте да усвоявате парата като крадците от ГЕРБ дето щяхте да ги борите. Не спряхте да се чудите как да крадете. Слава Богу идва ви и на вас края. Килиите ви дали ще са санирани не се знае.

    19:17 02.10.2025

  • 5 ежко

    0 0 Отговор
    T.e. Как да откраднем поне 1 милиард лева!

    19:20 02.10.2025

  • 6 Чарълс

    0 0 Отговор
    Еййй не знаете дори какво следва! Няма кой да будалкате вече!
    И Боко го осветихте и се знае кои са пионките на дългата ръка на Соца!
    Крадохте ,крадохте и сега ни се правите на политици и инвеститори в новото бъдеще! Как нямате капка морал ,ама ясно е Вие в храмовете бяхте дори забранили да се влиза! А сега и потомствен помак си назначихте за Патриарх

    19:25 02.10.2025

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    19:28 02.10.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    19:29 02.10.2025

