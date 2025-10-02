Важните новини във ФАКТИ на 02.10.2025 г.

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

С две разпореждания от днес 2 октомври 2025 г. – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение, се отказва образуването на производства по депозирани искания от и. ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела.

На първо четене: Народните представители решиха шефовете на ДАТО и ДАР да бъдат избирани от парламента

Със 118 гласа "за", 60 "против" и 3-ма "въздържали се" депутатите приеха на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които предвиждат председателят на Държавната агенция "Технически надзор" да бъде избиран от Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Това съобщават от БНР.

Корнелия Нинова: Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте

Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте. Хората, които направихте милионери в служебните си кабинети с постове и обществени поръчки. Хората, които насъсквахте като вътрешна опозиция в БСП срещу мен. Същите, които седяха в президентството и ме нападаха, че съм срещу вас, днес най-безцеремонно ви взеха службите за сигурност. И го направиха в сговор с най-престъпното и мутренско управление. Аз никога нищо не ви взех! Дадох ви- възможност да станете президент. И да имате живота, който живеете и кариера в политиката. Критикувах ви остро, но винаги принципно. И пак ще го правя, когато грешите. Но аз никога не се съюзих с мафията срещу вас или институцията.

Радев: Службите ще бъдат употребени-не само за манипулация при избори, но и за компромати срещу неудобните

Службите ще бъдат употребени. Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), цитират от dariknews.bg.

Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента, а не от президента

Депутатите отмениха правомощията на президента да назначава шефовете на ДАНС, съобщават от bTV. Промяната става по инициатива на управляващото мнозинство и беше гласувана на второ четене в парламента.

Дора Янкова: В закона за бюджета вече има решение за 2,5 милиарда лева до 2029 г. за саниране и енергийна ефективност

Заместник-министърът на регионалното развитие Дора Янкова гостува в студиото на „Денят на живо“ по NovaNews, където коментира както готовността на институциите при очакваното лошо време, така и ключови теми като санирането и кадастъра.

Калоян Методиев: Натискът върху Радев да подкрепи Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден

Натискът върху Радев да обяви подкрепа за Илияна Йотова за кандидат-президент се засилва с всеки изминал ден. Нейният кръг в БСП и сие открито притиска и изнудва президента още сега да каже, че застава зад нея. Напомням на Радев, че БСП-ОЛ е част от това управление, което той нарича с всякакви обидни епитети. Включително мафия, стероиди и т.н. Това БСП му реже правомощията като салфетка. Плюят го всеки ден по медиите. Ако обяви подкрепа за Йотова - обявява подкрепа за политиката на правителството, част от което е нейната партия. Казано просто: ще си плюе на физиономията. Ще излезе, че лъже народа.

Прокуратурата отговори на ВКС за Сарафов: Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорскатa колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това се казва в официална позиция, изпратена до Нова телевизия от държавното обвинение.

Преподавател по конституционно право: Оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни

Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и отказаха да образуват производства по негови искания.

Иван Таков алармира: София е изправена пред реален риск от криза с боклука и с парното

„София е изправена пред реален риск от криза със сметосъбирането и сериозни проблеми с отоплението в началото на зимата”, каза председателят на групата на социалистите в СОС Иван Таков в предаването „Пресечна точка”.

Гроздан Караджов: Закриването на ДАИ не е толкова лесно

Единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата. За това се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите подкупи от екипа на Роби Уилямс, съобщава Нова телевизия.

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщиха от СДВР.

АПИ предупреждава за сняг по пътищата в планините

Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

На второ четене в Комисията по вътрешна сигурност: Администрацията на президента остава без транспорт от НСО

Днес приехме на второ четене предложените от колегата Калин Стоянов промени в Закона за НСО. От Закона отпада една точка, която казваше, че НСО осигурява транспортно администрацията на президентството. Подчертавам, че става въпрос за администрацията, а не за президента или делегациите. Говорим само за членовете на администрацията на президента.

Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица

Спасеното преди седмица мече от река Арда край Смолян почина, съобщи Министерството на околната среда и водите в социалната мрежа. Въпреки усилията на специалистите, двегодишното женско животно не успя да се възстанови от тежките наранявания и инфекцията.

Явор Божанков: Сглобката беше голяма грешка и бях от хората, които се противопоставиха на този дизайн на правителството

"Колкото и да изглежда безалтернативно това мнозинство, то страшно бързо се самозабрави и най-малкото събитие, неочаквано в непредвидим момент може да отключи огромно недоволство, убеден съм в това". Това коментира пред БНР Явор Божанков, юрист и народен представител от ПП-ДБ:

Симеон Ставрев, ПП-ДБ: Държавата отказва да довърши шест километра на Околовръстния път в София

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и кметът на Овча купел Ангел Стефанов стартират подписка и петиция за довършването на последните шест километра от Софийския околовръстен път”. В официално писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция “Пътна инфраструктура” и Столична община двамата призовават АПИ да се ангажира публично и да заложи необходимите бюджетни средства за довършване на Околовръстния път от ул. „Лазурна“ и ул. „Киевска“ до магистрала „Струма“.

ПП пусна сайт за проверка на заплатите на медицинските специалисти

„Продължаваме Промяната“ пусна нова онлайн платформа, която позволява на всеки гражданин да провери какви са брутните заплати на медицинските специалисти във всички 181 публични държавни и общински болници в страната. На сайта, на адрес zdrave.promeni.bg може да се провери и колко ще струва на държавата да се изпълнят исканията на младите лекари и медицинските сестри - началната заплатата на млад лекар да стане 150% от средната заплата за страната, а за медицинските сестри, акушерки и лаборанти – 125% от средната.

Двама загинаха при катастрофа в Луковитско

Двама души са загинали при катастрофа в Луковитско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Тежка остава ситуацията на АМ "Тракия"

Ремонтът на АМ "Тракия" в участъка от 23-ти до 34-ти километър и проливният дъжд, удължават пътя от столицата до Пловдив с над 1 час. Трафикът се отклонява през Елин Пелин и Нови Хан. Там обаче в 13.30 ч. също стана катастрофа - кола обърната по таван на пътя, затруднява движението, видя репортер на ФАКТИ.

Ивелин Михайлов: Няма да влизаме във война

Величие успокои - няма да влизаме във война. На брифинг Ивелин Михайлов посочи, че Великите сили са решили България да не влиза във война.

Желязков: България успешно пази европейските граници

България пази европейските граници изключително добре и успешно. В сравнение с 2024 година опитите за нелегално преминаване на българо-турската граница са намалели с над 75%. Практически ние нямаме поток, който да представлява заплаха за европейската сигурност, от нелегална миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Копенхаген, където днес участва в Срещата на Европейската политическа общност.

Киселова: Ще има промени, за да се преодолее блокажът в назначенията на ръководителите на служби

Компетентността по назначаване в момента на ръководители на служби е споделена между правителството и президента, като политическата отговорност се носи от правителството и ще има промени, за да може да се преодолее блокажът в назначенията в момента. Това каза пред журналисти Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.

Митов свиква работно съвещание заради очакваните обилни дъждове

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР. Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

Шефът на БНБ: Евро ще има за всички още от първия ден на присъединяването

България е на финалната права по пътя към еврото и вече активно участва в процеса на вземане на решения в Европейската централна банка (ЕЦБ). Това заяви в интервю управителят на Българската народна банка Димитър Радев.



„Участието като наблюдател в ЕЦБ ни дава много ценен опит още преди формалното присъединяване. Отблизо виждам как функционира процесът - задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика“, подчерта Радев.